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Meglepték az ukrán erőket a bekerítéssel

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Az ukrán parancsnokság nem volt hajlandó elhinni, hogy az orosz fegyveres erők rohamegységei behatoltak Konsztantyinovka településre és bekerítették az ott állomásozó ukrán csapatokat. A bekerítésről az orosz rohamszázad parancsnoka számolt be.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 06. 14. 12:26
Illusztráció Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO Forrás: ANADOLU
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