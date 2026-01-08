Végre a műholdról is megcsodálhatjuk az elmúlt napok „termését”, azaz a havazások eredményét – írja a közösségi oldalán a HungaroMet.
Ilyen is rég volt, műholdfelvételen is látszik, hogyan lepte el hazánkat a hó + fotó
Ez már valami!
A türkizes árnyalatú részeken látható, hogy egyre nagyobb területen terül el hótakaró Közép-Európában. A Kárpát-medence tágabb környezetének időjárását napok óta alakító mediterrán ciklon felhőzete lassanként Magyarországot is elhagyja, hosszú idő után nagy területen derült ki az ég és váltja fel a zavartalan a napsütés.
Csak zárójelben, de azért megjegyzik, hogy nem sokáig lesz ez így, tőlünk nyugatra ugyanis már feltűnt egy újabb légörvény felhőzete.
A tél legkeményebb időszaka jön
A kormány kétszázezer rászorulónak nyújtott segítséget ingyenes tüzelő formájában + videó
A program 15 éve segíti a kistelepülésen élőket.
Érkezik az ónos eső, és előre figyelmeztetnek, hogy ebből még piros riasztás is lehet + térkép
Meg tükörjég. Egyébként már most több vármegyében is narancssárga riasztás van érvényben.
Mindenki vigyázzon magára és másokra is, ismét figyelmeztetést adott ki a kormány
Péntekre virradóan akár mínusz 20 Celsius-fok hideg is lehet.
Lázár János bejelentette, a busz- és vasúti várótermek éjszakára is nyitva maradnak
Meleg várótermekkel készülnek a fagyos időjárásra.
