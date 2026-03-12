Rasszizmus? Nem csak a tömegbunyó miatt sújtott le az MLSZ a Honvédra

Komoly fegyelmi következményekkel jártak a Budapest Honvéd legutóbbi mérkőzései: az MLSZ fegyelmi bizottsága több fronton is megbüntette a kispesti klubot. A döntések a szurkolókat és a csapat edzőjét és játékosait, így Kállai Kevint, Pinte Patrikot és Feczkó Tamást is érintik.

Végig feszült volt a Honvéd–Kecskemét NB II-es mérkőzés hangulata. A kispestieket nemcsak a tömegverekedés miatt büntette meg az MLSZ, hanem szurkolóik rasszista viselkedéséért is. Fotó: KTE/Réti Attila

A csákvári meccs után is jött a büntetés

Az MLSZ határozata szerint a Budapest Honvédot az Aqvital FC Csákvár elleni mérkőzéssel összefüggésben pénzbüntetés megfizetésére kötelezték szurkolóinak rasszista és megbotránkoztató rigmusai miatt. Emellett a klub egy soron következő hazai NB II-es bajnokira szóló, hat hónapra felfüggesztett szektorbezárást is kapott.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a fegyelmi bizottság a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulására hivatkozva elrendelte egy korábban már kiszabott, felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását is. Ez azt jelenti, hogy a Honvédot nem egyszerű figyelmeztetés érte, hanem a visszaesés ténye miatt tényleges következménnyel is számolnia kell.

Az esetleges szektorbezárás különösen érzékenyen érintheti a klubot. A Honvédnak ugyanis az NB II-ben messze az egyik, ha nem a legerősebb és leghangosabb szurkolótábora van, így minden olyan döntés, amely a lelátói támogatást korlátozza, sportági és hangulati szempontból is komoly veszteség lehet Kispesten.

Tömegverekedés és kiállítások a Kecskemét ellen

A botrány másik fejezete a Honvéd–Kecskemét mérkőzéshez kötődik, amelyet a vendégek 1-0-ra nyertek meg. A találkozó hosszabbításában Pinte Patrik keményen beleszállt Harisba, ami után elszabadultak az indulatok: mindkét csapat játékosai, valamint a stábok tagjai is egymásnak estek.

A játékvezető végül piros lapot mutatott fel a már lecserélt Kállai Kevinnek a Honvéd részéről, míg a Kecskemét oldalán Szalai Tamás asszisztensedzőt állította ki. A jelenetek országos visszhangot kaptak, nemcsak a dulakodás, hanem a találkozó feszült légköre és több vitatott szituáció miatt is.

Az M4 Sport visszajátszásai alapján Pinte Patrik egy másik jelenete is feltűnést keltett: a felvételeken az látszott, hogy a Honvéd játékosa elszakítja a saját mezét, majd azt mutatja a csapattársainak és a játékvezetőnek, mintha súlyos támadás érte volna. Ez tovább növelte a meccs utóéletének botrányos jellegét.

Játékosok és edzők ellen is eljárás indult

Az MLSZ fegyelmi bizottsága a Kecskemét elleni mérkőzés után Kállai Kevint négy soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltotta. Szalai Tamás, a Kecskemét sportszakembere egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott.

Ezzel azonban nem zárult le az ügy: kisebb súlyú fegyelmi vétség miatt eljárás indult Pinte Patrik és Feczkó Tamás ellen is. Utóbbi a mérkőzést követően élesen bírálta Zierkelbach Péter játékvezetőt, miközben a meccs egyik központi kérdése éppen az volt, hogy Pinte durva belépője után miért nem született azonnali kiállítás.