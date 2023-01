Maffia állhat a felfüggesztett tíz kínai sznúkerjátékos mögött

– Aki bundázott, annak nincs helye a profi mezőnyben. Az ilyen játékosokat életük végéig el kellene tiltani a profi és az amatőr sznúkertől is – jelentette ki Murphy

Hozzá hasonlóan foglalt állást a négyszeres világbajnok Mark Selby. Talán ezen megnyilvánulások hatására a WPBSA annyit közölt, hogy ha bebizonyosodnak a vádak, akkor az érintettek hosszú eltiltásra számíthatnak.

Az eset természetesen rosszt fényt vet a sznúkerre, de Jason Ferguson amondó, hogy a sportág gyorsan túljut a botrányon. Arról nem is beszélve, hogy Kína nagyon fontos szereplője a sportágnak. Sok a kínai játékos, akik már a legjobbak közé is betörtek, Kínában versenyeket is rendeznek – igaz, a Covid miatt ezek három éve elmaradnak –, s kínai cégek szponzorként is szerepet vállalnak a sportágban.

– Kína mellettünk áll, az ottani partnereinkkel együtt dolgozunk. Nagyon csalódottak vagyunk, de a sport ennél sokkal erősebb. Kína a sznúker nagyon komoly kereskedelmi piaca. A folyamatban lévő probléma ellenére a rendezvényeinkkel kapcsolatos hangulat nagyon pozitív. Idővel mindenképpen visszatérünk Kínába – nyilatkozta diplomatikusan Jason Ferguson.

Higgins korábbi estére is gondolva a sznúker – az egyéni profi sportokhoz, mindenekelőtt a teniszhez hasonlóan – ideális terepe a csalásnak. Csak remélhetjük, a tíz kínai megnevezésével lokalizálták a botrányt.

Borítókép: Három a tíz eltiltott kínai játékos közül. Liang Wenbo, Jen Ping-tao és Csao Hszin-tung (Fotó: BBC)