Mark Selby dicsérte, Révész Bulcsú azonnal bizonyított a csúcstartó ellen

Révész Bulcsú a German Masters selejtezőjében játszotta le első 2026-os meccsét. Az első magyar profi sznúkeres ellenfele Reanne Evans volt, aki a női világbajnokság csúcstartója tizenkét végső győzelemmel. Révész Bulcsú nevét még a mérkőzés előtt sorolta fel a sportág legígéretesebb fiataljai között a négyszeres világbajnok Mark Selby.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 22:04
Révész Bulcsú az első magyar profi sznúkeres, a négyszeres világbajnok Mark Selby is sokra tartja
Révész Bulcsú az első magyar profi sznúkeres, a négyszeres világbajnok Mark Selby is sokra tartja Fotó: Kurucz Árpád
Révész Bulcsú az év elején megünnepelte a tizenkilencedik születésnapját, majd január 5-én már újra asztalhoz lépett. Az első magyar profi sznúkeres idei első riválisa a nők között tizenkétszeres világbajnok, ezzel csúcstartó Reanne Evans volt a German Masters selejtezőjének első fordulójában. Mark Selby egyelőre nem erre a tornára, hanem a vasárnap kezdődő Mastersre készül, viszont beszélt a napokban Révész Bulcsúról.

Reanne Evans a női snooker-vb-t tizenkétszer is megnyerte, a German Masters selejtezőjében Révész Bulcsú ellen nem volt esélye
Reanne Evans a női sznúker-vb-t tizenkétszer is megnyerte, a German Masters selejtezőjében Révész Bulcsú ellen nem volt esélye (Fotó: AFP/Oli Scarff)

– Jót tenne a sznúkernek, ha a kontinentális Európából is érkeznének erős játékosok. Ott van Szubarczyk, illetve Révész és Kowalski. Örülök, hogy nem csak az Egyesült Királyságról és Kínáról kell beszélnünk – idézi az Eurosport a négyszeres világbajnok Selbyt, aki a legígéretesebb fiatalokról beszélt. Révész Bulcsú és a két lengyel játékos mellett Stan Moody, Liam Pullen, Liam Davies, Jackson Page, Vu Ji-cö és Lan Yü-hao is szerepelt az idény eddigi legfontosabb tornáján győztes Mark Selby felsorolásában.

Mi történt Révész Bulcsú meccsén?

Hogy Révész Bulcsú hallott-e a dicséretről a Reanne Evans elleni meccse előtt, azt nem tudjuk, az viszont biztos, hogy ahhoz méltó teljesítményt nyújtott.

Az idénybeli javuló tendenciájára sem cáfolt rá a magyar játékos, aki az első frémet egy 70-es bréknek köszönhetően nyerte meg, majd 2-0-s előnybe került.

A harmadik frémben jól állt Evans, de Révész ezt is a maga javára tudta fordítani, majd egy 66-os brékkel már a továbbjutás küszöbére ért. A győzelem bebiztosítása felé vezető úton egyszer még hibázott a magyar játékos, de ellenfele így sem tudott becsületfrémet szerezni.

Révész Bulcsú az 5-0-s győzelmével egy meccsre került a German Masters főtáblájától. A selejtező folytatásában, szerdán 11.00-tól az északír Jordan Brown lesz a magyar játékos ellenfele.

 

