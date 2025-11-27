Betelt a pohár? Slot menesztése a téma Liverpoolban

A nyáron még minden rózsaszín volt Liverpoolban, a csapat az Arne Slot kinevezése utáni idényben azonnal megnyerte a Premier League-et, ez pedig mindössze a második alkalom volt az elmúlt három évtizedben, szóval a holland menedzser ezzel mindjárt kivívta a szurkolók tiszteletét, és ami még fontosabb, a főnökei bizalmát. A klub nyári aktivitása okot adhatott a drukkereknek az optimizmusra, hiszen a már egyébként is erős keretet sztárigazolásokkal egészítették ki a Vörösök. Az idény elején még jöttek is az eredmények, a tizenegyesekkel elveszített Angol Szuperkupát nem számítva hét győzelemmel kezdtek Szoboszlai Dominikék, azóta azonban Slot rémálmai válnak valóra, mintha a negatív rekordok beállításán dolgozna az alakulat.

Itt már az ima sem segít, Slot csapata folyton elbukik Fotó: Peter Byrne / PA Wire

A Liverpool romokban

A legutóbbi tizenkét mérkőzésén kilenc vereségnél jár a Liverpool, 1953 óta nem fordult elő hasonló a klub életében, és 1992 szeptembere óta most esett meg először, hogy egymás után három találkozón is három gólt kapott a csapat (0-3 a Manchester City és a Nottingham Forest ellen a Premier League-ben, 1-4 a PSV ellen a Bajnokok Ligájában).

Ilyen arcpirító sorozat közepette nem csoda, hogy Slot jövője állandó téma. Az idény elején még arról szóltak a hírek, hogy hamarosan meghosszabbíthatják a 2027 nyaráig szóló szerződését, de mostanra inkább az a kérdés, hogy mikor bontják fel a 47 éves menedzser kontraktusát. Mint azt Ian Doyle, a Liverpool Echo újságírója megjegyezte, talán egy hete maradhatott Slotnak.

„Igen, Slotnak idén igazán nehéz helyzettel kell megküzdenie, hiszen rengeteg körülmény esküdött össze a holland szakember ellen, amelyekre semmilyen tapasztalat nem készíthette fel. De ez most nem egy olyan csapatnak nézett ki, amely hajlandó lenne küzdeni az edzőjéért vagy egymásért. A Liverpool menedzserének most a saját érdekében vagy fel kell áldoznia néhány játékost, vagy elő kell állnia egy új játéktervvel. Ehhez ragaszkodni fölösleges önsorsrontás lenne. Reagálnia kell, és látni, hogy a keret mellette áll, de mindenekfelett nyernie kell.

Nincs több kibúvó, és a jóindulat is elfogyott. Elég ebből! Jó eséllyel a jövő hét dönthet Slot állásáról.

Él még a Slotba vetett bizalom?

Ezekben a napokban papíron könnyű ellenfelek várnak a Liverpoolra, a West Ham, a Sunderland és a Leeds elleni bajnokik – igaz, a Sunderlandet aligha lehet lebecsülni, eddig az idény meglepetéscsapata a Premier League-ben az újonc. Slot játékosainak tehát hozniuk kellene ezeket a mérkőzéseket, de történjen bármi, a holland menedzser nem aggódik a jövője miatt.