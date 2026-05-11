Nem kertelt a német sztár arról, hogy Liverpoolba igazol-e Szoboszlai mellé

Ouédraogo szerződésében nincs kivásárlási záradék
A Bild egy másik cikkében hozzátette, hogy a Lipcse egyáltalán nem szeretné most elengedni Ouédraogót, főleg nem 40 millió euróért. A klub legnagyobb tehetsége a következő idényben – a Bajnokok Ligája-indulás kiharcolás után – tovább növelheti az értékét, és a 2029-ig szóló szerződése nem tartalmaz kivásárlási záradékot a lap szerint.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!