Trump szerencséje ellenére sem tudott O’Sullivan nyomába lépni

Ha Ronnie O’Sullivan nem is jutott be a UK Championship döntőjébe, így is igazi csúcsmeccset hozott a Triple Crown-torna döntője: a hétszeres világbajnok legenda utáni generációk talán két legjobbja, a világelső Judd Trump és a négyszeres vb-győztes Mark Selby csapott össze. Selby az utóbbi években sok problémával küzdött, ebben az idényben viszont három meccsből harmadszor is nyert Trump ellen.

A világelső Judd Trump nem tudott Ronnie O’Sullivan nyomába lépni, Mark Selby megakadályozta a UK Championship-címvédésben (Fotó: NorthFoto/eyevine/Xinhua/Lo Ping Fai)

A UK Championship vasárnapi döntőjét ellenállhatatlanul kezdte Selby, 5-0-ra ellépett. Aztán kicsit megakadt, de Trump kiegyenlíteni egyszer sem tudott, Selby végül 10-8-ra nyerte meg a finálét.

Mark Selby vagy Judd Trump: ki a jobb?

A 42 éves Mark Selby a 25. pontszerző versenyét nyerte, ezen a téren a fiatalabb, 36 éves Trump már előtte jár 30 sikerrel. A vb-címeket illetően viszont Selby 4-1-re vezet, s a Triple Crown-trófeákban (UK Championship, Masters, világbajnokság) 10-5-re növelte az előnyét ahelyett, hogy Trump közelebb zárkózott volna.

Minden évben az a célom, hogy ebből a három trófeából az egyiket megnyerjem. Szerintem minden csúcsjátékos nevében beszélhetek: a többi torna is nagyszerű, de igazán a Triple Crown-események alapján ítélnek meg, ahogy a teniszezőket a Grand Slam-versenyek alapján

– mondta a döntő után a boldog Selby, aki 2021 óta először nyert Triple Crown-címet, s negyedik sznúkerjátékosként jutott el tíz ilyen sikerig: Ronnie O’Sullivan (23) vezeti a rangsort Stephen Hendry (18) és Steve Davis (15) előtt. Éppen ők hárman voltak képesek arra, hogy címet védjenek a UK Championshipen: Trump a tavalyi győzelme után idén egy meccsre volt attól, hogy csatlakozzon hozzájuk.

Selby sportszerűsége és Trump szerencséje

A hatszoros világbajnok Davis szakkommentátorként működött közre Selby és Trump döntője során, s a finálé legfurcsább jelenetében szerinte mindkét játékos tévedett.