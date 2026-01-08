Egy lakhatásra alkalmatlan fészerben talált rá a szabadszállási körzeti megbízott egy idős emberre – adta hírül a közösségi oldalán a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség.
Semmi pénzért nem akarta elhagyni a fűtetlen fészert a nyugdíjas, komoly árat fizethetett volna a maradásért
Rendőrök segítettek.
A zord időjárás sem volt elég ok neki ahhoz, hogy elhagyja a fűtetlen szállását, ám egy kis rábeszélés után mégis sikerült elszállítani őt a Máltai Szeretetszolgálat egyik szociális intézményébe.
A közösségi oldalukon mindenkit arra kérnek a rendőrök, hogy aki kihűlés veszélyének kitett embert lát, értesítse a hatóságokat.
Két őz buktatta le az orvvadászokat, a rendőrök nem hittek a szemüknek
Karma.
Példamutató összefogással segítették a síkosságmentesítést a szakképzősök
Munkájukkal megmutatták a szakképzés valódi erejét.
Ukrajna Európából akar megélni + videó
Zelenszkij a katonai támogatáson felül még akkora pénzügyi támogatást kér, ami tizenegyszerese a Magyarország által 2004 óta kapott forrásoknak.
Manipulációt emlegetett és kinevette Puzsér a Tisza hatalmas előnyét állító legutóbbi közvélemény-kutatást
A Magyar Péter szekerét toló baloldali publicista kizártnak tartja, hogy igaz, amit az egyébként tiszás házi elemzőcégnek tartott 21 Kutatóközpont közölt decemberben.
