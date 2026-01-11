Helyben már bizonyított, kipróbált emberek a Fidesz új jelöltjei

– A tapasztalat és a fiatalítás egyszerre van jelen a kormánypártban, ennek az egyensúlyára törekszik a Fidesz – mondta Mráz Ágoston Sámuel a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában arról, hogy a Fidesz–KDNP 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A Nézőpont Intézet igazgatója rámutatott: a társadalom változik, és a Fidesznek, amely büszkén vallja magáról, hogy egy igazi néppárt a társadalom közepéből, a társadalom változásával együtt kell változnia. Ez a változás ugyanakkor nem egy totális sorcsere, „a 41 képviselő nagyjából 40 százaléka az egyéni választókerületeknek”, 65 képviselő régi harcosként megmaradt – jegyezte meg.

Kipróbált emberekről van szó, akik a helyi politikában polgármesterként, alpolgármesterként, főispánként már bizonyítottak, a helyi kapcsolatrendszerük, ismertségük, munkájuk eredménye látható

Mráz Ágoston Sámuel a digitalizáció és a politika összefüggésében felhívta a figyelmet, hogy ma már nem tud sikeres politikus lenni, aki nem érti a digitalizáció lényegét, de aki csak a digitális térben van jelen, nem tudja megszólítani a választók széles táborát.

Az igazgató a Fidesz szombaton tartott 31. kongresszusáról azt mondta: egy különösen nagy seregszemlét lehetett látni, amelynek az volt az üzenete, hogy „a Fidesz igazából úttörője volt egy új nemzetközi mozgalomnak, egy konzervatív lázadásnak”, és ezt a küzdelmet Orbán Viktor immár 16 éve vezeti, „szép lassan” sokan csatlakoztak hozzá.

A miniszterelnök beszéde alapján az volt a benyomása, a témák tekintetében nagy újdonságokra nem kell számítani a kampányban, a beszédnek

a háború, a migráció, a genderkérdés üzenetének aktualizálása volt a lényege.

Mráz Ágoston Sámuel arról, hogy a baloldali közvéleménykutató intézetek folyamatosan ellenzéki győzelmet prognosztizálnak, ezzel szemben a Századvég vagy a Nézőpont homlokegyenest ellenkező következtetésre jut, azt mondta, ő a Nézőpont Intézetet vezeti, és „mi vagyunk a való világ”.

A valóság az, hogy ma egy picivel vezeti ezt a pártversenyt a Fidesz, nálunk ez éppen hét százalék volt a legutóbb publikált közvélemény-kutatással

– közölte Nézőpont Intézet igazgatója.