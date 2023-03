Ronnie O’Sullivan Budapesten, körbefutja a Margitszigetet

Ökölpacsi a névadó szponzor kezét nyújtó képviselőjének. Ronnie O’Sullivan az OMV VI. Magyar Snooker Gála hivatalos sajtótájékoztatóján egyetlen gesztussal igazolja, miért áll igazi különc hírében. A sznúker élő legendája ma és holnap Budapesten lép asztalhoz, ahol a sportág berkein belül közismert zsenialitását is bizonyíthatja.

Mark Allen és Ronnie O’Sullivan (Fotó: Dömötör Csaba)

– Ő a valaha volt legjobb játékos, amelyik sznúkereseményen ő ott van, mindig nagyobb a felhajtás. Az asztalnál is különleges aura veszi körül – hangsúlyozza az északír Mark Allen, a pillanatnyilag talán a legjobb formában lévő sznúkeres, aki a hétszeres világbajnok O’Sullivan ellenfele lesz a magyarországi gálán.

Allen ezzel rátapint arra az érezhető, de nem kizárólag objektív adatokkal alátámasztható státusra, amit az angol O’Sullivan képvisel, aki sportágán túlmutató sztár.

Ronnie O’Sullivan, a különc zseni

Persze lehet sorolni a rekordjait is: hét világbajnoki címével társrekorder, a legutóbbit tavaly, negyvenhat évesen nyerte, ezzel ő a sznúker-vb történetének legidősebb aranyérmese. Budapesten nagyobb jelentősége lehet, hogy ő lökte a legtöbb maximális, azaz száznegyvenhét pontos bréket is, a gálákon pedig kifejezetten azzal a céllal lép asztalhoz, hogy megörvendeztesse az aktuális közönséget is egy tökéletes frémmel.