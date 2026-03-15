LiverpoolPremier ­LeagueTottenhamSzoboszlai Dominik

Szoboszlai újabb csodás szabadrúgásgólja, közel a PL-rekordhoz a magyar játékos

A Tottenham Hotspur ellen általában hengerel a Liverpool, erre készült vasárnap, a Premier League 30. fordulójában is. Mindkét csapatnak rendkívül fontos lenne a győzelem, de a Liverpool tette meg az első lépést efelé: Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerezte meg a vezetést. A mérkőzés még tart, cikkünk frissül.

Magyar Nemzet
2026. 03. 15. 18:10
Szoboszlai Dominik gólját ünneplik a liverpooliak Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Premier League legrosszabb formában lévő csapata, a Tottenham Hotspur látogat vasárnap az Anfieldre (17.30, tv: Spíler1). A londoniak ellen gyakran nagyarányú győzelmet arat a Liverpool, a közelmúltban 4-0-, 5-1 és 6-3 is került a jegyzőkönyvbe – ezúttal sem jelentett volna meglepetést egy hasonló eredmény, még ha a Spursnek óriási szüksége is volt a pontokra, hiszen a 30. forduló előtt egy pont választotta el a kiesőzónától. Szoboszlai Dominikéknek is van még miért harcolniuk, hiszen a Bajnokok Ligája-indulást érő helyeken kívül, a hatodik pozícióban tanyáztak a 30. forduló előtt, de a Tottenham legyőzésével akár két pozíciót is feljebb ugorhattak volna, miután a közvetlenül előttük álló alakulatok közül a Chelsea a Newcastle-től, az Aston Villa a Manchester Unitedtől kapott ki a hétvégén.

Szoboszlai Dominiknek a Tottenham ellen jobbhátvédként kell bizonyítania Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Közben viszont jövő szerdán is fontos összecsapás vár rájuk, hiszen a BL nyolcaddöntőjében, a Galatasaray otthonában 1-0-ra elbukták az első felvonást , hátrányból kellene felállniuk a legjobb nyolc közé jutáshoz. Arne Slot vezetőedző minden bizonnyal ezt is szem előtt tartva állította össze a csapatát, amelybe Szoboszlai jobbhátvédként került be, Alisson kisebb sérülés után visszatért, Kerkez Milos viszont a kispadra szorult, ahogyan Mohamed Szalah is. A holland szakember merészet húzott, az egyiptomi legenda helyett a Vörösök 17 éves büszkesége, Rio Ngumoha került a kezdő tizenegybe.

Szoboszlai megint lecsapott

Az első tizenöt perc alapján nem úgy tűnt, hogy gólgálát fog hozni ez a vasárnap délután. A Liverpool birtokolta többet a labdát, de nem volt nyomasztó a fölénye. Jól kezdett a Tottenham, több lövése volt, mint a Vörösöknek, Alissonnak Souza távoli próbálkozásánál nagyott kellett nyújtóznia. Guglielmo Vicario viszont hiába nyújtózott nagyot, csak a hálóba tudta segíteni Szoboszlai lövését. 

A magyar középpályás 21 méterről tekerte el a sorfal fölött a szabadrúgást a 19. percben. Ez volt Szoboszlai ötödik gólja a Premier League-kiírásban, ebből négyet szabadrúgásból vágott be. Így már csak egy találat hiányzik Szoboszlainak, hogy beállítsa James Ward-Prowse rekordját az egy PL-idényen belül lőtt szabadrúgásgólokat tekintve. 

A gól meghozta a Liverpool étvágyát, sátrat vert a Spurs térfelén. Szoboszlai gólja után néhány pillanattal Ryan Gravenberch egy távoli bombával kis híján megduplázta az előnyt, a 36. percben Cody Gakpo 15 méterről megeresztett lövésénél ugrott talpra az Anfield, ám Vicario bravúrral a kapufára tornázta a labdát. A szünet előtt Richarlison percei következtek, kétszer is közel járt az egyenlítéshez, de maradt az 1-0.

A mérkőzés még tart, cikkünk frissül.

Premier League, 30. forduló

szombat:

  • Burnley–Bournemouth 0-0
  • Sunderland–Brighton 0-1 (0-0)
  • Chelsea–Newcastle United 0-1 (0-1)
  • Arsenal–Everton 2-0 (0-0)
  • West Ham United–Manchester City 1-1 (1-1)

vasárnap:

  • Crystal Palace–Leeds United 0-0
  • Manchester United–Aston Villa 3-1 (0-0)
  • Nottingham Forest–Fulham 0-0
  • Liverpool FC–Tottenham Hotspur 17.30

hétfő:

  • Brentford–Wolverhampton Wanderers 21.00

A tabella állása ide kattintva megtekinthető.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy félix

Felhévizy Félix avatarja

Nem mindennapi dolog történt.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.