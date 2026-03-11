autós hírbüntetőfékezésautós videó

Nem engedték be a sávba a tolakodó audist, cserébe aljas bosszút állt + videó

Ebből a lengyelországi esetből is látszik, hogy a frusztrált autósok dühe nem ismer határokat.

2026. 03. 11. 9:44
Forrás: Stop Cam/Facebook
Egy fedélzeti kamera vette fel Varsóban február végén a sajnálatos jelenetet. Egy Audi A3-ast nem engedett be a kamerás autó sofőrje (nem is volt számára kötelező), amire a sértett autósnak az volt a reakciója, hogy eléje furakodott, és büntetőfékezéssel bosszút állt.

 

