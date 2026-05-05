Meghökkentő belső támadás a Real Madrid sztárja ellen, élnek a lehetőséggel Barcelonában?
Kylian Mbappé 41 meccsen éppen 41 gólt lőtt az idényben a Real Madrid mezében, miközben tavasszal több sérülés is hátráltatta. Mbappé kihagyja a Barcelona elleni rangadót is, mindeközben a szurkolók ellene fordultak. Az interneten több mint másfél millióan írták alá a Mbappé távozását követelő petíciót. Igaz, nehéz megmondani, hány troll volt közöttük.
