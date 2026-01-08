Sok helyen évek óta nem volt ilyen zord reggel, mint amilyen a holnapi lehet – írja a közösségi oldalán az HungaroMet.
Évek óta nem volt olyan hideg, mint amilyenre holnap ébredünk, mutatjuk a legfagyosabb helyeket + fotó
És természetesen most is van egy kivétel.
Hozzáfűzik, ezúttal a fenti kijelentés nem túlzás: több megyében is figyelmeztetés van érvényben extrém hidegre, ugyanis nagy területen csökkenhet –15 fok alá, egyes helyeken akár -20 fok alá is a hőmérséklet.
Extrém hidegre vonatkozó másodfokú figyelmeztetés legutóbb csaknem öt éve volt idehaza.
Gyorsan zuhan a hőmérséklet éjszaka, ugyanis ekkorra leáll a szél, kiderül az ég nagyobb területen is a vastag hófelszín fölött.
A Dunántúl északnyugati részén lehet kevésbé hideg, zord az éjjel, a térséget ugyanis már eléri a következő légörvényhez kapcsolódó front felhőzete, ami gátolja a kisugárzást.
A tél legkeményebb időszaka jön
A téma legfrissebb hírei
A kormány kétszázezer rászorulónak nyújtott segítséget ingyenes tüzelő formájában + videó
A program 15 éve segíti a kistelepülésen élőket.
Érkezik az ónos eső, és előre figyelmeztetnek, hogy ebből még piros riasztás is lehet + térkép
Meg tükörjég. Egyébként már most több vármegyében is narancssárga riasztás van érvényben.
Mindenki vigyázzon magára és másokra is, ismét figyelmeztetést adott ki a kormány
Péntekre virradóan akár mínusz 20 Celsius-fok hideg is lehet.
Lázár János bejelentette, a busz- és vasúti várótermek éjszakára is nyitva maradnak
Meleg várótermekkel készülnek a fagyos időjárásra.
