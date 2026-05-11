Liverpool FCRB LeipzigSzoboszlai Dominik

Nem kertelt a német sztár arról, hogy Liverpoolba igazol-e Szoboszlai mellé

Angliában már márciusban arról írtak, hogy a Liverpool középpályáján átalakulás várható a nyáron, többek jövője is bizonytalan, és Assan Ouédraogo lehet Arne Slot csapatának a célpontja ebbe a csapatrészbe. Az RB Leipzig húszéves tehetsége most nyíltan beszélt arról, hogy lehet-e Szoboszlai Dominik új társa a nyártól. A válasza és a német sajtóban megjelent friss hírek alapján a Liverpool más középpályás után nézhet.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 9:35
Assan Ouédraogo, az RB Leipzig német válogatott középpályása tiszta vizet öntött a pohárba arról, hogy Liverpoolba igazol-e a nyáron Fotó: ULRIK PEDERSEN Forrás: NurPhoto
Ouédraogo szerződésében nincs kivásárlási záradék

A Bild egy másik cikkében hozzátette, hogy a Lipcse egyáltalán nem szeretné most elengedni Ouédraogót, főleg nem 40 millió euróért. A klub legnagyobb tehetsége a következő idényben – a Bajnokok Ligája-indulás kiharcolás után – tovább növelheti az értékét, és a 2029-ig szóló szerződése nem tartalmaz kivásárlási záradékot a lap szerint.

Ouédraogo a Schalke 04 csapatában robbant be a köztudatba. A 2023–24-es idényben a klubtörténet legfiatalabb játékosaként és gólszerzőjeként tette le a névjegyét. A Lipcse a kezdőjében tavaly már állandó helyet harcolt ki magának.

A 191 centis magasságához párosuló ritka robbanékonysága és kiváló labdavezetési képessége teszi különlegessé. Tavaly már a német válogatottban is debütált, méghozzá góllal Szlovákia ellen (6-0), a liverpooli Florian Wirtz helyére beállva.

2025 végén egy térdsérülés törte meg a fejlődését, és hosszabb időre kiesett. Ebben az idényben 19 meccsen három gólja és négy gólpassza van, április elején tért vissza a sérüléséből, az utóbbi időben már újra kezdő volt a Lipcsében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
