Félméteres hótorlaszok ejtették rabul a cseszneki várat

Az elmúlt napok időjárásának köszönhetően a Bakony is fehérbe öltözött, ezért nagy munkában vannak a várnál is, hiszen hétvégére sok látogatót várnak, akik a csodálatos kilátásra kíváncsiak.

2026. 01. 09. 21:15
A téli időjárásnak köszönhetően fehér ruhát öltött a Bakony, az elmúlt napok havazásai csodássá tették a tájat. Húsz-harminc centiméteres hóréteg alakult ki az Öreg-Bakonynak is nevezett részen, Zirc környékén. A cseszneki várban pedig a középkori falak között félméteres hótorlaszok zárják el az utat. Ám folyik a nagy lapátolás, a cseszneki vár kiszabadítása, hogy a hétvégén már bárki élvezhesse a páratlan panorámát, ami most nyílik a sziklára épült erődítmény magasából – írja a veol.hu

(Forrás: Cseszneki vár)

Amberger Dániel várkapitány a lapnak elmondta, hogy a vár munkatársai a síkosságmentesítésen kívül biztonságos ösvény kialakításán is dolgoznak, hogy a hétvégi látogatók a havazás utáni táj szépségét és a kristálytiszta levegőt is élvezhessék a hegyen 9 és 16 óra között. 

A teljes cikket és a behavazott várról készült fotóalbumot ide kattintva nézheti meg.

Borítókép: A hó fogságába került vár (Forrás: cseszneki vár)


