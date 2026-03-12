Itt a hétvégi időjárás, az is kiderül, hogy hol számíthatunk kellemetlenségre a nemzeti ünnepen

Szombaton általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, az ország nyugati felén délutántól kevés fátyol- és gomolyfelhő lehet az égen. Nagyrészt nem várható csapadék, de nyugaton nem kizárt néhol zápor, zivatar. A délies szél többfelé megélénkül, főleg az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet.

Hajnalban általában 0 és plusz 8 fok közötti hőmérsékletre van kilátás, délutánra 15 és 20 fok közé melegszik fel a levegő.