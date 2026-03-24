Miért nem meneszti a Liverpool Slotot? Itt a válasz, és nem a pénz az

A Liverpool legalább nyárig kivár

A címvédő csapnivaló eredményeit és teljesítményét látva már hónapokkal ezelőtt felmerült, hogy Slotot menesztenie kellene a klubnak, és erre azóta sem került sor. Ha ez megtörténik, akkor vélhetően csak a nyáron, és csak azok után, ha a Liverpool nem kvalifikálja magát a Bajnokok Ligájába. Abban az esetben jöhetne képbe egyes pletykák szerint a szurkolók által áhított Xabi Alonso, esetleg más jelölt.

A klubnál hallani sem akarnak ideiglenes megoldásról, mint azt a Manchester Unitednél tették, amikor Rúben Amorim kirúgása után Michael Carricknek adtak lehetőséget. A Liverpool hosszú-hosszú mérlegelés után választotta ki Slotot is, ezúttal sem nevezne ki valakit a hasára csapva.

A Liverpool Echo szakírója, Paul Gorst mutatott rá, miként zajlik le a Mersey partján ez a folyamat:

„Amikor a Liverpool Jürgen Klopp utódját kereste, közel hat hónapig tartott, míg eldöntötte, hogy Slot a végső jelöltje. Ehhez egy nagyjából hatvanoldalas összefoglalót állított össze róla a klub, ami megmutatja, mennyire alaposak voltak a kiválasztási folyamat során. Ezért teljességgel kizárt, hogy most megváljanak Slottól, és egy ideiglenes megoldás mellett döntsenek, miként azt a Manchester United tette Michael Carrick megbízásával.

Az ítélet napja majd az idény végén jön el.

Slot továbbra is élvezi a vezetőség bizalmát

Egy másik jól értesült újságíró, David Ornstein is úgy tudja, hogy a Liverpool nem készül megválni Slottól.

– Úgy hallottuk, hogy a klub rendíthetetlenül kitart Arne Slot mellett – árulta el a The Athletic tollforgatója a Tottenham elleni 1-1-es döntetlen előtt. – A szerződése 2027-ig szól, és azt akarják, hogy ő legyen az edző. A vezetőség hisz abban, hogy ő az, aki képes lesz a helyes irányba terelni a csapatot. Ha edzőt keresnének, pont olyan profillal rendelkező szakemberre lenne szükségük, mint ő, és jelenleg nincs olyan jelölt a piacon, akiről azt gondolnák, hogy jobban megfelelne az elképzeléseiknek. Elégedettek vele, bár természetesen javulnia kell a helyzetnek, de úgy látják, ő lehet az, aki képes megoldani ezt a feladatot.