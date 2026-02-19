Franciaországhalálra vertekantifasiszta

Antifasiszta tüntetők vertek halálra egy diákot – kilenc ember őrizetbe vettek

Halálra vertek egy 23 éves diákot Lyonban, az ügyben kilenc embert, köztük egy baloldali parlamenti asszisztenst is őrizetbe vettek. A tragédia komoly politikai vihart kavart Franciaországban. Kedd délután a Nemzetgyűlésben egyperces néma csenddel emlékeztek a megölt diákra.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 3:00
Antifasiszta graffiti üzenetek Lyon-ban
Forrás: AFP
Őrizetbe vettek kedden kilenc férfit, köztük egy radikális baloldali nemzetgyűlési képviselő parlamenti asszisztensét Franciaországban egy nemzeti radikális aktivista halálával kapcsolatos nyomozás keretében. Az ügy napok óta vezető helyen szerepel a francia médiában, és kritikák kereszttüzébe állította az egyik legnagyobb ellenzéki pártot, a Jean-Luc Mélenchon által vezetett radikális baloldali Engedetlen Franciaországot.

Quentin Deranque antifasiszta tüntetők áldozata lett
Fotó: AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, egy 23 éves diák, Quentin Deranque szombat este belehalt sérüléseibe, miután két nappal korábban megtámadták a középkelet-franciaországi Lyonban, ahol egy identitárius csoport politikai tüntetésén a biztonságért volt felelős.

A támadás csütörtökön egy egyetemi konferencia elleni tüntetésen történt. Járókelők felvételei szerint Quentin Deranque-ot legalább hat, maszkot és kapucnit viselő férfi bántalmazta. A fején súlyosan megsérült férfit kórházba szállították, ahol mélyaltatásba helyezték. A fejére mért heves ütések következtében fellépő agyrázkódást azonban nem élte túl.

Thierry Dran lyoni ügyész kedd este bejelentette, hogy az üggyel kapcsolatban kilenc embert őrizetbe vettek, köztük Jacques-Elie Favrot-t, aki az Engedetlen Franciaország egyik nemzetgyűlési képviselőjének, Raphaël Arnault-nak a parlamenti asszisztense. Megválasztása előtt a képviselő alapította az azóta hatóságilag feloszlatott La Jeune Garde („A Fiatal Gárda”) nevű antifasiszta kollektívát, amelyet a kormány és a szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés napok óta vádol a 23 éves diák megölésével.

Jacques-Elie Favrot vasárnap az ügyvédjén keresztül tagadta, hogy „felelős lenne ezért a tragédiáért”, és közölte, hogy az igazságszolgáltatás rendelkezésére áll, a parlamenti asszisztensi állásáról pedig lemondott. Jean-Luc Mélenchon, az Engedetlen Franciaország vezetője elítélte a lincselést, de visszautasította Sébastien Lecornu miniszterelnök szavait, aki azt kérte az ellenzéki párttól, hogy tegyen rendet a soraiban. 

Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke eközben azzal vádolta meg Jean-Luc Mélenchont, hogy „megnyitotta a kapukat a feltételezett gyilkosok előtt” a parlamentben. 

Kedd délután a Nemzetgyűlésben egyperces néma csenddel emlékeztek a megölt diákra, a megemlékezésen valamennyi frakció részt vett. A képviselők előtt a kormányfő azt kérte, hogy „az igazságszolgáltatás igazsága érvényesüljön”, „bármiféle nyomás nélkül”. 

A Fiatal Gárda öl, és az Engedetlen Franciaországnak ezt el kell ítélnie

 – mondta Gérald Darmanin igazságügyi miniszter, aki szerint a párt szövetségesként tekint az antifasiszta csoportra.

