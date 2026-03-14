kényszersorozásKijevorosz-ukrán háború

Sokkoló jelenet Kijevben: csőhöz bilincselték a férfit, amíg megérkeznek a sorozók

Egy közösségi médiában terjedő videó szerint Kijevben rendőrök egy csőhöz bilincseltek egy férfit, miközben a területi toborzóközpont (TCC) munkatársainak érkezésére vártak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 16:30
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Egy rövid videó jelent meg az X közösségi oldalon, amelyen egy kijevi lakótelepen játszódó jelenet látható. A bejegyzés szerint a rendőrök intézkedtek, mielőtt a sorozók a helyszínre érkeztek volna – számolt be az Origo.

Vascsőhöz bilincselték a férfit, amíg megérkeznek Zelenszkij sorozói (Képernyőfotó: X)
Vascsőhöz bilincselték a férfit, amíg megérkeznek Zelenszkij sorozói (Képernyőfotó: X)

A videón egy férfi látható, akit a járda szélén egy csőhöz bilincseltek. A felvétel szerint a helyszínen rendőrök voltak, és – a poszt állítása szerint – a sorozó katonák érkezésére vártak.

A felvételen látható, hogy több járókelő is megállt a helyszínen a történtek miatt. Egy nő megpróbált közbelépni.

Ukrajnában a toborzók sokszor váratlanul jelennek meg: munkahelyeken, a tömegközlekedési eszközökön, piacokon vagy akár az utcán is. A közösségi médiában rendszeresen terjednek olyan felvételek, amelyek a civilek és a toborzók közötti jeleneteket mutatják. A videók szerint a területi toborzóközpontok (TCK) munkatársai gyakran így keresik a behívható férfiakat.

Korábban – egy közösségi médiában megjelent bejegyzés szerint – Dnyipróban is történt hasonló eset. A videón egy furgon látható, amely mellett több katonai ruhát viselő férfi egy civilt próbál a járműbe tuszkolni. A férfi ellenáll, igyekszik kiszabadulni, miközben a körülötte állók visszatartják.

Egy másik felvételen az látható, hogy a toborzók buszokkal érkeznek egy lakóövezetbe, majd az udvarokról viszik el a férfiakat. Az érintettek láthatóan megtörten, beletörődve követik a felszólításokat, és ellenállás nélkül szállnak fel a buszokra. A videóhoz fűzött megjegyzés szerint a hatóságok célzottan gyűjtik össze a hadköteles korú férfiakat a lakóövezetekben.

A hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni sorait, miközben a lakosság körében nő a félelem és a bizalmatlanság.

Tavaly novemberben egy katonai toborzóközpont vezetője súlyosan bántalmazott egy férfit az orvosi vizsgálat során. Szintén tavaly nyáron pedig a kárpátaljai magyar Sebestyén József halt meg az erőszakos mozgósítás következményeként. A sorozó katonák trágár szavakkal illették és olyan súlyosan megverték, hogy belehalt sérüléseibe.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
