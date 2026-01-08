Két őz buktatta le az orvvadászokat, a rendőrök nem hittek a szemüknek

Orvvadászattal gyanúsítható férfit állítottak elő a rendőrök január 7-én kora délután Vésztőről. Az intézkedés előzménye az volt, hogy két rendőr Okány külterületén meglátott két őzet, az állatok éppen feléjük menekültek – írja a rendőrségi portál.
Bár a testvérpár nem volt szolgálatban, figyelték az űzött vadakat, és feltűnt nekik, hogy az állatok mögött jött egy platós kocsi, a jármű mellett pedig gyalogolt egy ember és vele volt egy agár is. Ekkor azonban a gyalogos a kutyával az autóba szállt, és elhagyták a területet. Gyanús lett nekik az ügy.
Az egyik rendőr követte őket, és Vésztőn, ahol megálltak, kérdőre vonta az eb gazdáját. Ő tagadta, hogy jogosulatlanul vadászott, de a másik rendőr a helyszínen maradt, és talált két elejtett őzet. Közben a vésztői rendőrőrs parancsnoka, illetve a sarkadi bűnügyi forrónyomos szolgálat is bekapcsolódott a történtek körülményeinek tisztázásába, és előállították az agár gazdáját.
A sarkadi rendőrkapitányság a vésztői férfi ellen orvvadászat, valamint lopás kísérlet bűntettek megalapozott gyanúja miatt eljárást indított.
A kormány kétszázezer rászorulónak nyújtott segítséget ingyenes tüzelő formájában + videó
A program 15 éve segíti a kistelepülésen élőket.
Érkezik az ónos eső, és előre figyelmeztetnek, hogy ebből még piros riasztás is lehet + térkép
Meg tükörjég. Egyébként már most több vármegyében is narancssárga riasztás van érvényben.
Mindenki vigyázzon magára és másokra is, ismét figyelmeztetést adott ki a kormány
Péntekre virradóra akár mínusz 20 Celsius-fok hideg is lehet.
Lázár János bejelentette, a busz- és vasúti várótermek éjszakára is nyitva maradnak
Meleg várótermekkel készülnek a fagyos időjárásra.
A kormány kétszázezer rászorulónak nyújtott segítséget ingyenes tüzelő formájában + videó
A program 15 éve segíti a kistelepülésen élőket.
Érkezik az ónos eső, és előre figyelmeztetnek, hogy ebből még piros riasztás is lehet + térkép
Meg tükörjég. Egyébként már most több vármegyében is narancssárga riasztás van érvényben.
Mindenki vigyázzon magára és másokra is, ismét figyelmeztetést adott ki a kormány
Péntekre virradóra akár mínusz 20 Celsius-fok hideg is lehet.
Lázár János bejelentette, a busz- és vasúti várótermek éjszakára is nyitva maradnak
Meleg várótermekkel készülnek a fagyos időjárásra.
