Hatalmas a korrupciós botrány Brüsszelben, repülhet Von der Leyen

Elliot SlessorRévész BulcsúRonnie O'SullivanKyren Wilsonsznúker

Révész Bulcsú legyőzője tovább menetel, Ronnie O’Sullivan a születésnapja előtt kapott pofont

Két világbajnok kiesésével zárult a UK Championship első fordulója: kedden a sznúker hétszeres vb-győztes legendája, Ronnie O’Sullivan, valamint a tavalyi világbajnok Kyren Wilson is 6-4-es vereséget szenvedett. Az ötvenedik születésnapját a héten ünneplő Ronnie O’Sullivan hét győzelem után először kapott ki a kínai Csou Jüe-lungtól (Zhou Yuelong), míg Wilsont az az Elliot Slessor győzte le, aki a selejtezőben a vereség széléről táncolt vissza Révész Bulcsú ellen.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 8:26
Ronnie O’Sullivan az ötvenedik születésnapja előtti utolsó meccsén Csou Jüe-lung ellen veszített a UK Championship első fordulójában Fotó: Xinhua via AFP/Wang Dongzhen
Ronnie O’Sullivan a UK Championship alatt, pénteken ünnepli majd az ötvenedik születésnapját, kedden azonban eldőlt, hogy ezt nem az asztal mellett teheti meg. A sznúker élő legendája elveszítette tökéletes mérlegét Csou Jüe-lung (Zhou Yuelong) ellen, a kínai játékos 6-4-re nyert a Rakéta ellen. Ronnie O’Sullivan nem borult ki a vereség miatt, s most még csak arra se utalt a nyilatkozatában, hogy ne élvezné a sznúkert.

Ronnie O’Sullivan kiesett, a Révész Bulcsú elleni csata túlélése után viszont Elliot Slessor még mindig versenyben a snooker UK Championship tornán
Ronnie O’Sullivan kiesett, a Révész Bulcsú elleni csata túlélése után viszont Elliot Slessor még mindig versenyben a UK Championshipen. Fotó: NorthFoto/PA Wire/Mike Egerton

– Fogok aznap sznúkert nézni a tv-ben, elmegyek futni, és eszem valami finomat – beszélt a közelgő kerek születésnapról a Rakéta, aki elismerte: jogosan kapott ki. – Valószínűleg ma nem én voltam a jobb játékos. A legjobbamat nyújtottam. Az élet szép, próbálom élvezni a munkát.

 

Ronnie O’Sullivan drámai bakiparádé után esett ki

Csou a győzelem után elismerte, hogy izgult a hajrában, hiszen korábbi hét egymás elleni meccsükön mindig kikapott a Rakétától. Ez egyébként meg is látszott a meccs utolsó perceiben, O’Sullivannek minden esélye megvolt a döntő frém kiharcolására, de végül nem tudott élni ezekkel.

– Gyerekként állandóan őt néztem a tévében, nagyon tisztelem Ronnie-t. Nagyon büszke vagyok magamra, hogy itt legyőztem – mondta a kínai sznúkeres, aki egy másik világbajnok, Mark Selby ellen folytatja a UK Championshipet.

Révész Bulcsú majdnem legyőzte, Slessor most világbajnokot vert

Selby volt a kedden asztalhoz lépő három világbajnokból az egyetlen, aki nyert, Ronnie O’Sullivan mellett ugyanis kiesett Kyren Wilson is. A 2024-es vb-győztest Elliot Slessor győzte le, aki múlt héten, a selejtezőben Révész Bulcsú ellen nagyon közel állt a kieséshez. – Az asztal borzasztó volt, lehetetlen ilyen körülmények között játszani, a dákóm is borzasztó. Már az első frémben feladtam mentálisan a meccset – dohogott Wilson, aki ennek ellenére négy frémet nyert, mielőtt kiesett.

Révész Bulcsú legyőzője pedig akár még tovább menetelhet, ugyanis a következő ellenfele, Barry Hawkins leszögezte: ha nem tud feljavulni az első forduló után, ő is ki fog kapni Slessortól.

 

