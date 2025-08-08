UkrajnaNABUkorrupció

Zelenszkij mindent megtesz, hogy ellehetetlenítse a korrupció ellen dolgozó hatóságokat

Manipulálása, bírósági döntések befolyásolása, egyes ügyek tárgyalásának évtizedekre történő „jogszerű meghosszabbítása” – így dolgozik Zelenszkij állami gépezete a korrupciós ügyek feltárása ellen.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 22:29
Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: ANDREW MEDICHINI Forrás: POOL
Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) két munkatársa van jelenleg előzetes letartóztatásban, akiket hazaárulással vádolnak, három alkalmazott ellen pedig közlekedési balesetek okozása miatt emeltek vádat, ellenük a nyomozás jelenleg is folyamatban van – mondta el Szemen Krivonosz, a NABU igazgatója pénteki kijevi sajtótájékoztatóján. Ez azonban már egy hosszú folyamat következménye, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök először el akarta törölni mind a NABU, mind pedig a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség függetlenségét (SZAP). Később ugyan meghátrált, azonban addigra már elegen pletykáltak róla, hogy az elnökig érnek a korrupciós szálak.

Zelenszkij
Zelenszkij minden megtesz, hogy megakadályozza a korrupciós ügyek feltárását Fotó: Hantout/Ukrainian Presidential Press Ser

Amint korábban is jeleztem, a NABU-nál azonnal két belső fegyelmi vizsgálat indult, és levelet intéztem az Ukrán Biztonsági Szolgálathoz (SZBU), amelyben kértem, hogy adjanak át olyan anyagokat, amelyek alátámasztják, hogy e két munkatárs orosz befolyás alá került. Tegnap az egyikükkel kapcsolatban levelet kaptam az SZBU-tól, de nem kaptam engedélyt tartalmának nyilvános közzétételére

 – fejtette ki Krivonosz. 

Megjegyezte, hogy még várja az SZBU válaszát a másik munkatárssal kapcsolatban, és kérni fogja az anyagok nyilvánosságra hozatalának engedélyezését.

Kérni fogok további anyagokat, és várom a választ a másik munkatársról. Kérni fogom az engedélyt is, hogy nyilvánosságra hozhassam az általam megkapott anyagokat. Nem látom okát annak, hogy ezeket el kellene titkolni az ukrán társadalom, az irodánk munkatársai és a nemzetközi partnerek elől. Arra is kérném a biztonsági szolgálatot, hogy tegyék közzé nyilvánosan az összes rendelkezésükre álló anyagot mindkét munkatársról

 – emelte ki az igazgató.

Szemen Krivonosz, a NABU igazgatója
Szemen Krivonosz, a NABU igazgatója. AFP/Sergei Supinsky

Zelenszkij kémeket keresett a NABU soraiban 

A NABU július 21-én, hétfőn közölte, hogy az SZBU bírósági végzés nélkül házkutatásokat tartott 15 alkalmazottjánál. A legtöbb érintettet közlekedési balesetben való részvétellel gyanúsították, míg másokat orosz kapcsolatokkal. Külön kiemelték, hogy a NABU nyomozói közül őrizetbe vették az egyik regionális igazgatóság vezetőjét, Ruszlan Mahamedraszulovot. Az SZBU hangsúlyozta, hogy a sürgős nyomozati cselekmények bírósági határozat nélküli végrehajtása nem sérti a törvényt azokban az esetekben, amikor az ilyen határozatok beszerzése „információszivárgást okozhat, és különösen árthat az agresszor országgal való együttműködés kivizsgálásának”. 

Ez a magyarázat azonban nem mindenkit győzött meg. Többen is éltek a feltételezéssel, miszerint az illegitim házkutatások valójában a hatóságok vegzálása

Volodimir Zelenszkij gyors ütemben szavaztatta meg az ukrán parlamenttel azt a törvényjavaslatot, amely a főügyészség irányítása alá helyezi a mostanáig független intézményekként működő NABU-t és a Korrupcióellenes Különleges Ügyészséget (SZAP). Zelenszkij még aznap este aláírta a törvényt. 

A törvényjavaslat elfogadása után Ukrajna több városában tiltakozó megmozdulásokat tartottak, és nyugati vezetők is bírálták Kijevet a korrupcióellenes szervek függetlenségének megszüntetése miatt. Szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök saját törvényjavaslatot terjesztett be, amelynek kidolgozásában a NABU és a SZAP is részt vett. 

A NABU közleményében megerősítette, hogy az elnöki indítvány visszaállítja a két korrupcióellenes szerv függetlenségét, és felszólította a parlamentet annak mielőbbi elfogadására.

A hivatalok szerint ellenük dolgoznak

Az orosz együttműködés vádját azonban sokan kétségbe vonják, miután nem csak az intézkedés legitimitása volt kérdéses. Ahogy arról már lapunk is beszámolt, a hírek szerint az egyik lekapcsolt nyomozó nagyon is közel került Volodimir Zelenszkij köreihez. Az ukránok egy jelentős része egyébként tisztában van a korrupcióval és nem is kér belőle.  

A társadalom nagy hányada szerint egyébként a büntetési tételek azok, amiken módosítani kéne, hiszen ezek jelenleg nem elég elrettentő erejűek.

Ennek kapcsán megszólalt Olekszandr Klimenko, a SZAP igazgatója is, aki abszolút egyetértett a kijelentéssel. 

Egyetértek azzal, hogy a súlyos korrupciós bűncselekmények börtönbüntetéseinek hatékonyan kell megelőzniük az újabb bűncselekményeket, és ez történik is

– fogalmazott a SZAP vezetője. 

Azonban egy másik súlyos problémára is felhívta a figyelmet egyúttal. Klimenko szerint ugyanis figyelembe kell venni, hogy egy egész államgépezet a korrupcióellenes szervek ellen dolgozik és akadályozza őket adott ügyekben. Ez lehet szakértők manipulálása, bírósági döntések befolyásolása vagy egyszerűen egy ügy tárgyalásának évtizedekre történő teljesen „jogszerű meghosszabbítása”.

A SZAP vezetője szerint egyébként nem érdemes várni egy tökéletes világra. – Jól kell végeznünk a munkánkat, és a meglévő jogi eszközökkel helyre kell állítanunk az igazságosságot – fogalmazott Klimenko. 

Borítókép: Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

