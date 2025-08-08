Zelenszkij mindent megtesz, hogy ellehetetlenítse a korrupció ellen dolgozó hatóságokat

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) két munkatársa van jelenleg előzetes letartóztatásban, akiket hazaárulással vádolnak, három alkalmazott ellen pedig közlekedési balesetek okozása miatt emeltek vádat, ellenük a nyomozás jelenleg is folyamatban van – mondta el Szemen Krivonosz, a NABU igazgatója pénteki kijevi sajtótájékoztatóján. Ez azonban már egy hosszú folyamat következménye, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök először el akarta törölni mind a NABU, mind pedig a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség függetlenségét (SZAP). Később ugyan meghátrált, azonban addigra már elegen pletykáltak róla, hogy az elnökig érnek a korrupciós szálak.

Zelenszkij minden megtesz, hogy megakadályozza a korrupciós ügyek feltárását Fotó: Hantout/Ukrainian Presidential Press Ser

Amint korábban is jeleztem, a NABU-nál azonnal két belső fegyelmi vizsgálat indult, és levelet intéztem az Ukrán Biztonsági Szolgálathoz (SZBU), amelyben kértem, hogy adjanak át olyan anyagokat, amelyek alátámasztják, hogy e két munkatárs orosz befolyás alá került. Tegnap az egyikükkel kapcsolatban levelet kaptam az SZBU-tól, de nem kaptam engedélyt tartalmának nyilvános közzétételére

– fejtette ki Krivonosz.

Megjegyezte, hogy még várja az SZBU válaszát a másik munkatárssal kapcsolatban, és kérni fogja az anyagok nyilvánosságra hozatalának engedélyezését.

Kérni fogok további anyagokat, és várom a választ a másik munkatársról. Kérni fogom az engedélyt is, hogy nyilvánosságra hozhassam az általam megkapott anyagokat. Nem látom okát annak, hogy ezeket el kellene titkolni az ukrán társadalom, az irodánk munkatársai és a nemzetközi partnerek elől. Arra is kérném a biztonsági szolgálatot, hogy tegyék közzé nyilvánosan az összes rendelkezésükre álló anyagot mindkét munkatársról

– emelte ki az igazgató.

Szemen Krivonosz, a NABU igazgatója. AFP/Sergei Supinsky

Zelenszkij kémeket keresett a NABU soraiban

A NABU július 21-én, hétfőn közölte, hogy az SZBU bírósági végzés nélkül házkutatásokat tartott 15 alkalmazottjánál. A legtöbb érintettet közlekedési balesetben való részvétellel gyanúsították, míg másokat orosz kapcsolatokkal. Külön kiemelték, hogy a NABU nyomozói közül őrizetbe vették az egyik regionális igazgatóság vezetőjét, Ruszlan Mahamedraszulovot. Az SZBU hangsúlyozta, hogy a sürgős nyomozati cselekmények bírósági határozat nélküli végrehajtása nem sérti a törvényt azokban az esetekben, amikor az ilyen határozatok beszerzése „információszivárgást okozhat, és különösen árthat az agresszor országgal való együttműködés kivizsgálásának”.