Újabb bejelentést tett az operatív törzs

Három gyermeket mentettek ki egy romos, elhagyatott épületből Kőbányán a rendőrök + videó

Szívfacsaró videón mutatjuk a helyszínt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 15:30
Romos, elhagyatott épületben találtak rá három kiskorú gyermekre kedd este a kőbányai rendőrök – számolt be az esetről a közösségi oldalán a Rendészeti Államtitkárság.

A videóból kiderül az is, hogy mit kerestek a környéken a rendőrök. Kiemelt ellenőrzést végeztek elhagyatott területeken. Az egyik ilyen helyen hangokra lettek figyelmesek, és, amikor megtalálták a hang forrását, kiderült, hogy egy fiatal férfi a három gyermekével tartózkodik ott. A bejegyzésben azt írják, egy 2,5 éves kisfiúval, illetve egy 5 és egy 7 éves kislánnyal volt a helyszínen. 

Részletesen leírták a helyszínen uralkodó állapotokat is. Az épületnek szinte egy ablaka sincs, ami van, azt nejlonnal próbálták befoltozni. 

A szobába lépve feltűnt, hogy kaotikus állapotok uralkodnak

– fogalmazott a videóban a rendőr, aki rábukkant a gyermekekre. A férfi, akivel a gyermekek voltak, azt állította, hogy az éjszakát szerették volna ott tölteni, és másnap az első vonattal utaztak volna haza vidékre.

A gyerekeket a X. kerületi rendőrkapitányságra szállították és felvették a kapcsolatot a gyermekvédelmi szolgálattal, ők gondoskodtak az elhelyezésükről. A 23 éves ozorai apa ellen kiskorú veszélyeztetése bűntettének gyanúja miatt büntetőeljárás indult – írják a bejegyzésben. A helyszínről készült videót alább tekintheti meg. 

