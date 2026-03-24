Miért nem meneszti a Liverpool Slotot? Itt a válasz, és nem a pénz az

Egyes kluboknál jellemző, hogy olyan gyakran cserélgetik a menedzsereiket, mint az emberek a zoknijukat. A Premier League-ben ezt láthatjuk a Chelsea-nél, a Manchester Unitednél vagy a Tottenham Hotspurnél, amelyeknél a hullámvölgyek időszakában általában az edzőváltásban látják a megoldást. A Manchester Citynél, az Arsenalnál és a Liverpoolnál viszont kitartanak a kiválasztott szakemberek mellett a nehéz időszakokban is. Pep Guardiola 2016 óta tevékenykedik az iparvárosban, Mikel Artetát 2019-ben nevezték ki az Ágyúsok, a Liverpool csupán 2024-ben Arne Slotot, de erre még kitérünk.
Guardiola pozíciója természetesen megkérdőjelezhetetlen, a trófeái magukért beszélnek, és a manchesteriek vélhetően addig nem engedik el a kezét, amíg erre a katalán sikerkovács nem kéri meg őket. Arteta esetében más a helyzet, nála a serlegek – egy FA-kupa- és két Angol Szuperkupa-diadalon kívül – még váratnak magukra, de ebben az idényben érik a Premier League- és esetleg a Bajnokok Ligája-győzelem is, tehát a megelőlegezett bizalom kifizetődhet Londonban.
Liverpoolban Slot elődje, Jürgen Klopp közel kilenc évet húzott le, mielőtt 2024-ben ő maga lemondott volna. Az ő regnálása alatt is előfordultak gyenge időszakok, volt, hogy a BL-ben sem indulhatott a gárda, de fel sem merült, hogy megváljanak a közönségkedvenctől. Holland utódja esetében viszont folyamatosan ezzel van tele a sajtó, holott Slot az első idényében megnyerte a Premier League-et a Vörösökkel. Sokan felróják neki, hogy ezt még egy ízig-vérig Klopp-csapattal tette, és amikor a tavaly nyári nagy bevásárlás után a saját képére kezdhette formálni a Liverpoolt, kudarcot vallott.
A 2025/2026-os kiírásban csak bukdácsol a gárda. Az FA-kupában és a Bajnokok Ligájában még ugyan versenyben van, de a Manchester City, illetve a PSG vár rá a következő párharc során, így könnyen lehet, hogy mindkét sorozatban a negyeddöntő jelenti majd a végállomást. Az angol élvonalban jelenleg az ötödik pozíció illeti meg az együttest, amely most abban reménykedik, hogy a BL-helyek egyikére sikerül becsusszannia, ám ez nem lesz könnyű menet a folyamatos ponthullajtások mellett – bár a riválisok sincsenek életük formájában, ez adhat esélyt.
