OroszországUkrajnaDmitrij Peszkovisztambuli egyezmény

Dmitirj Peszkov szerint a realitások megváltoztak

A Kreml szerint a korábbi követelések már nem felelnek meg a jelenlegi helyzetnek, ezért Moszkva új nyomásgyakorlási lehetőségeket keres érdekeinek érvényesítése érdekében. Orosz tisztviselők egyre gyakrabban állítják, hogy a 2022-es isztambuli megállapodástervezetek mára elvesztették jelentőségüket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 17:37
Dmitrij Peszkov a Kreml szóvivője
Dmitrij Peszkov a Kreml szóvivője Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Háborúkutató Intézet (ISW) jelentése szerint a Kreml új követelések előkészítésén dolgozhat Ukrajnával és a NATO-val szemben. Több orosz tisztviselő is arra utal, hogy a korábbi feltételek már nem felelnek meg a jelenlegi helyzetnek. Különösen Vlagyimir Putyin sajtótitkára, Dmitrij Peszkov küld ilyen jelzéseket, amikor elutasítja a 2022-es isztambuli megállapodásokhoz való visszatérés lehetőségét – számolt be cikkében a 24tv.

Dmitirj Peszkov szerint megváltoztak a realitások
Dmitirj Peszkov szerint megváltoztak a realitások. Fotó: AFP

Peszkov szerint a realitás megváltozott, ezért az isztambuli javaslatok már nem relevánsak. Később más orosz tisztviselők is támogatták ezt az érvelést, a szóvivő álláspontjára hivatkozva.

Különösen Grigorij Karazin, a Föderációs Tanács nemzetközi ügyekkel foglalkozó bizottságának elnöke kijelentette, hogy az isztambuli javaslatok nem relevánsak, mert eltelt négy év, és az ukrán hatóságok továbbra sem hajlandók tárgyalni.

A 2022-es isztambuli megállapodástervezet semleges státust irányzott elő Ukrajna számára, ami korlátozta volna az ország jogát arra, hogy önállóan határozza meg kül- és biztonságpolitikáját. A dokumentum jelentős korlátozásokat is előírt volna az Ukrán Fegyveres Erők számára, beleértve azok létszámát, összetételét és védelmi képességeit, valamint megtiltotta volna a szövetségesektől érkező katonai segítség fogadását. Emellett Oroszország és Kína vétójogot kapott volna abban a mechanizmusban, amely bármilyen jövőbeli Ukrajna elleni agresszióra adott válaszról dönt.

Március 12-én Floridában találkozót tartottak az amerikai és az orosz delegációk között, amelyen a felek több kérdést is megvitattak, és megállapodtak a további kapcsolattartás fenntartásáról.

A találkozó hivatalos napirendjét nem hozták nyilvánosságra, de Steve Witkoff szerint a tárgyalások konstruktívak voltak.

Peszkov kijelentette, hogy az úgynevezett különleges katonai művelet Ukrajnában folytatódni fog, és Oroszország számára sikerrel kell véget érnie. Moszkva továbbra is folytatni fogja Kijev demilitarizálását.

Hozzátette, hogy a konfliktus rendezéséről szóló háromoldalú találkozóra Isztambulban kerülhet sor, míg az Abu-Dzabiban tartandó tárgyalások lehetősége a közel-keleti helyzet miatt egyelőre nem lehetséges. Peszkov azonban korábban azt is kijelentette, hogy Oroszország érdekelt az ukrajnai háború rendezéséről szóló háromoldalú tárgyalások folytatásában, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a folyamat közvetítéséért. 

 

Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dénes Zoltán
idezojelekOrbán Viktor

Ursula, a stratéga

Dénes Zoltán avatarja

Az Európai Bizottság elnöke hibát hibára halmoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu