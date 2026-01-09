budapesti közlekedési központnormafaautó

A BKK azt kéri, autó helyett busszal menjenek a kirándulók a Normafához

Mivel a parkolók száma korlátozott a kedvelt kirándulóhelyen, ezért azok gyorsan, már a délelőtti órákban megtelnek.

Forrás: MTI2026. 01. 09. 19:41
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) arra kéri a télies időt kihasználó kirándulókat, hogy a hétvégén autó helyett lehetőleg a BKK járataival menjenek a Normafához, mert a várható nagy forgalom miatt gyorsan megtelnek a parkolóhelyek – tájékoztatott a társaság.

Budapest, 2021. február 15. Természetjáró nő a Normafa közelében, fagyos, de napfényes időjárásban. MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Természetjáró a Normafánál (Fotó: MTVA Bizományosi/Jászai Csaba)

A járatok a szombati munkanapon a tanszünetben érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek, így a Normafa irányába is sűrű, tervezhető közösségi közlekedési kapcsolat áll rendelkezésre – tartalmazza a közlemény.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a Normafa környéki parkolóhelyek száma korlátozott, a téli hétvégéken pedig rendszeresen már a délelőtti órákban megtelnek. 

A tapasztalatok szerint ilyenkor a környéken hosszú sorok alakulnak ki, sok autóval érkezőnek kell visszafordulnia, és akár órákig is eltarthat a parkolóhely-keresés.

A Normafa viszont kényelmesen megközelíthető a 21-es, 210B, a 212-es és a 221-es autóbuszokkal. 

Ezekkel az átszállásmentes járatokkal gyorsan, kényelmesen és a környezetet kímélve érhető el a hegyvidéki kirándulóterület. A legforgalmasabb reggeli és délutáni időszakban összesítve 3-4 percenként indulnak a város felé, az egyes irányokba pedig 5-20 percenként közlekednek a buszok – ismertették.

A BKK folyamatosan figyeli a környék és a járatok forgalmát, és 

szükség esetén tartalék buszokat állít forgalomba, hogy minden utas kényelmesen és időben eljusson úti céljához

– tették hozzá.

Arra is figyelmeztettek, hogy a szabálytalanul, tiltott helyen vagy zöldfelületen parkoló autók tulajdonosai bírságra számíthatnak, a környezetkárosító módon várakozást a hatóságok szigorúan szankcionálják, ezért is érdemes inkább a kényelmes közösségi közlekedést választani.

Az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, amely a többi között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, sőt jegy és bérlet is vásárolható az applikáció segítségével – olvasható a BKK közleményében.

Borítókép: A Normafa játszóterén szülők kisgyermekeikkel élvezik a frissen esett havat (Fotó: MTVA/Bizományosi: Nagy Zoltán)


