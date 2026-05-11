Nem kertelt a német sztár arról, hogy Liverpoolba igazol-e Szoboszlai mellé

Ouédraogo a Schalke 04 csapatában robbant be a köztudatba. A 2023–24-es idényben a klubtörténet legfiatalabb játékosaként és gólszerzőjeként tette le a névjegyét. A Lipcse a kezdőjében tavaly már állandó helyet harcolt ki magának.

A 191 centis magasságához párosuló ritka robbanékonysága és kiváló labdavezetési képessége teszi különlegessé. Tavaly már a német válogatottban is debütált, méghozzá góllal Szlovákia ellen (6-0), a liverpooli Florian Wirtz helyére beállva.

2025 végén egy térdsérülés törte meg a fejlődését, és hosszabb időre kiesett. Ebben az idényben 19 meccsen három gólja és négy gólpassza van, április elején tért vissza a sérüléséből, az utóbbi időben már újra kezdő volt a Lipcsében.