Portugáliában megmondták, ki az a Fradi-játékos, akitől tartanak

A Ferencváros négy győzelemmel, három döntetlennel és mindössze egy vereséggel zárta az Európa-liga alapszakaszát, így a tizenkettedik helyen végzett, egy ponttal lemaradva a már nyolcaddöntőt érő nyolcadik pozíciótól. Így jöhetett a rájátszás, ahol a Ludogorec Razgrad volt a magyar bajnok ellenfele. Az FTC az idegenbeli 2-1-es vereség után 2-0-ra nyert a Groupama Arénában, így várhatta a sorsolást. A Fradi végül a portugál Braga együttesét kapta ellenfeléül a nyolcaddöntőben. A Football Meets Data kalkulációi szerint Robbie Keane együttesének 24 százalék esélye van a nyolc közé jutni.

A Ferencváros komoly csapatok ellen bizonyított már az Európa-ligában. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Jól ismerik a Ferencvárost Portugáliában

A portugál futballban jól ismerik a Ferencváros nevét az utóbbi évek európai kupaszereplései miatt. A párharcban a a Braga együttesét tartják a favoritnak, az A Bola újságírója, Eduardo Pedrosa Marques szerint ennek több oka is van. – Úgy vélem, az SC Bragának van egy enyhe előnye. Elsősorban azért, mert az elmúlt években jelentős európai tapasztalatot szerzett, ami az ilyen kieséses párharcokban, különösen egy oda-visszavágós párharcban fontos tényező lehet – mondta a portugál újságíró az Origo Sportnak. Mint elhangzott, a Braga keretének minősége is komoly tényező lehet:

Az SC Braga keretében sok magas szintű játékos található, olyanok, mint Lukas Hornicek, João Moutinho, Ricardo Horta vagy Rodrigo Zalazar. Természetesen a csapatjáték mindig a legfontosabb, de az ilyen kaliberű futballisták el tudják dönteni a mérkőzéseket.

Egy Fradi-játékosra külön figyelnek

Amikor arról kérdezték az A Bola újságíróját, mely Ferencváros-játékosokra kell leginkább figyelnie a Bragának, egy meglepő név került elő. – Több Ferencváros-játékosra is különösen figyelnie kell a Bragának. Mindenekelőtt Júlio Romaóra, a brazil középpályásra, aki korábban Portugáliában, a Santa Clarában játszott, és a fizikai erejével emelkedik ki – hangzott a válasz. A portugál újságíró szerint a Fradi támadójátékában is akad veszély.

Vannak kiváló játékosok is a magyar csapatban, például Yusuf, aki remek befejezőcsatár.

Arról, hogy mi a Braga legnagyobb ereje, azt mondta Eduardo Pedrosa Marques, hogy a középpályán létszámfölényt tudnak kialakítani, amivel rengeteg gólszerzési lehetőséget teremtenek.