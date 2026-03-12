Dmitirj Peszkov szerint a realitások megváltoztak

Különösen Grigorij Karazin, a Föderációs Tanács nemzetközi ügyekkel foglalkozó bizottságának elnöke kijelentette, hogy az isztambuli javaslatok nem relevánsak, mert eltelt négy év, és az ukrán hatóságok továbbra sem hajlandók tárgyalni.

A 2022-es isztambuli megállapodástervezet semleges státust irányzott elő Ukrajna számára, ami korlátozta volna az ország jogát arra, hogy önállóan határozza meg kül- és biztonságpolitikáját. A dokumentum jelentős korlátozásokat is előírt volna az Ukrán Fegyveres Erők számára, beleértve azok létszámát, összetételét és védelmi képességeit, valamint megtiltotta volna a szövetségesektől érkező katonai segítség fogadását. Emellett Oroszország és Kína vétójogot kapott volna abban a mechanizmusban, amely bármilyen jövőbeli Ukrajna elleni agresszióra adott válaszról dönt.

Március 12-én Floridában találkozót tartottak az amerikai és az orosz delegációk között, amelyen a felek több kérdést is megvitattak, és megállapodtak a további kapcsolattartás fenntartásáról.

A találkozó hivatalos napirendjét nem hozták nyilvánosságra, de Steve Witkoff szerint a tárgyalások konstruktívak voltak.