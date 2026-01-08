műholdfelvételeken látszikhavazásfelhőzet

Ilyen is rég volt, műholdfelvételen is látszik, hogyan lepte el hazánkat a hó + fotó

Ez már valami!

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 08. 15:49
illusztráció Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Végre a műholdról is megcsodálhatjuk az elmúlt napok „termését”, azaz a havazások eredményét – írja a közösségi oldalán a HungaroMet.

A türkizes árnyalatú részeken látható, hogy egyre nagyobb területen terül el hótakaró Közép-Európában. A Kárpát-medence tágabb környezetének időjárását napok óta alakító mediterrán ciklon felhőzete lassanként Magyarországot is elhagyja, hosszú idő után nagy területen derült ki az ég és váltja fel a zavartalan a napsütés.

Csak zárójelben, de azért megjegyzik, hogy nem sokáig lesz ez így, tőlünk nyugatra ugyanis már feltűnt egy újabb légörvény felhőzete.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

