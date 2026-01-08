nyugdíjasfűtetlen fészertfészer

Semmi pénzért nem akarta elhagyni a fűtetlen fészert a nyugdíjas, komoly árat fizethetett volna a maradásért

Rendőrök segítettek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 14:21
rendőrök segítetek Forrás: Facebook/Bács-Kiskun vármegyei rendőrség
Egy lakhatásra alkalmatlan fészerben talált rá a szabadszállási körzeti megbízott egy idős emberre – adta hírül a közösségi oldalán a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség. 

A zord időjárás sem volt elég ok neki ahhoz, hogy elhagyja a fűtetlen szállását, ám egy kis rábeszélés után mégis sikerült elszállítani őt a Máltai Szeretetszolgálat egyik szociális intézményébe. 

A közösségi oldalukon mindenkit arra kérnek a rendőrök, hogy aki kihűlés veszélyének kitett embert lát, értesítse a hatóságokat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

