Meglincseltek egy keresztény fiatalembert Lyonban

Megrázta Lyont az a szélsőbaloldali támadás, amelynek következtében életét vesztette egy fiatal keresztény diák.

Szélsőbaloldali erőszak miatt halt meg egy diák Lyonban (Fotó: Hans Lucas via AFP)

A huszonhárom éves fiatal halálát a lyoni ügyészség is megerősítette, egyúttal bejelentették, hogy az ügyben indított nyomozást halálos kimenetelű súlyos testi sértés minősítéssel folytatják.

A támadás még csütörtök este negyed nyolc körül történt. Quentin D., egy fiatal lyoni konzervatív aktivista, eszméletlenül feküdt a Saone folyó partján, az óvárosban, a Quai Fulchiron közelében, amikor a mentők kiérkeztek. Egy enyhébb sérüléseket szenvedett barátja értesítette a hatóságokat, beszámolva egy, a belvárosban történt erőszakos támadásról.

Quentint az Edouard Herriot kórházba szállították, ahol az orvosok megállapították az agyhalált.

Quentin egy körülbelül tizenöt fős csoport tagjaként informális rendészeti feladatokat látott el a Sciences Po Lyon intézet közelében, ahol Rima Hassan, a szélsőbaloldali LFI (La France Insoumise – Engedetlen Franciaország) EP-képviselője tartott beszédet. A Nemesis-csoport, amely a francia nők védelmében lépett fel az illegális migrációval szemben, tiltakozott a konferencia ellen, és transzparenst feszített ki, ami miatt baloldali szélsőséges, antifa militánsok tucatjai támadtak rá az aktivistákra, és addig üldözték őket, amíg utol nem érték Quentint és társát, akiket aztán

könyörtelenül összevertek.

Egy békés fiatal életét oltotta ki a szélsőbaloldali erőszak

Quentin családjának ügyvédje szerint a fiatalember matematikushallgató, teniszező és filozófus volt, aki mindig erőszakmentesen védte meg meggyőződését, és soha nem keveredett törvénytelenségbe. Egy barátja szerint bár nem kapott vallásos nevelést, néhány éve a katolicizmus felé fordult, és aktív volt a gyülekezeti életben, különösen a kórusban.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Hans Lucas via AFP)