Szoboszlai újabb csodás szabadrúgásgólja, közel a PL-rekordhoz a magyar játékos

A Premier League legrosszabb formában lévő csapata, a Tottenham Hotspur látogat vasárnap az Anfieldre (17.30, tv: Spíler1). A londoniak ellen gyakran nagyarányú győzelmet arat a Liverpool, a közelmúltban 4-0-, 5-1 és 6-3 is került a jegyzőkönyvbe – ezúttal sem jelentett volna meglepetést egy hasonló eredmény, még ha a Spursnek óriási szüksége is volt a pontokra, hiszen a 30. forduló előtt egy pont választotta el a kiesőzónától. Szoboszlai Dominikéknek is van még miért harcolniuk, hiszen a Bajnokok Ligája-indulást érő helyeken kívül, a hatodik pozícióban tanyáztak a 30. forduló előtt, de a Tottenham legyőzésével akár két pozíciót is feljebb ugorhattak volna, miután a közvetlenül előttük álló alakulatok közül a Chelsea a Newcastle-től, az Aston Villa a Manchester Unitedtől kapott ki a hétvégén.

Szoboszlai Dominiknek a Tottenham ellen jobbhátvédként kell bizonyítania

Közben viszont jövő szerdán is fontos összecsapás vár rájuk, hiszen a BL nyolcaddöntőjében, a Galatasaray otthonában 1-0-ra elbukták az első felvonást , hátrányból kellene felállniuk a legjobb nyolc közé jutáshoz. Arne Slot vezetőedző minden bizonnyal ezt is szem előtt tartva állította össze a csapatát, amelybe Szoboszlai jobbhátvédként került be, Alisson kisebb sérülés után visszatért, Kerkez Milos viszont a kispadra szorult, ahogyan Mohamed Szalah is. A holland szakember merészet húzott, az egyiptomi legenda helyett a Vörösök 17 éves büszkesége, Rio Ngumoha került a kezdő tizenegybe.

Szoboszlai megint lecsapott

Az első tizenöt perc alapján nem úgy tűnt, hogy gólgálát fog hozni ez a vasárnap délután. A Liverpool birtokolta többet a labdát, de nem volt nyomasztó a fölénye. Jól kezdett a Tottenham, több lövése volt, mint a Vörösöknek, Alissonnak Souza távoli próbálkozásánál nagyott kellett nyújtóznia. Guglielmo Vicario viszont hiába nyújtózott nagyot, csak a hálóba tudta segíteni Szoboszlai lövését.

A magyar középpályás 21 méterről tekerte el a sorfal fölött a szabadrúgást a 19. percben. Ez volt Szoboszlai ötödik gólja a Premier League-kiírásban, ebből négyet szabadrúgásból vágott be. Így már csak egy találat hiányzik Szoboszlainak, hogy beállítsa James Ward-Prowse rekordját az egy PL-idényen belül lőtt szabadrúgásgólokat tekintve.

A gól meghozta a Liverpool étvágyát, sátrat vert a Spurs térfelén. Szoboszlai gólja után néhány pillanattal Ryan Gravenberch egy távoli bombával kis híján megduplázta az előnyt, a 36. percben Cody Gakpo 15 méterről megeresztett lövésénél ugrott talpra az Anfield, ám Vicario bravúrral a kapufára tornázta a labdát. A szünet előtt Richarlison percei következtek, kétszer is közel járt az egyenlítéshez, de maradt az 1-0.