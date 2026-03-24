Miért nem meneszti a Liverpool Slotot? Itt a válasz, és nem a pénz az

Arne Slot kirúgása hónapok óta a levegőben lóg, legalábbis a különböző portálok szerint. A Liverpool játékát és eredményeit látva ez nem csoda, a klub mégsem tesz semmit. Most arra is fény derült, hogy miért tartanak ki a holland vezetőedző mellett.

2026. 03. 24. 5:15
Arne Slot legalább a nyárig várhatóan a Liverpool vezetőedzője marad
Egyes kluboknál jellemző, hogy olyan gyakran cserélgetik a menedzsereiket, mint az emberek a zoknijukat. A Premier League-ben ezt láthatjuk a Chelsea-nél, a Manchester Unitednél vagy a Tottenham Hotspurnél, amelyeknél a hullámvölgyek időszakában általában az edzőváltásban látják a megoldást. A Manchester Citynél, az Arsenalnál és a Liverpoolnál viszont kitartanak a kiválasztott szakemberek mellett a nehéz időszakokban is. Pep Guardiola 2016 óta tevékenykedik az iparvárosban, Mikel Artetát 2019-ben nevezték ki az Ágyúsok, a Liverpool csupán 2024-ben Arne Slotot, de erre még kitérünk.

A Liverpool egykori játékosát, Xabi Alonsót emlegetik a legtöbbször Arne Slot lehetséges utódjaként. Fotó: AFP/Fadel Senna

Guardiola pozíciója természetesen megkérdőjelezhetetlen, a trófeái magukért beszélnek, és a manchesteriek vélhetően addig nem engedik el a kezét, amíg erre a katalán sikerkovács nem kéri meg őket. Arteta esetében más a helyzet, nála a serlegek – egy FA-kupa- és két Angol Szuperkupa-diadalon kívül – még váratnak magukra, de ebben az idényben érik a Premier League- és esetleg a Bajnokok Ligája-győzelem is, tehát a megelőlegezett bizalom kifizetődhet Londonban. 

Liverpoolban Slot elődje, Jürgen Klopp közel kilenc évet húzott le, mielőtt 2024-ben ő maga lemondott volna. Az ő regnálása alatt is előfordultak gyenge időszakok, volt, hogy a BL-ben sem indulhatott a gárda, de fel sem merült, hogy megváljanak a közönségkedvenctől. Holland utódja esetében viszont folyamatosan ezzel van tele a sajtó, holott Slot az első idényében megnyerte a Premier League-et a Vörösökkel. Sokan felróják neki, hogy ezt még egy ízig-vérig Klopp-csapattal tette, és amikor a tavaly nyári nagy bevásárlás után a saját képére kezdhette formálni a Liverpoolt, kudarcot vallott. 

A 2025/2026-os kiírásban csak bukdácsol a gárda. Az FA-kupában és a Bajnokok Ligájában még ugyan versenyben van, de a Manchester City, illetve a PSG vár rá a következő párharc során, így könnyen lehet, hogy mindkét sorozatban a negyeddöntő jelenti majd a végállomást. Az angol élvonalban jelenleg az ötödik pozíció illeti meg az együttest, amely most abban reménykedik, hogy a BL-helyek egyikére sikerül becsusszannia, ám ez nem lesz könnyű menet a folyamatos ponthullajtások mellett – bár a riválisok sincsenek életük formájában, ez adhat esélyt.

A Liverpool legalább nyárig kivár

A címvédő csapnivaló eredményeit és teljesítményét látva már hónapokkal ezelőtt felmerült, hogy Slotot menesztenie kellene a klubnak, és erre azóta sem került sor. Ha ez megtörténik, akkor vélhetően csak a nyáron, és csak azok után, ha a Liverpool nem kvalifikálja magát a Bajnokok Ligájába. Abban az esetben jöhetne képbe egyes pletykák szerint a szurkolók által áhított Xabi Alonso, esetleg más jelölt.

A klubnál hallani sem akarnak ideiglenes megoldásról, mint azt a Manchester Unitednél tették, amikor Rúben Amorim kirúgása után Michael Carricknek adtak lehetőséget. A Liverpool hosszú-hosszú mérlegelés után választotta ki Slotot is, ezúttal sem nevezne ki valakit a hasára csapva. 

A Liverpool Echo szakírója, Paul Gorst mutatott rá, miként zajlik le a Mersey partján ez a folyamat:

„Amikor a Liverpool Jürgen Klopp utódját kereste, közel hat hónapig tartott, míg eldöntötte, hogy Slot a végső jelöltje. Ehhez egy nagyjából hatvanoldalas összefoglalót állított össze róla a klub, ami megmutatja, mennyire alaposak voltak a kiválasztási folyamat során. Ezért teljességgel kizárt, hogy most megváljanak Slottól, és egy ideiglenes megoldás mellett döntsenek, miként azt a Manchester United tette Michael Carrick megbízásával.

Az ítélet napja majd az idény végén jön el.

Slot továbbra is élvezi a vezetőség bizalmát

Egy másik jól értesült újságíró, David Ornstein is úgy tudja, hogy a Liverpool nem készül megválni Slottól.

– Úgy hallottuk, hogy a klub rendíthetetlenül kitart Arne Slot mellett – árulta el a The Athletic tollforgatója a Tottenham elleni 1-1-es döntetlen előtt. – A szerződése 2027-ig szól, és azt akarják, hogy ő legyen az edző. A vezetőség hisz abban, hogy ő az, aki képes lesz a helyes irányba terelni a csapatot. Ha edzőt keresnének, pont olyan profillal rendelkező szakemberre lenne szükségük, mint ő, és jelenleg nincs olyan jelölt a piacon, akiről azt gondolnák, hogy jobban megfelelne az elképzeléseiknek. Elégedettek vele, bár természetesen javulnia kell a helyzetnek, de úgy látják, ő lehet az, aki képes megoldani ezt a feladatot.

 

