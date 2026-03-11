Egy fedélzeti kamera vette fel Varsóban február végén a sajnálatos jelenetet. Egy Audi A3-ast nem engedett be a kamerás autó sofőrje (nem is volt számára kötelező), amire a sértett autósnak az volt a reakciója, hogy eléje furakodott, és büntetőfékezéssel bosszút állt.
Nem engedték be a sávba a tolakodó audist, cserébe aljas bosszút állt + videó
Ebből a lengyelországi esetből is látszik, hogy a frusztrált autósok dühe nem ismer határokat.
Kő kövön nem maradt a bedrogozva menekülő győri autós után – fotó
Miután nem bírta tovább a városi roncsderbit az öreg VW Polo, a férfi futva próbálta lerázni a rendőröket.
Egész pályás letámadás – Dacia Striker bemutató
Diétára fogott benzinmotorokkal, látványos fazonnal és remek áron érkezik a Striker nevű terepkombi.
Botrányosan részeg e-rollerest fogtak a rendőrök Balatonfüreden + videó
Már a vasútállomás kamerájának felvételén látszott, hogy gyalog útnak indulnia is rizikós lett volna.
Autósok, figyelem! Különleges razziába kezd a magyar rendőrség
Egy héten keresztül tart a rendkívüli ellenőrzés, melynek célja, hogy kevesebben sérüljenek meg az utakon.
