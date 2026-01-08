Évek óta nem volt olyan hideg, mint amilyenre holnap ébredünk, mutatjuk a legfagyosabb helyeket + fotó

Hozzáfűzik, ezúttal a fenti kijelentés nem túlzás: több megyében is figyelmeztetés van érvényben extrém hidegre, ugyanis nagy területen csökkenhet –15 fok alá, egyes helyeken akár -20 fok alá is a hőmérséklet.

Extrém hidegre vonatkozó másodfokú figyelmeztetés legutóbb csaknem öt éve volt idehaza.