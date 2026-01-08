Ilyen is rég volt, műholdfelvételen is látszik, hogyan lepte el hazánkat a hó + fotó

A türkizes árnyalatú részeken látható, hogy egyre nagyobb területen terül el hótakaró Közép-Európában. A Kárpát-medence tágabb környezetének időjárását napok óta alakító mediterrán ciklon felhőzete lassanként Magyarországot is elhagyja, hosszú idő után nagy területen derült ki az ég és váltja fel a zavartalan a napsütés.