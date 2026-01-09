A hétvégén rendőrök segítik a kirándulókat Visegrád és Dobogókő környékén

Nagy forgalom várható Dobogókő és Visegrád környékén a hétvégén, a rendőrök is segítik az autósokat – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken.

A behavazott visegrádi vár (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Azt írták: Pest vármegye nagy részén jelenleg is esik a hó, szombaton és vasárnap vélhetően sok túrázó, kikapcsolódni vágyó indul el a térségbe.

Felhívták a figyelmet arra:

a nagy forgalom miatt torlódások alakulhatnak ki, valamint a parkolóhelyek befogadóképessége is korlátozott.

Ha azok megtelnek, Dobogókőn az egyenruhások mind az Esztergom, mind a Pilisszentkereszt felől érkező autósokat visszafordítják.

Az 1111-es út szélén a vonatkozó jogszabályok szerint tilos a parkolás; aki mégis úgy dönt, hogy ott hagyja a járművét, azzal szemben a járőrök intézkedni fognak – figyelmeztettek.

Kitértek arra, hogy Visegrád térségében szintén jelentős torlódásra kell számítani a hétvégén. Pénteken a sípálya is megnyitott, ami jelentős tömegeket vonz a térségbe.

A tájékoztatás szerint a parkolók telítettségének függvényében Visegrádon is előfordulhat, hogy csak távolabb tudnak az autósok megállni.

A rendőrök szombaton és vasárnap segítik a forgalom gördülékeny haladását

– írták, és kérték, hogy a közlekedők vegyék figyelembe a rendőrség aktuális iránymutatásait.