Mark Selby dicsérte, Révész Bulcsú azonnal bizonyított a csúcstartó ellen

Révész Bulcsú az év elején megünnepelte a tizenkilencedik születésnapját, majd január 5-én már újra asztalhoz lépett. Az első magyar profi sznúkeres idei első riválisa a nők között tizenkétszeres világbajnok, ezzel csúcstartó Reanne Evans volt a German Masters selejtezőjének első fordulójában. Mark Selby egyelőre nem erre a tornára, hanem a vasárnap kezdődő Mastersre készül, viszont beszélt a napokban Révész Bulcsúról.

Reanne Evans a női sznúker-vb-t tizenkétszer is megnyerte, a German Masters selejtezőjében Révész Bulcsú ellen nem volt esélye (Fotó: AFP/Oli Scarff)

– Jót tenne a sznúkernek, ha a kontinentális Európából is érkeznének erős játékosok. Ott van Szubarczyk, illetve Révész és Kowalski. Örülök, hogy nem csak az Egyesült Királyságról és Kínáról kell beszélnünk – idézi az Eurosport a négyszeres világbajnok Selbyt, aki a legígéretesebb fiatalokról beszélt. Révész Bulcsú és a két lengyel játékos mellett Stan Moody, Liam Pullen, Liam Davies, Jackson Page, Vu Ji-cö és Lan Yü-hao is szerepelt az idény eddigi legfontosabb tornáján győztes Mark Selby felsorolásában.

Mi történt Révész Bulcsú meccsén?

Hogy Révész Bulcsú hallott-e a dicséretről a Reanne Evans elleni meccse előtt, azt nem tudjuk, az viszont biztos, hogy ahhoz méltó teljesítményt nyújtott.