A bolgár sajtó és a Ludogorec vezetőedzője támadást indított a játékvezető ellen a BL-kiesés után

Példátlan bírózás Bulgáriában

A bolgár sportsajtóban szétnézve ugyanaz fogadott minket, mint amit a Ludogorec vezetőedzője elmondott a sajtótájékoztatón. A kiesés, a 3-0-s idegenbeli vereségért elsősorban a játékvezető vonható felelősségre– írják Bulgáriában. Ez abból a szempontból különösen meglepő, hogy a meccsnap reggelén nagyítóval kellett keresni az FTC-Ludogorec BL-selejtezővel kapcsolatos híreket.

A sportal.bg, az ország legnagyobb olvasottságával rendelkező portálja ezzel a címmel adta a ki a meccsről szóló tudósítását:

„A Ludogorecnek fájdalmasan ért véget a Bajnokok Ligája, ehhez a spanyol játékvezetők is jelentősen hozzájárultak."

Ugyanakkor a cikk szerzője korrekt módon leírja, a második félidőben a Ludogorec lendülete eltűnt, a Fradi volt már a jobb, energikusabb. A portál szerint a kiesésben a játékvezetők mellett – hasonlóan Rui Motához, itt is a fentebb említett két eset került elő – az egyéni védelmi hibák vezettek a BL-kieséshez.

Rui Mota (balra) értetlenül állt a játékvezetők döntései előtt Fotó: Mirkó István

A gong.bg sportoldal viszont ennél is továbbment.

Az oldal szerint a játékvezetők nem csupán kirúgták a Ludogorecet a BL-ből, hanem az M4 Sport kommentátora is elismerte, hogy Csocsev gólja érvényes volt.

A cikkben azonban nem írták le, hogy a kommentátor pontosan mit mondott, így utánanéztünk, és mindössze ennyi hangzott el az első visszajátszás után: „ha a kamera vonalban van, akkor ez inkább gól, mint nem". Ami a fentebbi képet látva abszolút érthető, hiszen az alapján szabad szemmel nehéz volt eldönteni, hogy tényleg lesen állt-e Csocsev.

Így folytatja a Ludogorec és az FTC Európában

A dühös bolgárok az Európa-liga főtáblájáért az északmacedón Shkendijával találkoznak, míg a Ferencváros az őket kiejtő azeri bajnokkal, a Qarabaggal. Az első mérkőzést jövő héten Budapesten rendezik.