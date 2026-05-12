Liverpoolban lemondtak Xabi Alonsóról, már egy másik angol klubbal haladnak a tárgyalások

A legfrissebb hírek szerint a télen a Real Madridtól elküldött Xabi Alonso nagy eséllyel tényleg Angliában folytatja edzői pályafutását, de nem a Liverpoolnál, amellyel játékosként BL-t is nyert. Angol források szerint a Chelsea kispadjára Xabi Alonso a legnagyobb esélyes, és a 44 éves spanyol hajlik igent mondani az állásra, a következő hetekben pont kerülhet az ügy végére. Mindeközben aggódhatnak a Liverpool-szurkolók a vezetőség döntése miatt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 12. 6:44
Fotó: JOSE LUIS CONTRERAS Forrás: NurPhoto
Liverpool: Xabi Alonso nem is opció?

A korábbi középpályás játékosként legenda volt a Liverpool színeiben, a 2005-ös Bajnokok Ligája-győzelem kulcsfigurája volt, és már Jürgen Klopp 2024-es távozásakor komolyan felvetődött, hogy ő legyen a csapat új edzője. De akkor a spanyol úgy döntött, hogy marad még egy évet a Bayer Leverkusen élén, amellyel akkor szerzett történelmi bajnoki címet veretlenül a Bundesligában. Aztán tavaly nyáron, amikor már készen állt a távozásra, a Liverpoolnál már ott volt a Premier League-ben bajnoki címmel nyitó Slot, így Alonso a másik korábbi klubja, a Real Madrid edzője lett. S nagyon úgy tűnik, a Liverpoolnál a hollanddal számolnak a következő idényben is, annak ellenére, hogy az előző évadhoz képest jelentős visszaesés, hogy a csapat továbbra is a Bajnokok Ligája-indulásért harcol.

Ornstein hétfő este egy műsorban elmondta, a Liverpool vezetősége nem is gondolkozik Xabi Alonsóban, hiszen a bizalom továbbra is megvan Slot felé, vele képzelik el a folytatást.

Slotnak még egy idényre szól a jelenlegi szerződése a Vörösökkel.

A Sky Sports műsorában Jamie Carraghert kérdezték a fejleményekről, aki szerint a Liverpool-szurkolók ezt a hírt olvasva érthetően lesznek csalódottak. Hiszen ekkora esély lehet, hogy sokáig nem lesz Alonso megszerzésére. Slot egyébként az Anfield bizalmát is kezdi elveszíteni, hétvégén éppen a Chelsea elleni 1-1-es döntetlen során nem egyszer hallatszott füttykoncert a stadionban. Slot szerint vissza tudja még nyerni a szurkolók bizalmát, nos, úgy tűnik, erre még lesz ideje.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
