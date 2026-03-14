Bradley Cooper rendezheti az Ocean’s Eleven előzményfilmjét, Margot Robbie mellett ő is szerepet kap benne

Bradley Cooper rendezheti az Ocean’s Eleven előzményfilmjét, amelyben szerepet is kaphat – írja a Variety.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 16:19
Fotó: Getty Images
Bradley Cooper, akivel tárgyalások folytak arról, hogy Margot Robbie partnereként szerepeljen az Ocean’s Eleven előzményfilmben, most a Warner Bros. forgatókönyvírói és rendezői posztjának legesélyesebb jelöltje is lett, igaz, hivatalosan még nem bízták meg ezzel – számol be róla a portál. Cooper korábban a Csillag születik és a Maestro rendezői feladatait is elvállalta.

Források szerint Cooper évek óta szoros kapcsolatban áll Robbie-val, mindig szerettek volna együtt dolgozni, és ez most tökéletes alkalomnak tűnik.

A filmet – amely várhatóan az 1960-as évek Európájában játszódik, és a hírek szerint George Clooney mestertolvajának a szüleiről fog szólni – nyáron kezdik el forgatni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
