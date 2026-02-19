Bulgáriában ott bukkantunk rá a Fradi címerére, ahol a legkevésbé gondoltuk + fotó

FTCBulgáriaUEFA Európa-LigaLudogorecLudogorec Razgrad

Bulgáriában a razgradi szállásunkon egyből Fradi-címerbe bukkantunk, a vitrinben európai nagycsapatok mellett kap kiemelt helyet az FTC. Ugyanakkor a Ludogorec–FTC Európa-liga-mérkőzés előtt a bolgárok nem foglalkoznak különösebben a mérkőzéssel, Robbie Keane sajtótájékoztatóján csak magyar újságírók voltak.

Perlai Bálint
2026. 02. 19. 4:45
Az FTC csütörtökön az Európa-liga-playoff első meccsén Bulgáriában lép pályára
Az FTC csütörtökön az Európa-liga-playoff első meccsén Bulgáriában lép pályára Fotó: Polyák Attila
A magyar idő szerint este 21 órakor kezdődő Ludogorec–FTC Európa-liga-mérkőzés előtt a leginkább foglalkoztatottabb kérdés, hogy milyen állapotban van a razgradi pálya. Ahogy arról helyszíni videóban beszámoltunk, még az esti órákban is lapátoltak a havat az utánpótlás-játékosok, miután az elmúlt napokban közel 30 centiméteres hó esett. Újabb havazás már nem várható, ugyanakkor éjszaka mínuszok voltak, ezért is kellett sietni a pálya takarításával. 

Az FTC címerét is megtaláltuk a razgradi szállásunkon
Az FTC címerét is megtaláltuk a razgradi szállásunkon  Fotó:  A szerző felvétele

Különleges helyen az FTC címere Bulgáriában

Mindeközben a razgradi szálláson ereklyéket is találtunk, köztük a Fradi címerét, mindezt még az augusztusi egymás elleni meccsén cserélhették el a csapatok – akkor a Bajnokok Ligája selejtezőjében 0-0-s döntetlent játszottak itt a csapatok, a visszavágón aztán a Fradi nyert 3-0-ra

Olyan neves csapatok, mint az olasz AC Milan, az angol Tottenham is ott volt a Fradi címere mellett. Mindez azt is mutatja, hogy a Ludogorec európai kupasorozatokban az elmúlt években rendre ott volt. 

A bolgárok 2014-ben és 2016-ban is BL-csoportkörös voltak, az elmúlt öt idényben pedig négyszer is az Európa-ligában szerepeltek. A mostani idény azonban más a Ludogorecnél. A novemberben érkező Per-Mathias Högmo próbálja megmenteni a csapat mostani idényét – a magyar szurkolóknak a 66 éves edző neve onnan lehet ismerős, hogy még 2015-ben ő volt a norvégok edzője, amikor a magyar válogatott kiverte az északiakat az Eb-pótselejtezőn.

Az elmúlt 14 évben bajnok Ludogorec magához képest pocsék bajnoki kezdést – 12 találkozón hat győzelem, öt döntetlen és egy vereség – nyögi még most is. Högmo aztán a bajnokságban egy döntetlen kivételével az összes meccsét megnyerte idáig, míg azt El-alapszakaszban nagyot hajrázva (utolsó négy meccsén hét pontot begyűjtve) a 22. helyre bejött. A bajnokságban ugyanakkor továbbra is hét pont a hátránya az éllovas Levszki Szófiával szemben. 

Teljes érdektelenség a bolgár újságírók részéről

Amikor szerda este a razgradi szállásra megérkeztünk, nagy tömeg nem volt, persze ez nem is meglepő. 

A 27 ezer lakost számláló kisvárosban nincs nagy élet, egyelőre nem lehet meccshangulatról beszélni. A mérkőzést előtti sajtótájékoztatón meglepetésre bolgár újságíróval sem találkoztunk,

mindez annak függvényében meglepő, hogy amikor a Ludogorec augusztusban, majd ősszel is a Ferencváros otthonában lépett pályára, akkor jó pár bolgár kolléga kísérte el a csapatot. Úgy tűnik, a havas időben volt jobb dolguk, mint Keane előzetes várakozásait meghallgatni. 

Ludogorec–FTC: szerb játékosukban bíznak a bolgárok

A Ludogorecnél továbbra is a 32 éves Ivajlo Csocsev viszi a prímet, a középpályás 38 meccsen 16 gólos, ezzel a csapat legeredményesebb játékosa. Ugyanakkor a bolgár sajtóban Csocsev mellett még nagyobb figyelmet kap Petar Sztanics. A 24 éves szerb támadó középpályás nyáron a Topolyától érkezett 1.8 millió euróért. Sztanics 34 meccsen 12 gólos, az Európa-ligában az alapszakaszban hét gólig jutott. A bolgár sajtó szerint két spanyol gárda, a Sevilla és a Betis is érdeklődik Sztanics iránt, ugyanakkor a Ludogorec tíz millió euró alatt nem szeretné elengedni. Viszonyításképpen: a bolgárok legdrágábban eladott játékosa, Igor Thiago, a brazil csatár a 2023/24-es idény után 11 millióért távozott a belga Club Brugge-höz. Thiago most már a Brentfordban játszik, és Erling Haaland mögött a Premier League-góllövőlistán a második 17 góljával.  

A Ludogorec és az FTC mérkőzése ma magyar idő szerint 21 órakor kezdődik – itt, Bulgáriában 22-kor, ezért telt házra aligha lehet számítani –, Magyarországon az M4 Sport élőben közvetíti.

 

