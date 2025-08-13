LudogorecjátékvezetőFerencvárosFradivideóbírózásBL-selejtező

A bolgár sajtó és a Ludogorec vezetőedzője támadást indított a játékvezető ellen a BL-kiesés után

A magyar bajnok Ferencváros az idegenbeli 0-0 után hazai pályán meggyőző játékkal, 3-0-ra legyőzte és kiejtette a bolgár Ludogorecet a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik körében. A Ludogorec nehezen viselte a vereséget, Rui Mota vezetőedző szerint a jobb csapat esett ki, és a játékvezetőt kritizálta. A bolgár sportsajtó pedig csak folytatta a sort, csalásról írnak a mérkőzés után.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 4:55
A Ludogorec nem hagyta annyiban a BL-kiesést
A Ludogorec nem hagyta annyiban a BL-kiesést Fotó: Mirkó István
A Ferencváros a bolgár Ludogorec ellen 3-0-s győzelmet aratott a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik körének visszavágóján, így már csak egy lépésre van a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájától. Robbie Keane jelesre vizsgázott a Fradi kispadján, a razgradi odavágó után Budapesten is bátran letámadt a csapat, ami ismét nem tetszett a Ludogorecnek. Keane a mérkőzés után a magyar játékosokat is kiemelte, ami nem véletlen: mind a három gólt magyar labdarúgó szerezte (Varga Barnabás duplázott és Szalai Gábor fejjel volt eredmény), emellett az előkészítésnél is honfitársaink voltak reflektorfényben (sorrendben: Ötvös Bence, Gruber Zsombor és Tóth Alex adott gólpasszt).

Az FTC vette az újabb akadályt, a Ludogorec kiejtésével már csak egy lépésre van a BL-főtáblától
Az FTC vette az újabb akadályt, a Ludogorec kiejtésével már csak egy lépésre van a BL-főtáblától  Fotó: Mirkó István

A Ludogorec vezetőedzője a BL-selejtezőt követő sajtótájékoztatón azonbn borzasztóan kiakadt. Rui Mota a háromgólos vereség ellenére a játékosaival maradéktalanul elégedett volt, de a játékvezető teljesítményével már kevésbé.

Gratulálok a Ferencvárosnak, de ma nem a jobb csapat nyert, néha ilyen a labdarúgás. Mi fociztunk, az ellenfél pedig gólokat rúgott.

Mota ezután még inkább számon kérte a játékvezetőt.

A videobírót és a bírót kell megkérdezni, miért nem kaptuk meg az első gólt és aztán egy tizenegyest. Szerintem az első gólunk szabályos volt. Felesleges lenne a játékosaimat kritizálni, ők mindent megtettek, kontrolláltuk a meccset. Semmit nem tehetünk a bírói döntésekkel, felesleges erről többet beszélni.

Ezt a két esetet kérte számon a Ludogorec vezetőedzője

  • A bolgár bajnok a hatodik percben megszerezte a vezetést Ivajlo Csocsev révén. A 32 éves középpályás egy pontrúgás után üresen fejelhetett Dibusz Dénes kapujába, ugyanakkor a partjelző lest intett. A visszajátszásokon nem volt egyértelmű, hogy Csocsev lesen állt, de végül a videóbíró megerősítette a pályán hozott döntést.
  • A második félidőben még 1-0-s Fradi-vezetésnél megint Csocsev volt a főszerepben: a bolgár játékos a tizenhatoson belül esett el. A középpályás mellett Rui Mota is hevesen reklamált a spanyol játékvezetőknél, de hiába. A videóbíró sem talált semmi kivetnivalót a bírók döntésén. Pár perccel később Varga Barnabás duplázott, ezzel pedig a párharc is eldőlt.

Példátlan bírózás Bulgáriában

A bolgár sportsajtóban szétnézve ugyanaz fogadott minket, mint amit a Ludogorec vezetőedzője elmondott a sajtótájékoztatón. A kiesés, a 3-0-s idegenbeli vereségért elsősorban a játékvezető vonható felelősségre– írják Bulgáriában. Ez abból a szempontból különösen meglepő, hogy a meccsnap reggelén nagyítóval kellett keresni az FTC-Ludogorec BL-selejtezővel kapcsolatos híreket. 

A sportal.bg, az ország legnagyobb olvasottságával rendelkező portálja ezzel a címmel adta a ki a meccsről szóló tudósítását:

„A Ludogorecnek fájdalmasan ért véget a Bajnokok Ligája, ehhez a spanyol játékvezetők is jelentősen hozzájárultak." 

Ugyanakkor a cikk szerzője korrekt módon leírja, a második félidőben a Ludogorec lendülete eltűnt, a Fradi volt már a jobb, energikusabb. A portál szerint a kiesésben a játékvezetők mellett – hasonlóan Rui Motához, itt is a fentebb említett két eset került elő – az egyéni védelmi hibák vezettek a BL-kieséshez. 

Rui Mota (balra) értetlenül állt a játékvezetők döntései előtt
Rui Mota (balra) értetlenül állt a játékvezetők döntései előtt  Fotó: Mirkó István

A gong.bg sportoldal viszont ennél is továbbment. 

Az oldal szerint a játékvezetők nem csupán kirúgták a Ludogorecet a BL-ből, hanem az M4 Sport kommentátora is elismerte, hogy Csocsev gólja érvényes volt. 

A cikkben azonban nem írták le, hogy a kommentátor pontosan mit mondott, így utánanéztünk, és mindössze ennyi hangzott el az első visszajátszás után: „ha a kamera vonalban van, akkor ez inkább gól, mint nem". Ami a fentebbi képet látva abszolút érthető, hiszen az alapján szabad szemmel nehéz volt eldönteni, hogy tényleg lesen állt-e Csocsev.

Így folytatja a Ludogorec és az FTC Európában

A dühös bolgárok az Európa-liga főtáblájáért az északmacedón Shkendijával találkoznak, míg a Ferencváros az őket kiejtő azeri bajnokkal, a Qarabaggal. Az első mérkőzést jövő héten Budapesten rendezik.

