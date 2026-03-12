Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem konfliktust keresünk, hanem megoldást + videó

Franciaországantifasisztaszélsőbaloldal

Antifasiszták tartják terrorban az egyetemi városokat Franciaországban

Egy lyoni gyilkosság ismét ráirányította a figyelmet arra a problémára, amelyről a francia hatóságok eddig inkább hallgattak. A szélsőbaloldali erőszak aggasztó mértékben terjed Franciaországban. Tavaly már 74 radikális csoportok közti összecsapást dokumentáltak az országban, és az esetek döntő többségét baloldali aktivisták követték el.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 13:07
Tüntetés Párizsban Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, február közepén Lyonban antifasiszta aktivisták agyonvertek egy 23 éves fiatalt. Egy friss jelentés szerint Franciaországban riasztó mértékben növekszik a szélsőbaloldali erőszak. A tavalyi év során 74 radikális összecsapást dokumentáltak, ami 2024-hez viszonyítva 42 százalékos emelkedést jelent, közölte az Origo. Az incidensek mintegy 70 százalékáért, összesen 52 esetért baloldali radikálisok voltak felelősek – írja az Fdesouche.com.

A 23 éves Quentin Deranqueot februárban antifasiszta tüntetők verték halálra
Fotó: AFP

2026 januárja óta hét újabb konfliktust rögzítettek, amelyek közül hat szélsőbaloldali elkövetőkhöz köthető és a jobboldal tagjai ellen irányult. Az erőszakos cselekmények leginkább egyetemi helyszínekre koncentrálódnak – főként Nantesból, Rennesből és Strasbourgból érkeztek beszámolók. Frédéric Lauze rendőrségi szóvivő elismerte, hogy 

a hatóságok a figyelmüket eddig túlzottan a jobboldali szervezetekre fordították, miközben a baloldali fenyegetéssel szemben nem léptek fel kellő szigorral. 

2017 óta összesen 25 radikális politikai szervezetet tiltottak be az országban: ezek közül húsz a szélsőjobboldali, öt pedig a szélsőbaloldali táborba tartozott.

Borítókép: Tüntetés Párizsban (Fotó: AFP)

