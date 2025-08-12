Tokmac előkerült, megnézi a Ludogorec elleni BL-meccset és üzen a Fradinak

– Egyértelmű, hogy megnézem a meccset. Az odavágót is megnéztem, amit Bulgáriában rendeztek. A kinti eredmény ideális. A Fradi itthon támadni fog, sok helyzetet alakíthat ki, és szerintem a bolgárok erre nem lesznek eléggé felkészülve. Tovább kell jutni! – mondta Tokmac a Fradi.hunak adott interjúban.

Tokmac a Chelsea elleni elődöntőben a Konferencialigában. Sajnálja, hogy távoznia kellett az FTC-től, de drukkol a Ludogorec elleni BL-visszavágón Fotó: GLYN KIRK / AFP

A norvég játékos részese volt a Ludogorec ellen még 2019-ben játszott mérkőzéseknek, mi több, az idegenben és otthon is megnyert meccseken két góllal járult hozzá a továbbjutáshoz. A következő idényben aztán Tokmac a Fradi egyik legjobbja volt a Bajnokok Ligájában, sokan akkoriban arra számítottak, hogy valamelyik topligában folytatja majd. Nem így történt, amit utólag mindkét fél bánhat. Az FTC szép summát kaphatott volna a játékosért, aki pedig még magasabb szinte léphetett volna.

Tokmac újra csúcsformába lendült a Djurgardenben

Később Tokmac formája hanyatlott, Dejan Sztankovics aztán gyakran kihagyta őt, ezért a támadó 2024 tavaszán a svéd Djurgarden együtteséhez igazolt. Ott ismét magára talált, a Djurgarden meglepetésre egészen az elődöntőig menetelt a Konferencialigábam, s Tokmacot beválasztották a sorozat álomcsapatába.

A svéd csapat ebben az idényben nem indulhatott a nemzetközi porondon, Tokmac így is jól érzi magát.

Sztankovicsot leszámítva szép emlékei vannak a Fradiról

Tokmac máis fájlalja, hogy Dejan Sztankovics döntése miatt el kellett hagynia a Fradit, de a klubról szép emlékeket őriz, továbbá több játékossal és vezetővel is tartja a kapcsolatot.

– Nem haragban váltunk el, Hajnal Tamás sportigazgató például a Chelsea elleni Európa Konferencialiga-elődöntőnk előtt írt nekem, ahogy Kubatov Gábor elnök is úr a születésnapomon. Ebből is látszik, hogy sok szeretetet kaptam a klubtól, és én is sokat adtam. És ez mindig is így marad! – mesélte Tokmac, végül üzent is a fradistáknak a Ludogorec elleni BL-visszavágó előtt.

Tokmac jóslata: újra a BL-ben

– Most úgy érzem, hogy a Fradi végigcsinálja, bejut a Bajnokok Ligájába, és újra büszkévé teszi a klubot, a várost és az országot.

Mindig szurkolni fogok a klubnak, és remélem, hogy majd elmehetek egy BL-főtáblás meccset megnézni Budapestre.

Mi mást mondhatnánk: úgy legyen!

Esélylatolgatás az FTC–Ludogorec BL-meccs előtt: