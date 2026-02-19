Antifasiszta tüntetők vertek halálra egy diákot – kilenc ember őrizetbe vettek

Őrizetbe vettek kedden kilenc férfit, köztük egy radikális baloldali nemzetgyűlési képviselő parlamenti asszisztensét Franciaországban egy nemzeti radikális aktivista halálával kapcsolatos nyomozás keretében. Az ügy napok óta vezető helyen szerepel a francia médiában, és kritikák kereszttüzébe állította az egyik legnagyobb ellenzéki pártot, a Jean-Luc Mélenchon által vezetett radikális baloldali Engedetlen Franciaországot.

Quentin Deranque antifasiszta tüntetők áldozata lett Fotó: AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, egy 23 éves diák, Quentin Deranque szombat este belehalt sérüléseibe, miután két nappal korábban megtámadták a középkelet-franciaországi Lyonban, ahol egy identitárius csoport politikai tüntetésén a biztonságért volt felelős.

A támadás csütörtökön egy egyetemi konferencia elleni tüntetésen történt. Járókelők felvételei szerint Quentin Deranque-ot legalább hat, maszkot és kapucnit viselő férfi bántalmazta. A fején súlyosan megsérült férfit kórházba szállították, ahol mélyaltatásba helyezték. A fejére mért heves ütések következtében fellépő agyrázkódást azonban nem élte túl.

French.

Identitarian.

Catholic & and a hero.

That was Quentin Deranque.



Quentin, a mathematics student from Lyon, was murdered by anti-fascists on the street at the age of just 23.



Who was Quentin?

– He was a student of data science at the University of Lyon.

– He was… pic.twitter.com/7T93DJ5hZS — Martin Sellner (@Martin_Sellner) February 16, 2026

Thierry Dran lyoni ügyész kedd este bejelentette, hogy az üggyel kapcsolatban kilenc embert őrizetbe vettek, köztük Jacques-Elie Favrot-t, aki az Engedetlen Franciaország egyik nemzetgyűlési képviselőjének, Raphaël Arnault-nak a parlamenti asszisztense. Megválasztása előtt a képviselő alapította az azóta hatóságilag feloszlatott La Jeune Garde („A Fiatal Gárda”) nevű antifasiszta kollektívát, amelyet a kormány és a szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés napok óta vádol a 23 éves diák megölésével.

Jacques-Elie Favrot vasárnap az ügyvédjén keresztül tagadta, hogy „felelős lenne ezért a tragédiáért”, és közölte, hogy az igazságszolgáltatás rendelkezésére áll, a parlamenti asszisztensi állásáról pedig lemondott. Jean-Luc Mélenchon, az Engedetlen Franciaország vezetője elítélte a lincselést, de visszautasította Sébastien Lecornu miniszterelnök szavait, aki azt kérte az ellenzéki párttól, hogy tegyen rendet a soraiban.

Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke eközben azzal vádolta meg Jean-Luc Mélenchont, hogy „megnyitotta a kapukat a feltételezett gyilkosok előtt” a parlamentben.

Kedd délután a Nemzetgyűlésben egyperces néma csenddel emlékeztek a megölt diákra, a megemlékezésen valamennyi frakció részt vett. A képviselők előtt a kormányfő azt kérte, hogy „az igazságszolgáltatás igazsága érvényesüljön”, „bármiféle nyomás nélkül”.

A Fiatal Gárda öl, és az Engedetlen Franciaországnak ezt el kell ítélnie

– mondta Gérald Darmanin igazságügyi miniszter, aki szerint a párt szövetségesként tekint az antifasiszta csoportra.

Borítókép: Antifasiszta graffiti üzenetek Lyon-ban (Fotó:AFP)