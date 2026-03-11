Ismét felbukkant egy felvétel, amely azt mutatja, hogy sok embernek már elege van Zelenszkij toborzóinak zaklatásaiból. Kárpátalján, az Ungvári járásban romák botokkal rontottak rá a TCK kiküldött toborzóira – számolt be az esetről írásában az Origo.
Kárpátalján móresre tanították a TCK toborzóit
Egyre fokozódik az ellenállás Zelenszkij végrehajtóival szemben. Kikerült egy videófelvétel, amin Kárpátalján egy helyi lakosokból álló csoport tanítja móresre a TCK embereit.
Az esetről a helyi újságíró, Vitalij Glagola számolt be. Elmondása szerint az Ungvári járás egyik településén egy férfi mozgósítására tett kísérlet közben alakult ki feszültség a romák és a TCK munkatársai között.
További Külföld híreink
A felvételen az látható, hogy a feldühödött tömeg botokkal támad a katonákra, és egy Volkswagen kisbusz ablakait is betöri.
Az incidens során a jelenlévők megpróbálták kirángatni az egyik TCK-alkalmazottat is. A helyszínen végül az ukrán rendőröknek sikerült lecsillapítaniuk a tiltakozókat. Korábban Voliny megyében a helyiek utolértek egy TCK-hoz tartozó kisbuszt, leszorították az útról, majd kiszabadították a benne ülő férfit.
Egyre hevesebb az ukrán toborzókkal szembeni ellenállás
Korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, hogy éleződik a belső feszültség Ukrajnában: a toborzótisztek erőszakos fellépése egyre gyakrabban vált ki civil ellenállást, és arra is volt már számos példa, hogy lövések dördültek el. Sokak szerint már egy „csendes háború” zajlik a társadalom és a rendszer között. Közben egyre több beszámoló kering a kényszersorozásról. Visszatérő állítás, hogy bizonyos összegek fejében valakit egyszerűen levesznek a listáról, de akadnak olyan esetek is, amelyek szerint még nagyobb fizetséggel a teljes eljárás alól is ki lehet bújni.
Borítókép: TCK toborzók akcióban (Fotó:AFP)
