Kárpátalján móresre tanították a TCK toborzóit

A felvételen az látható, hogy a feldühödött tömeg botokkal támad a katonákra, és egy Volkswagen kisbusz ablakait is betöri.

Az incidens során a jelenlévők megpróbálták kirángatni az egyik TCK-alkalmazottat is. A helyszínen végül az ukrán rendőröknek sikerült lecsillapítaniuk a tiltakozókat. Korábban Voliny megyében a helyiek utolértek egy TCK-hoz tartozó kisbuszt, leszorították az útról, majd kiszabadították a benne ülő férfit.

Egyre hevesebb az ukrán toborzókkal szembeni ellenállás

Korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, hogy éleződik a belső feszültség Ukrajnában: a toborzótisztek erőszakos fellépése egyre gyakrabban vált ki civil ellenállást, és arra is volt már számos példa, hogy lövések dördültek el. Sokak szerint már egy „csendes háború” zajlik a társadalom és a rendszer között. Közben egyre több beszámoló kering a kényszersorozásról. Visszatérő állítás, hogy bizonyos összegek fejében valakit egyszerűen levesznek a listáról, de akadnak olyan esetek is, amelyek szerint még nagyobb fizetséggel a teljes eljárás alól is ki lehet bújni.

