A bolgár sajtó és a Ludogorec vezetőedzője támadást indított a játékvezető ellen a BL-kiesés után

A Ferencváros a bolgár Ludogorec ellen 3-0-s győzelmet aratott a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik körének visszavágóján, így már csak egy lépésre van a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájától. Robbie Keane jelesre vizsgázott a Fradi kispadján, a razgradi odavágó után Budapesten is bátran letámadt a csapat, ami ismét nem tetszett a Ludogorecnek. Keane a mérkőzés után a magyar játékosokat is kiemelte, ami nem véletlen: mind a három gólt magyar labdarúgó szerezte (Varga Barnabás duplázott és Szalai Gábor fejjel volt eredmény), emellett az előkészítésnél is honfitársaink voltak reflektorfényben (sorrendben: Ötvös Bence, Gruber Zsombor és Tóth Alex adott gólpasszt).
A Ludogorec vezetőedzője a BL-selejtezőt követő sajtótájékoztatón azonbn borzasztóan kiakadt. Rui Mota a háromgólos vereség ellenére a játékosaival maradéktalanul elégedett volt, de a játékvezető teljesítményével már kevésbé.
Gratulálok a Ferencvárosnak, de ma nem a jobb csapat nyert, néha ilyen a labdarúgás. Mi fociztunk, az ellenfél pedig gólokat rúgott.
Mota ezután még inkább számon kérte a játékvezetőt.
A videobírót és a bírót kell megkérdezni, miért nem kaptuk meg az első gólt és aztán egy tizenegyest. Szerintem az első gólunk szabályos volt. Felesleges lenne a játékosaimat kritizálni, ők mindent megtettek, kontrolláltuk a meccset. Semmit nem tehetünk a bírói döntésekkel, felesleges erről többet beszélni.
Ezt a két esetet kérte számon a Ludogorec vezetőedzője
- A bolgár bajnok a hatodik percben megszerezte a vezetést Ivajlo Csocsev révén. A 32 éves középpályás egy pontrúgás után üresen fejelhetett Dibusz Dénes kapujába, ugyanakkor a partjelző lest intett. A visszajátszásokon nem volt egyértelmű, hogy Csocsev lesen állt, de végül a videóbíró megerősítette a pályán hozott döntést.
- A második félidőben még 1-0-s Fradi-vezetésnél megint Csocsev volt a főszerepben: a bolgár játékos a tizenhatoson belül esett el. A középpályás mellett Rui Mota is hevesen reklamált a spanyol játékvezetőknél, de hiába. A videóbíró sem talált semmi kivetnivalót a bírók döntésén. Pár perccel később Varga Barnabás duplázott, ezzel pedig a párharc is eldőlt.