Rasszizmus? Nem csak a tömegbunyó miatt sújtott le az MLSZ a Honvédra

Az MLSZ fegyelmi bizottsága több okból is súlyosan büntette a feljutásra álló kispestieket. Nem csupán a nagy visszhangot kiváltó Honvéd–Kecskemét mérkőzés hajrájában kialakult tömegjelenet miatt szabott ki súlyos szankciókat, köztük négymeccses eltiltást a szövetség, hanem az egy fordulóval korábban, a Csákvár elleni idegenbeli találkozón történtek miatt is, ahol a kispesti szurkolóik rasszista és megbotránkoztató módon viselkedtek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 18:22
Tömegjelenet a Honvéd-Kecskemét meccsen
Tömegjelenet a Honvéd-Kecskemét meccsen Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly
Komoly fegyelmi következményekkel jártak a Budapest Honvéd legutóbbi mérkőzései: az MLSZ fegyelmi bizottsága több fronton is megbüntette a kispesti klubot. A döntések a szurkolókat és a csapat edzőjét és játékosait, így Kállai Kevint, Pinte Patrikot és Feczkó Tamást is érintik. 

Végig feszült volt a Honvéd-Kecskemét NB II-es mérkőzés hangulata. A kispestieket nemcsak a tömegverekedés miatt büntette meg az MLSZ, hanem szurkolóik rasszista viselkedéséért is
Végig feszült volt a Honvéd–Kecskemét NB II-es mérkőzés hangulata. A kispestieket nemcsak a tömegverekedés miatt büntette meg az MLSZ, hanem szurkolóik rasszista viselkedéséért is. Fotó: KTE/Réti Attila

A csákvári meccs után is jött a büntetés

Az MLSZ határozata szerint a Budapest Honvédot az Aqvital FC Csákvár elleni mérkőzéssel összefüggésben pénzbüntetés megfizetésére kötelezték szurkolóinak rasszista és megbotránkoztató rigmusai miatt. Emellett a klub egy soron következő hazai NB II-es bajnokira szóló, hat hónapra felfüggesztett szektorbezárást is kapott.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a fegyelmi bizottság a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulására hivatkozva elrendelte egy korábban már kiszabott, felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását is. Ez azt jelenti, hogy a Honvédot nem egyszerű figyelmeztetés érte, hanem a visszaesés ténye miatt tényleges következménnyel is számolnia kell.

Az esetleges szektorbezárás különösen érzékenyen érintheti a klubot. A Honvédnak ugyanis az NB II-ben messze az egyik, ha nem a legerősebb és leghangosabb szurkolótábora van, így minden olyan döntés, amely a lelátói támogatást korlátozza, sportági és hangulati szempontból is komoly veszteség lehet Kispesten.

 

Tömegverekedés és kiállítások a Kecskemét ellen

A botrány másik fejezete a Honvéd–Kecskemét mérkőzéshez kötődik, amelyet a vendégek 1-0-ra nyertek meg. A találkozó hosszabbításában Pinte Patrik keményen beleszállt Harisba, ami után elszabadultak az indulatok: mindkét csapat játékosai, valamint a stábok tagjai is egymásnak estek.

A játékvezető végül piros lapot mutatott fel a már lecserélt Kállai Kevinnek a Honvéd részéről, míg a Kecskemét oldalán Szalai Tamás asszisztensedzőt állította ki. A jelenetek országos visszhangot kaptak, nemcsak a dulakodás, hanem a találkozó feszült légköre és több vitatott szituáció miatt is.

Az M4 Sport visszajátszásai alapján Pinte Patrik egy másik jelenete is feltűnést keltett: a felvételeken az látszott, hogy a Honvéd játékosa elszakítja a saját mezét, majd azt mutatja a csapattársainak és a játékvezetőnek, mintha súlyos támadás érte volna. Ez tovább növelte a meccs utóéletének botrányos jellegét.

 

Játékosok és edzők ellen is eljárás indult

Az MLSZ fegyelmi bizottsága a Kecskemét elleni mérkőzés után Kállai Kevint négy soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltotta. Szalai Tamás, a Kecskemét sportszakembere egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott.

Ezzel azonban nem zárult le az ügy: kisebb súlyú fegyelmi vétség miatt eljárás indult Pinte Patrik és Feczkó Tamás ellen is. Utóbbi a mérkőzést követően élesen bírálta Zierkelbach Péter játékvezetőt, miközben a meccs egyik központi kérdése éppen az volt, hogy Pinte durva belépője után miért nem született azonnali kiállítás.

A Honvéd számára így különösen rossz üzenetet hordoz az MLSZ mostani döntéssora: a klubot nem egy elszigetelt incidens miatt marasztalták el, hanem szurkolói és sportszakmai oldalon is több ügyben felelősséget állapítottak meg. A kispestieknek ezért nemcsak a pályán, hanem a lelátón és a kispad környékén is rendezniük kell a soraikat.

Fiola Attila: két meccs

Az NB I-et érintő legfontosabb fegyelmi döntés, hogy az MLSZ két meccsre eltiltotta Fiola Attilát. A fegyelmi bizottság továbbá a Kolorcity Kazincbarcika SC-t szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálása miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

