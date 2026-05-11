Ennél nagyobb kritikát nem kaphatott Slot – lehet még innen visszaút?

Szombaton a Premier League legrosszabb formában lévő csapata látogatott az Anfieldre, és a mérkőzés egyes periódusaiban lejátszotta a pályáról a címvédőt. A Liverpoolnak végül csak 1-1-es döntetlenre futotta a Chelsea ellen, Arne Slot pedig füttyszót kapott saját közönsége előtt. A holland vezetőedző szerint újra elnyerheti a szurkolók bizalmát, viszont Angliában kételkednek ebben, és az elmúlt évtizedek legkilátástalanabbnak tűnő Liverpooljához hasonlították a mostanit.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 5:37
A Liverpool vezetősége bízik Arne Slotban, a szurkolók viszont már nem
Arne Slot az új Roy Hodgson?

Amikor a Liverpool-szurkolók bizonyítani szeretnék az elkötelezettségüket, gyakran felemlegetik, hogy ők még Roy Hodgson tiszavirág-életű edzői időszakában is kitartottak a csapat mellett. Az angol menedzser 2010 és 2011 között mindössze 31 mérkőzésen keresztül irányított, és a Vörösöknél meglehetősen ritka, hogy valakit ennyire gyorsan menesszenek – ez megmutatja, hol tartott klub. Sokan az elmúlt évtizedek mélypontjának tartják az időszakot. 

Na már most, Slot arról beszél, hogy visszanyerné a szurkolók bizalmát, ehhez képest az angol sajtót a Hodgsonnal való szenvedésre emlékezteti a liverpooli kilátástalanság. Ennél nagyobb kritika nem is érheti a hollandot. A Telegraph írása szerint a drukkerek még dühösebbnek tűnnek, mint tizenöt éve.

Sok víz lefolyt a Dunán 2011. január 1-je óta, de a Liverpool legutóbbi botlása után újra fel kell idézni azt a borús délutánt. A Liverpool a Bolton Wandererst fogadta, Roy Hodgson volt a menedzser. Néhány nappal korábban a csapat 1-0-ra kikapott a Wolvestól az Anfielden, mire a Kop azt skandálta, »Hodgsont az angol válogatottba!« – ez finoman szólva sem volt dicséretként értelmezhető. Egy héttel később Hodgson távozott. Ez csak tizenöt éve történt, és valóban a klub történetének egyik legsötétebb időszakáról van szó. Miért érződik most mégis úgy az Anfield környékén, hogy a mostani helyzet még ennél is rosszabb?

 

Roy Hodgson rémes időszakot élt meg Liverpoolban. Fotó: Anadolu/Mustafa Yalcin

A cikkíró hozzátette, az Anfielden különösen nagy jelentősége van az érzelmeknek, és mostanában pozitív érzéseket keresve sem találnánk. A Liverpool Echónál is így látják a helyzetet.

„Nehéz megmondani egy ennyire fárasztó és kiábrándító idény utolsó szakaszában, hogy ki várja jobban a végét. A kimerült Liverpool-játékosok, akik 55 meccsen elszenvedett 18 vereség után már szinte kábultan botladoznak? Vagy a szurkolók? Ők egyre inkább belefáradnak ebbe a semmilyen futballba. Talán inkább a szurkolók a válasz a kérdésre, mert mostanában a düh uralkodik az Anfielden. Jó eredményre vágysz? Gyere az Anfieldre! – most ezt mondogatják. Ez már nem az az erődítmény, ami egykoron volt. Arne Slotnak meg kell találnia a módját annak, hogy elérje, újra félelmet váltson ki az ellenfelekben a stadion, de a döntetlen utáni reakciókat hallva ez időbe telhet.”

Nehéz döntés meghozatalára kényszerülhet a Liverpool

Már ha egyáltalán Slotnak lehetősége lesz a megoldások megtalálására. Az idény során szinte végig hallani lehetett olyan pletykákat, hogy menesztik a holland edzőt, de a Liverpool kitartott mellette, és a szigetországi média egybehangzóan állítja, hogy a nyáron sem szabadul meg tőle. A szurkolók ezt nehezen fogadják el, és Peter Crouch, a klub egykori játékosa szerint ezek után érdemes lenne elgondolkodni Slot leváltásán.

– Az itteni szurkolók nagyon értik a futballt, és szerintem azt kérdezgetik maguktól, valóban ebbe az irányba akarunk menni? Úgy gondolom, hogy 

a nyáron eljön az idő, amikor bizonyos beszélgetések elkerülhetetlenek lesznek. Kiállunk Arne Slot mellett és támogatjuk őt, vagy meggondoljuk, tényleg ez az az irány, amerre menni akarunk? Ezek nyilvánvalóan azok a kérdések, amelyekre odafent kell választ találni. Szerintem a menedzser kezdi elveszíteni a szurkolókat. Néha úgy érzem, hogy mivel Jürgen Klopp alatt annyira jó volt minden, nem kellene ahhoz az időszakhoz hasonlítgatni a mostanit.

Ő különleges volt, rendkívül izgalmas és támadó szellemű futballal – ennek nagyon nehéz megfelelni. Sajnos úgy látom, hogy a mostani játékstílus és bizonyos igazolások sem ütötték meg a korábbiak szintjét. Ez elég egyértelmű. És szerintem ez csalódást okoz a szurkolóknak – állapította meg Crouch.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

