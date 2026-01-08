figyelmeztetéshőmérsékletextrém hideg

Évek óta nem volt olyan hideg, mint amilyenre holnap ébredünk, mutatjuk a legfagyosabb helyeket + fotó

És természetesen most is van egy kivétel.

a behavazott visegrádi vár, a háttérben Nagymarossal Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Sok helyen évek óta nem volt ilyen zord reggel, mint amilyen a holnapi lehet – írja a közösségi oldalán az HungaroMet. 

Hozzáfűzik, ezúttal a fenti kijelentés nem túlzás: több megyében is figyelmeztetés van érvényben extrém hidegre, ugyanis nagy területen csökkenhet –15 fok alá, egyes helyeken akár -20 fok alá is a hőmérséklet.  

Extrém hidegre vonatkozó másodfokú figyelmeztetés legutóbb csaknem öt éve volt idehaza. 

Gyorsan zuhan a hőmérséklet éjszaka, ugyanis ekkorra leáll a szél, kiderül az ég nagyobb területen is a vastag hófelszín fölött.

A Dunántúl északnyugati részén lehet kevésbé hideg, zord az éjjel, a térséget ugyanis már eléri a következő légörvényhez kapcsolódó front felhőzete, ami gátolja a kisugárzást.

