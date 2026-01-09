Ha azt hitte, a nehezén már túl vagyunk, tévedett, itt a legfrissebb időjárás-jelentés

Szombaton legfeljebb átmeneti időszakokra bukkanhat elő a nap, de estig már nem valószínű csapadék, majd észak felől ismét havazásra van kilátás. Pénteken a délies szél csupán időnként, szombaton az északiasra forduló légmozgás késő délutántól egyre nagyobb területen támad fel, így egyre többfelé hordhatja a havat.