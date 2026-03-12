Antifasiszták tartják terrorban az egyetemi városokat Franciaországban

Ahogy arról lapunk is beszámolt, február közepén Lyonban antifasiszta aktivisták agyonvertek egy 23 éves fiatalt. Egy friss jelentés szerint Franciaországban riasztó mértékben növekszik a szélsőbaloldali erőszak. A tavalyi év során 74 radikális összecsapást dokumentáltak, ami 2024-hez viszonyítva 42 százalékos emelkedést jelent, közölte az Origo. Az incidensek mintegy 70 százalékáért, összesen 52 esetért baloldali radikálisok voltak felelősek – írja az Fdesouche.com.

A 23 éves Quentin Deranque-ot februárban antifasiszta tüntetők verték halálra

Fotó: AFP

2026 januárja óta hét újabb konfliktust rögzítettek, amelyek közül hat szélsőbaloldali elkövetőkhöz köthető és a jobboldal tagjai ellen irányult. Az erőszakos cselekmények leginkább egyetemi helyszínekre koncentrálódnak – főként Nantesból, Rennesből és Strasbourgból érkeztek beszámolók. Frédéric Lauze rendőrségi szóvivő elismerte, hogy

a hatóságok a figyelmüket eddig túlzottan a jobboldali szervezetekre fordították, miközben a baloldali fenyegetéssel szemben nem léptek fel kellő szigorral.

2017 óta összesen 25 radikális politikai szervezetet tiltottak be az országban: ezek közül húsz a szélsőjobboldali, öt pedig a szélsőbaloldali táborba tartozott.