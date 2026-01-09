esőidőjáráshavazásónos eső

Ha azt hitte, a nehezén már túl vagyunk, tévedett, itt a legfrissebb időjárás-jelentés

Ettől még a róka is megilletődött.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 09. 17:16
illusztráció Fotó: Kovács Attila Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Péntek estig az északkeleti tájakon is megnövekszik a felhőzet. Ónos esőre az ország délnyugati harmadán és a déli vidékeken számíthatunk, ezen belül a délnyugati megyékben intenzív, tartós ónos eső várható – írja rövid távú előrejelzésében a HungaroMet. 

Azonban az Észak-Dunántúlon már legfeljebb hószállingózás, míg a keleti, északkeleti tájakon több helyen kisebb havazás fordulhat elő. Éjszaka folytatódik a nagyrészt erősen felhős vagy borult idő, de néhol átmenetileg szakadozottabbá válhat a felhőzet, és az éjszaka második felére a legtöbb helyen megszűnik a havazás. 

Szombaton legfeljebb átmeneti időszakokra bukkanhat elő a nap, de estig már nem valószínű csapadék, majd észak felől ismét havazásra van kilátás. Pénteken a délies szél csupán időnként, szombaton az északiasra forduló légmozgás késő délutántól egyre nagyobb területen támad fel, így egyre többfelé hordhatja a havat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire –12 és –5 fok között várható, de az időszakosan kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton –9 és +1 fok között alakul – a nyugati, északnyugati határszélen mérhetünk fagyponthoz közeli, míg kelet, északkelet felé haladva egyre alacsonyabb értékeket.

1/31 Havazás Nyíregyházán

 

