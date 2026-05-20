A magyar válogatott kapusa nem is hallott elődjéről, a vihart emlegető kapitány pakkot kapott

A magyar jégkorong-válogatott pénteken Németország ellen folytatja a vb csoportkörét, majd szombaton Svájc, hétfőn az Egyesült Államok, kedden pedig Lettország lesz az ellenfél.

Jégkorong-világbajnokság, állás három forduló után

1. Svájc és Finnország 9 pont (13-4), 3. Ausztria 9 (12-5), 4. MAGYARORSZÁG 3 (8-8), 5. Egyesült Államok 3 (8-10), 6. Lettország 3 (5-7), 7. Németország 0 (2-11), 8. Nagy-Britannia 0 (3-15) B csoport (Fribourg): 1. Kanada 9 pont, 2. Szlovákia 8, 3. Csehország 7, 4. Norvégia 6, 5. Svédország 3 (12-11), 6. Szlovénia 3 (7-11), 7. Dánia 0 (4-15), 8. Olaszország 0 (1-14)

A csoportok első négy helyezettje a negyeddöntőbe jut, a két utolsó kiesik, és jövőre a divízió I/A-ban szerepel. A németek nem búcsúzhatnak, mert jövőre ők lesznek az vb rendezői.