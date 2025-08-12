A Fradi magyar játékosai két vállra fektették a Ludogorecet a BL-selejtezőn

Kedd este a Ferencváros a bolgár Ludogorecet fogadja a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában. Az odavágón 0-0-s döntetlen született, Robbie Keane, az FTC vezetőedzője a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón elmondta, a helyzetkihasználáson kell javítaniuk, akkor minden adott lesz, hogy továbbjussanak, ami azt is jelentené, hogy már mindössze egy párharcra van a BL-főtábla.

Az FTC kezdőcsapata a Ludogorec elleni BL-selejtező visszavágóján Fotó: fradi.hu

Így kezd az FTC a Ludogorec elleni visszavágón a BL-ben

Robbie Keane a Nyíregyháza elleni NB I-es bajnokin kilenc helyen nyúlt bele a razgradi kezdőbe, így nem meglepő módon a múlt szerdai első mérkőzéshez képest nincs változás a magyar bajnok kezdőjében. Eközben Rui Mota négy helyen is cserélt a Ludogorecnél.

Lesgóllal kezdett a Ludogorec

Noha a Ferencváros lépett fel támadóbban, az első helyzet a vendégek előtt adódott. A hatodik percben aztán megfagyott a levegő a Groupama Arénában: egy bolgár pontrúgás után Ivajlo Csocsev fejelt a kapuba, de a partjelző lest intett, a döntését pedig a videobíró is jóváhagyta, de erre úgy két percet kellett várni. A folytatásban is idegesen játszottak a zöld-fehérek, Lenny Joseph a kontratámadásoknál nem tudta kihasználni a sebességét, de a 20. percben a jobb oldalon Makreckis lódult meg, két védőt is megvert, a lövését azonban Hendrik Bonmann védte. Éledezett a Fradi, de kis híján jött a hidegzuhany.

Az első félidőben az első nagy helyzete az FTC előtt adódott Fotó: Mirkó István

Varga és Ötvös villant, az FTC került közelebb a továbbjutáshoz

Majd újra Csocsev került a középpontba: a középpályán a bolgárok labdát szereztek, majd a beadásra Csocsev érkezett, a hét méterről érkező fejesét azonban Dibusz Dénes hatalmas bravúrral védte.

A 38. percben Ötvös Bence üresen vehette át a labdát Kanikovszki labdaszerzése után, a nyári magyar érkező pedig Varga Barnabásnak tökéletes ütemben tette be a labdát, a válogatott támadó fejjel pedig nem hibázott (1-0).

Az első félidő egy Ötvös szabadrúgással záródott, ami fölé ment, de az egygólos előny egyértelműen bizakodásra adott okot a Fradinak.

Varga Barnabás szerezte meg a vezetést a magyar bajnoknak Fotó: Mirkó István

Óriási helyzeteket puskázott el az FTC

Piros lappal indult a második játékrész. A Ludogorec kispadján az egyik stábtag reklamált, a játékvezető viszont ebből nem kért. A Fradi jól kezdte a félidőt, Tóth Alex a tizenhatoson belül nagy küzdelem árán megtartott a labdát, majd az érkező Makreckisnek lekészített, a szélső hátvéd lövése azonban centikkel elment a kapu mellett.

Ezután Joseph rontott ziccert, a Fradi pár perc alatt akár a párharcot is eldönthette volna.

Gruber Zsombor beállt, majd varázsolt

Az FTC tovább nyomott, Ötvös távoli bombája a kapufán csattant. A vendégek a 72. percben mutattak újra életjeleket, amikor Nedjalkov Ötvöshöz hasonlóan gyönyörű lövést eresztett el a bokszon kívülről, de Dibusz ezt nagy bravúrral kitolta.

A csereként beálló Gruber Zsombor aztán remek cserének bizonyult. A bajnokságban már háromgólos középpályás körbefutotta a Ludogorec védőjét, majd kötényben laposan készített elő a remekül érkező Vargának, aki ismét mesterien fejezett be (2-0).

A kegyelemdöfést pedig egy újabb magyar játékos vitte be a bolgár bajnoknak. Tóth Alex szögletére Szalai Gábor érkezett, Bonmann kapus mozdulni sem tudott rá. A három magyar gól mellett mind a három találatát is hazai játékosok készítették elő – Ötvös, Gruber és Tóth. A lefújás után az „Ez Budapest" rigmus szólt a Groupama Arénában, a Fradi a második félidőben végig dominált, összességében megérdemelten jutott tovább.