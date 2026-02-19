Komikus gólt kapott a Fradi Bulgáriában, de rögtön jött az egyenlítés – élő

Szerdán még havat lapátoltak a razgradi stadionban, csütörtökön már Ludogorec–FTC Európa-liga-mérkőzést rendeztek itt – a stadiont már a délelőtti órákban körbejártuk, a pályát éjszaka sikeresen letakarították. A kezdésre pedig a lelátóról is nagyrészt sikerült a havat eltünteti, ugyanakkor a helyi idő szerint már 22 órakor kezdődő meccsre alaposan lehűlt a levegő, csak 2-3 Celsius-fok volt.

A lelkes FTC-tábor a Ludogorec–FTC El-mérkőzés előtt a kapu mögött

Ludogorec–FTC: kezdőcsapatok

Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője a védelembe ezúttal a Raemaekers-Cissé-Gómez triónak szavazott bizalmat, egyedül Franko Kovacevic támadó párja, Bamidele Yusuf lehet meglepetés a kezdőben – Keane Varga Barnabás távozása óta több párost is kipróbált már, olykor Kristoffer Zachariassen volt a hamis kilences Kovacevic mellett, a norvég most a padon kezd. A túloldalt a norvég Per-Mathias Högmo kihagyta a kezdőből a csapat legeredményesebb játékosát, Ivajlo Csocevet, a 32 éve bolgár 16 gólos.

Az FTC kezdője: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Gómez – Makreckis, Ötvös, Abu Fani, Kanikovszki, Cadu – Kovacevic, Yusuf

A Ludogorec kezdője: Bonmann – Son, Verdon, Almeida, Nedjaylkov – Duarte, Pedro Naressi – Oliveira, Sztanics, C. Vidal – Duah

Telt ház? Dehogy...

A kezdőrúgás előtt egy órával a Fradi-szurkolókon kívül az ürességtől kongott a tízezer férőhelyes stadion. A nagy hideg a helyieket is otthon tartotta, ebből a szempontból még érthetetlenebb az este 10 órás kezdés.

A bolgárok dolgát egyébként az is nehezítette, hogy online nem lehetett jegyet venni, csak a stadion közelében található jegypénztáraknál – ahol délelőtt a kérdésünkre nem mondták meg, hogy mennyi belépőt adtak el, az összképet látva, lehet nem is volt ez véletlen. A kezdés előtt tíz perccel a Ludogorec kabalája, a fehérfejű rétisas is megérkezett a pályára.

Az FTC jól reagált a komikus kapott gólra

Az aranysárga felsőben pályára lépő Fradi előtt adódhatott volna az első ígéretes lehetőség, a nyolcadik percben Yusuf indult meg a jobb oldalon, a támad már a tizenhatoson belül járt, a védők azonban blokkolták a lövését. A folytatásban a hazaiak próbálkoztak, bár Sztanics igencsak lecsúszott lövésére, beadására – nehéz megmondani – túlzó lenne ezt mondani. A bolgár szurkolók egyébként a német bíró minden döntését hatalmas fújolás követte, majd a 24. percben már üdvrivalgás volt. A Fradi-védők négyszer is felszabadíthattak volna a kapujuk előtt, de egyszer sem jött össze. A sokadik lehetőségre pedig a svájci Kwadwo Duah csapott le, 1-0. Duah a magyar szurkolóknak onnan is ismerős lehet, hogy a 2024-es Eb-n a magyar–svájc meccsen is betalált, ott is az első gólt lőtte.

A Ferencváros gyorsan reagált azonban, négy perccel később Abu Fani indította Yusufot, aki a védők gyűrűjében megtartotta a labdát, majd éles szögből a kapuba lőtt, 1-1.

Azt már halkan jegyezzük meg, hogy a bolgárok kapusa, Hendrik Bonmann alaposan benne volt ebben a gólban.