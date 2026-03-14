Bradley Cooper rendezheti az Ocean’s Eleven előzményfilmjét, Margot Robbie mellett ő is szerepet kap benne

Bradley Cooper, akivel tárgyalások folytak arról, hogy Margot Robbie partnereként szerepeljen az Ocean’s Eleven előzményfilmben, most a Warner Bros. forgatókönyvírói és rendezői posztjának legesélyesebb jelöltje is lett, igaz, hivatalosan még nem bízták meg ezzel – számol be róla a portál. Cooper korábban a Csillag születik és a Maestro rendezői feladatait is elvállalta.

Források szerint Cooper évek óta szoros kapcsolatban áll Robbie-val, mindig szerettek volna együtt dolgozni, és ez most tökéletes alkalomnak tűnik.

A filmet – amely várhatóan az 1960-as évek Európájában játszódik, és a hírek szerint George Clooney mestertolvajának a szüleiről fog szólni – nyáron kezdik el forgatni.