A Háborúkutató Intézet (ISW) jelentése szerint a Kreml új követelések előkészítésén dolgozhat Ukrajnával és a NATO-val szemben. Több orosz tisztviselő is arra utal, hogy a korábbi feltételek már nem felelnek meg a jelenlegi helyzetnek. Különösen Vlagyimir Putyin sajtótitkára, Dmitrij Peszkov küld ilyen jelzéseket, amikor elutasítja a 2022-es isztambuli megállapodásokhoz való visszatérés lehetőségét – számolt be cikkében a 24tv.
Peszkov szerint a realitás megváltozott, ezért az isztambuli javaslatok már nem relevánsak. Később más orosz tisztviselők is támogatták ezt az érvelést, a szóvivő álláspontjára hivatkozva.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!