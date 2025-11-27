LiverpoolBajnokok LigájaArne SlotPSV Eindhoven

Betelt a pohár? Slot menesztése a téma Liverpoolban

Gyülekeznek a viharfelhők Arne Slot feje felett, minden mérkőzés után felmerül, hogy eljöhetett a kirúgása pillanata. A Liverpool képtelen kilábalni a gödörből, megalázó vereségek sorát szenvedi el, mint szerda este a PSV ellen is a Bajnokok Ligájában, amikor 4-1-re kikapott. A találkozó után Slotot is megkérdezték arról, meddig maradhat még az angol capat kispadján.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 6:24
A nagy kérdés: Slot megy vagy marad? Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nyáron még minden rózsaszín volt Liverpoolban, a csapat az Arne Slot kinevezése utáni idényben azonnal megnyerte a Premier League-et, ez pedig mindössze a második alkalom volt az elmúlt három évtizedben, szóval a holland menedzser ezzel mindjárt kivívta a szurkolók tiszteletét, és ami még fontosabb, a főnökei bizalmát. A klub nyári aktivitása okot adhatott a drukkereknek az optimizmusra, hiszen a már egyébként is erős keretet sztárigazolásokkal egészítették ki a Vörösök. Az idény elején még jöttek is az eredmények, a tizenegyesekkel elveszített Angol Szuperkupát nem számítva hét győzelemmel kezdtek Szoboszlai Dominikék, azóta azonban Slot rémálmai válnak valóra, mintha a negatív rekordok beállításán dolgozna az alakulat.

Még az ima sem segít, Slot csapata folyton elbukik
Itt már az ima sem segít, Slot csapata folyton elbukik Fotó: Peter Byrne / PA Wire

A Liverpool romokban

A legutóbbi tizenkét mérkőzésén kilenc vereségnél jár a Liverpool, 1953 óta nem fordult elő hasonló a klub életében, és 1992 szeptembere óta most esett meg először, hogy egymás után három találkozón is három gólt kapott a csapat (0-3 a Manchester City és a Nottingham Forest ellen a Premier League-ben, 1-4 a PSV ellen a Bajnokok Ligájában).

Ilyen arcpirító sorozat közepette nem csoda, hogy Slot jövője állandó téma. Az idény elején még arról szóltak a hírek, hogy hamarosan meghosszabbíthatják a 2027 nyaráig szóló szerződését, de mostanra inkább az a kérdés, hogy mikor bontják fel a 47 éves menedzser kontraktusát. Mint azt Ian Doyle, a Liverpool Echo újságírója megjegyezte, talán egy hete maradhatott Slotnak.

„Igen, Slotnak idén igazán nehéz helyzettel kell megküzdenie, hiszen rengeteg körülmény esküdött össze a holland szakember ellen, amelyekre semmilyen tapasztalat nem készíthette fel. De ez most nem egy olyan csapatnak nézett ki, amely hajlandó lenne küzdeni az edzőjéért vagy egymásért. A Liverpool menedzserének most a saját érdekében vagy fel kell áldoznia néhány játékost, vagy elő kell állnia egy új játéktervvel. Ehhez ragaszkodni fölösleges önsorsrontás lenne. Reagálnia kell, és látni, hogy a keret mellette áll, de mindenekfelett nyernie kell.

Nincs több kibúvó, és a jóindulat is elfogyott. Elég ebből! Jó eséllyel a jövő hét dönthet Slot állásáról.

Él még a Slotba vetett bizalom?

Ezekben a napokban papíron könnyű ellenfelek várnak a Liverpoolra, a West Ham, a Sunderland és a Leeds elleni bajnokik – igaz, a Sunderlandet aligha lehet lebecsülni, eddig az idény meglepetéscsapata a Premier League-ben az újonc. Slot játékosainak tehát hozniuk kellene ezeket a mérkőzéseket, de történjen bármi, a holland menedzser nem aggódik a jövője miatt.

– Ha bármelyik edző a világon futballmeccseket veszít el, főleg annyi meccset, amennyit mi elveszítettünk, teljesen normális, hogy az embereknek megvan a véleményük erről. Szerintem mindenki számára sokkoló, ami történik, a játékosoknak, az újságíróknak és nekem is, ha a rendelkezésünkre álló játékosok minőségét nézzük. Hogy önbizalomhiányról lenne szó? Az első félidőben nem láttam erre utaló jeleket. Természetesen nehéz helyzet, ha a meccs elején egyből gólt kapsz, főleg egy 3-0-s vereséget követően. De visszatért az a mentalitás, amelyet ezek a játékosok annyiszor megmutattak, amióta itt vagyok, úgy alakítottunk ki helyzeteket, ahogy szeretnénk. Fenntartottuk a nyomást az ellenfél térfelén. Egy újabb visszaesés után, a második góljukat követően, ismét azt láttam, hogy helyzeteket dolgoztunk ki az egyenlítésre. De nem tagadom, a meccs végén észrevettem, hogy egy-két játékosra hatással volt, hogy 3-1-re és 4-1-re vezetett az ellenfél – ismerte el Slot.

A tréner felfedte, folyamatosan egyeztet a klub vezetőségével.

– Nem, nem aggódom – ezalatt azt értem, hogy más dolgokra irányul a figyelmem, nem a saját állásom miatt aggodalmaskodom. Próbálok elemezni és mindent megtenni, hogy a játékosokat a lehető legjobban segítsem. Nyilvánvaló, hogy nem ugyanúgy csinálom, mint tavaly, mert amikor az egyéni hibákról beszélünk, szerintem az is a csapatmunkából ered. Tehát jobbnak kell lennem, erre törekszem is minden egyes nap, hogy javítsam a csapatot, őszintén szólva, most főként erre koncentrálok – mondta Slot.

Igen (egyeztet a klubvezetőkkel – a szerk.), de ezek a beszélgetések nem arról szólnak, hogy folyamatosan a támogatásukról biztosítanak, hanem szimplán sokat beszélgetünk, ha nyerünk, mint tavaly, és akkor is, ha veszítünk. Ez segítség nekem és a csapatnak, szóval igen, beszélgetünk, de nem hívnak fel minden egyes percben, hogy elmondják, még mindig bíznak bennem. A mindennapi beszélgetések során érzem a bizalmat, de a meccs után még nem beszéltem velük, szóval majd meglátjuk.

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.