Pénteken gomolyfelhős, napos idő várható, a Tiszántúlon viszont túlnyomóan derült marad az ég. A Dunántúl keleti felén és az ország középső észak–déli sávján lehet elszórtan zápor, néhol zivatar, de estére megszűnik a csapadék és csökken a felhőzet.
Itt a hétvégi időjárás, az is kiderül, hogy hol számíthatunk kellemetlenségre a nemzeti ünnepen
Jellemzően napos idő várható a hétvégén, a hőmérséklet csúcsértéke megközelíti a 20 fokot. Vasárnap, a március 15-i nemzeti ünnepen 15 és 20 fok közé melegszik fel a levegő, eső csak Nyugat-Magyarországon lehet – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.
A déli, délkeleti szél napközben többfelé megélénkül, a Fertő térségében meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 1 és 6 fok között, a vízpartokon, magasabban fekvő helyeken 6 fok felett alakul, míg a fagyzugokban gyenge fagy is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között valószínű.
Szombaton általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, az ország nyugati felén délutántól kevés fátyol- és gomolyfelhő lehet az égen. Nagyrészt nem várható csapadék, de nyugaton nem kizárt néhol zápor, zivatar. A délies szél többfelé megélénkül, főleg az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet.
Hajnalban általában 0 és plusz 8 fok közötti hőmérsékletre van kilátás, délutánra 15 és 20 fok közé melegszik fel a levegő.
Vasárnap, a március 15-i nemzeti ünnepen napos idő várható, az ország keleti felén, kétharmadán változatlanul derült marad az égbolt, míg nyugatabbra kevés fátyol- és gomolyfelhő előfordulhat. Általában nem várható csapadék, de nyugaton néhol nem kizárt zápor, zivatar. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.
Hajnalban jellemzően 0 és plusz 8 fok között alakul a hőmérséklet, délután 15-20 fok lesz.
