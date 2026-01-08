Érkezik az ónos eső, és előre figyelmeztetnek, hogy ebből még piros riasztás is lehet + térkép

Egyelőre, amit hivatalosan tudni lehet a pénteken ránk zúduló esőről, hogy jobb lesz rá számítani Vas, Zala, Baranya és Somogy vármegyében, mutatjuk a térképet. Az ónos eső azért igényel komolyabb figyelmet mindenkitől, aki közlekedésre adja a fejét, mert ezek a folyadékcseppek, amik az égből jönnek, a talajra hullva azonnal megfagynak és kemény jégbevonat képződik rajtuk az úton, amiből aztán súlyos balesetek is adódhatnak.