Bulgáriában ott bukkantunk rá a Fradi címerére, ahol a legkevésbé gondoltuk + fotó

A magyar idő szerint este 21 órakor kezdődő Ludogorec–FTC Európa-liga-mérkőzés előtt a leginkább foglalkoztatottabb kérdés, hogy milyen állapotban van a razgradi pálya. Ahogy arról helyszíni videóban beszámoltunk, még az esti órákban is lapátoltak a havat az utánpótlás-játékosok, miután az elmúlt napokban közel 30 centiméteres hó esett. Újabb havazás már nem várható, ugyanakkor éjszaka mínuszok voltak, ezért is kellett sietni a pálya takarításával.

Az FTC címerét is megtaláltuk a razgradi szállásunkon Fotó: A szerző felvétele

Különleges helyen az FTC címere Bulgáriában

Mindeközben a razgradi szálláson ereklyéket is találtunk, köztük a Fradi címerét, mindezt még az augusztusi egymás elleni meccsén cserélhették el a csapatok – akkor a Bajnokok Ligája selejtezőjében 0-0-s döntetlent játszottak itt a csapatok, a visszavágón aztán a Fradi nyert 3-0-ra.

Olyan neves csapatok, mint az olasz AC Milan, az angol Tottenham is ott volt a Fradi címere mellett. Mindez azt is mutatja, hogy a Ludogorec európai kupasorozatokban az elmúlt években rendre ott volt.

A bolgárok 2014-ben és 2016-ban is BL-csoportkörös voltak, az elmúlt öt idényben pedig négyszer is az Európa-ligában szerepeltek. A mostani idény azonban más a Ludogorecnél. A novemberben érkező Per-Mathias Högmo próbálja megmenteni a csapat mostani idényét – a magyar szurkolóknak a 66 éves edző neve onnan lehet ismerős, hogy még 2015-ben ő volt a norvégok edzője, amikor a magyar válogatott kiverte az északiakat az Eb-pótselejtezőn.

Az elmúlt 14 évben bajnok Ludogorec magához képest pocsék bajnoki kezdést – 12 találkozón hat győzelem, öt döntetlen és egy vereség – nyögi még most is. Högmo aztán a bajnokságban egy döntetlen kivételével az összes meccsét megnyerte idáig, míg azt El-alapszakaszban nagyot hajrázva (utolsó négy meccsén hét pontot begyűjtve) a 22. helyre bejött. A bajnokságban ugyanakkor továbbra is hét pont a hátránya az éllovas Levszki Szófiával szemben.