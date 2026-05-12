Liverpoolban lemondtak Xabi Alonsóról, már egy másik angol klubbal haladnak a tárgyalások

Liverpool: Xabi Alonso nem is opció?

A korábbi középpályás játékosként legenda volt a Liverpool színeiben, a 2005-ös Bajnokok Ligája-győzelem kulcsfigurája volt, és már Jürgen Klopp 2024-es távozásakor komolyan felvetődött, hogy ő legyen a csapat új edzője. De akkor a spanyol úgy döntött, hogy marad még egy évet a Bayer Leverkusen élén, amellyel akkor szerzett történelmi bajnoki címet veretlenül a Bundesligában. Aztán tavaly nyáron, amikor már készen állt a távozásra, a Liverpoolnál már ott volt a Premier League-ben bajnoki címmel nyitó Slot, így Alonso a másik korábbi klubja, a Real Madrid edzője lett. S nagyon úgy tűnik, a Liverpoolnál a hollanddal számolnak a következő idényben is, annak ellenére, hogy az előző évadhoz képest jelentős visszaesés, hogy a csapat továbbra is a Bajnokok Ligája-indulásért harcol.

Ornstein hétfő este egy műsorban elmondta, a Liverpool vezetősége nem is gondolkozik Xabi Alonsóban, hiszen a bizalom továbbra is megvan Slot felé, vele képzelik el a folytatást.

Slotnak még egy idényre szól a jelenlegi szerződése a Vörösökkel.