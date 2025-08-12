Rendkívüli

A Fehér Ház megerősítette: Trump Zelenszkijjel is tárgyal, ráadásul Putyin előtt

FerencvárosLudogorecFTCBL-selejtezőBL

A Fradi magyar játékosai két vállra fektették a Ludogorecet a BL-selejtezőn

A Ferencváros simán 3-0-ra legyőzte a bolgár Ludogorecet a Bajnokok Ligája selejtezőjében, így már csak egy lépésre van a BL-főtáblától. Az FTC góljait magyar játékosok szerezték, ráadásul a gólpasszokat is magyarok adták. A következő körben az azeri Qarabag következik.

Perlai Bálint
2025. 08. 12. 19:45
Varga Barnabás duplázott, továbbjutott az FTC
Varga Barnabás duplázott, továbbjutott az FTC Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kedd este a Ferencváros a bolgár Ludogorecet fogadja a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában. Az odavágón 0-0-s döntetlen született, Robbie Keane, az FTC vezetőedzője a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón elmondta, a helyzetkihasználáson kell javítaniuk, akkor minden adott lesz, hogy továbbjussanak, ami azt is jelentené, hogy már mindössze egy párharcra van a BL-főtábla.

Az FTC kezdőcsapata a Ludogorec elleni BL-selejtező visszavágóján
Az FTC kezdőcsapata a Ludogorec elleni BL-selejtező visszavágóján  Fotó: fradi.hu

Így kezd az FTC a Ludogorec elleni visszavágón a BL-ben

Robbie Keane a Nyíregyháza elleni NB I-es bajnokin kilenc helyen nyúlt bele a razgradi kezdőbe, így nem meglepő módon a múlt szerdai első mérkőzéshez képest nincs változás a magyar bajnok kezdőjében. Eközben Rui Mota négy helyen is cserélt a Ludogorecnél.

Lesgóllal kezdett a Ludogorec

Noha a Ferencváros lépett fel támadóbban, az első helyzet a vendégek előtt adódott. A hatodik percben aztán megfagyott a levegő a Groupama Arénában: egy bolgár pontrúgás után Ivajlo Csocsev fejelt a kapuba, de a partjelző lest intett, a döntését pedig a videobíró is jóváhagyta, de erre úgy két percet kellett várni. A folytatásban is idegesen játszottak a zöld-fehérek, Lenny Joseph a kontratámadásoknál nem tudta kihasználni a sebességét, de a 20. percben a jobb oldalon Makreckis lódult meg, két védőt is megvert, a lövését azonban Hendrik Bonmann védte. Éledezett a Fradi, de kis híján jött a hidegzuhany.

Az első félidőben az első nagy helyzete az FTC előtt adódott
Az első félidőben az első nagy helyzete az FTC előtt adódott  Fotó: Mirkó István

Varga és Ötvös villant, az FTC került közelebb a továbbjutáshoz

Majd újra Csocsev került a középpontba: a középpályán a bolgárok labdát szereztek, majd a beadásra Csocsev érkezett, a hét méterről érkező fejesét azonban Dibusz Dénes hatalmas bravúrral védte. 

A 38. percben Ötvös Bence üresen vehette át a labdát Kanikovszki labdaszerzése után, a nyári magyar érkező pedig Varga Barnabásnak tökéletes ütemben tette be a labdát, a válogatott támadó fejjel pedig nem hibázott (1-0).

Az első félidő egy Ötvös szabadrúgással záródott, ami fölé ment, de az egygólos előny egyértelműen bizakodásra adott okot a Fradinak.

Varga Barnabás szerezte meg a vezetést a magyar bajnoknak
Varga Barnabás szerezte meg a vezetést  a magyar bajnoknak  Fotó: Mirkó István

Óriási helyzeteket puskázott el az FTC

Piros lappal indult a második játékrész. A Ludogorec kispadján az egyik stábtag reklamált, a játékvezető viszont ebből nem kért. A Fradi jól kezdte a félidőt, Tóth Alex a tizenhatoson belül nagy küzdelem árán megtartott a labdát, majd az érkező Makreckisnek lekészített, a szélső hátvéd lövése azonban centikkel elment a kapu mellett. 

Ezután Joseph rontott ziccert, a Fradi pár perc alatt akár a párharcot is eldönthette volna.

Gruber Zsombor beállt, majd varázsolt

Az FTC tovább nyomott, Ötvös távoli bombája a kapufán csattant. A vendégek a 72. percben mutattak újra életjeleket, amikor Nedjalkov Ötvöshöz  hasonlóan gyönyörű lövést eresztett el a bokszon kívülről, de Dibusz ezt nagy bravúrral kitolta. 

A csereként beálló Gruber Zsombor aztán remek cserének bizonyult. A bajnokságban már háromgólos középpályás körbefutotta a Ludogorec védőjét, majd kötényben laposan készített elő a remekül érkező Vargának, aki ismét mesterien fejezett be (2-0).

A kegyelemdöfést pedig egy újabb magyar játékos vitte be a bolgár bajnoknak. Tóth Alex szögletére Szalai Gábor érkezett, Bonmann kapus mozdulni sem tudott rá. A három magyar gól mellett mind a három találatát is hazai játékosok készítették elő – Ötvös, Gruber és Tóth. A lefújás után az Ez Budapest" rigmus szólt a Groupama Arénában, a Fradi a második félidőben végig dominált, összességében megérdemelten jutott tovább. 

Az FTC játékosai a lefújás után a szurkolókkal ünnepeltek
Az FTC játékosai a lefújás után a szurkolókkal ünnepeltek  Fotó: Mirkó István

Az összesítésben 3-0-val továbbjutó Ferencváros a Bajnokok Ligája főtáblájáért az azeri Qarabaggal találkozik, az első mérkőzést jövő héten Budapesten rendezik, míg a visszavágóra egy héttel később kerül sor. A párharc vesztese az Európa-liga-alapszakaszban szerepelhet ősszel.

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Ferencvárosi TC–Ludogorec (bolgár) 3-0 (1-0) 
Budapest, Groupama Aréna. Vezette: Alejandro Hernández (Naranjo, Cerdan) – spanyolok
FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Ötvös (Levi 88.), Kanikovszki (Zachariessen, 88.), Tóth A., O'Dowda – Joseph (Gruber, 75.), Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane
LUDOGOREC: Bonmann – Son Gómez, Verdon, Kurtulus, Nedjalkov – Kaloc (Sztanics, 64.), D. Duarte, Csocsev – Erick Marcus (Chouiar, 64.), Bile, Caio Vidal. Vezetőedző: Rui Mota
Gólszerzők: Varga B. (38., 79.), Szalai G. (86.)

Továbbjutott: a Ferencváros, 3-0-s összesítéssel.

 

Az első mérkőzés összefoglalója:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Álhírek!!!

Bayer Zsolt avatarja

Kiderült, hogy Trump elnök Orbán Viktort kérdezte meg, vajon megnyerhetik-e az ukránok a háborút.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu