Érkezik az ónos eső, és előre figyelmeztetnek, hogy ebből még piros riasztás is lehet + térkép

Úgy tűnik, hosszú évek után meglátogatta Magyarországot Tél tábornok, és a komoly havazás után most extrém hideg, emellett ónos eső is várható idehaza. Az extrém hidegről külön is írtunk, ezt ide kattintva böngészheti át, de itt alább is van egy cikk arról, hogy mire számíthat.
A helyzet idehaza pedig úgy tűnik, súlyosbodik, ugyanis a Metfigyelő a közösségi oldalán azt írja, hogy indokolt esetben akár a piros riasztás is érvénybe léphet pénteken az ónos eső miatt.
Egyelőre, amit hivatalosan tudni lehet a pénteken ránk zúduló esőről, hogy jobb lesz rá számítani Vas, Zala, Baranya és Somogy vármegyében, mutatjuk a térképet. Az ónos eső azért igényel komolyabb figyelmet mindenkitől, aki közlekedésre adja a fejét, mert ezek a folyadékcseppek, amik az égből jönnek, a talajra hullva azonnal megfagynak és kemény jégbevonat képződik rajtuk az úton, amiből aztán súlyos balesetek is adódhatnak.
Emellett több helyen is extrém hideg reggelre ébredünk, a legdurvább helyzetre Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, és Bács-Kiskun vármegyékben kell számítani, ezeken a területeken akár mínusz húsz foknál is hidegebb lehet.
A tél legkeményebb időszaka jön
Nem gyakorlat volt, hajnali mentésben vett részt a honvédség + fotók, videó
Az extrém téli időjárásban a honvédség is segít.
Letartóztatják az angyalföldi gyilkost, úgy tudni, híres fitneszmodell az áldozata
A letartóztatásról pénteken döntenek, sajtóhírek szerint a férfi brutális mészárlást rendezett a nő lakásán.
Felsővezeték-szakadás és váltóhiba nehezíti a közlekedést a győri és pécsi vasútvonalon
A javítás várhatóan késő estig tart.
Beindult a szülés a kismamánál, de a havazás közbeszólt Komárom-Esztergomban, itt csak egy ember segíthetett + fotó
Plusz a mentők.
