kényszersorozásUkrajnakatonai toborzásTCKorosz-ukrán háborúfegyver

Fegyveres ellenállás a kényszersorozás ellen: belső háború Ukrajnában + videók

Éleződik a belső feszültség Ukrajnában: a toborzótisztek erőszakos fellépése egyre gyakrabban vált ki civil ellenállást, és arra is volt már számos példa, hogy lövések dördültek el. Sokak szerint már egy „csendes háború” zajlik a társadalom és a rendszer között. Közben egyre több beszámoló kering a kényszersorozásról. Visszatérő állítás, hogy bizonyos összegek fejében valakit egyszerűen levesznek a listáról, de akadnak olyan állítások is, amelyek szerint még nagyobb fizetséggel a teljes eljárás alól is ki lehet bújni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 6:15
Fegyveres ellenállás a kényszersorozás ellen: 341 incidens egy év alatt Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kényszersorozás egyre hevesebb reakciókat vált ki. Az utcákon nemcsak az érintettek, hanem járókelők, rokonok és szomszédok is megpróbálják feltartóztatni a toborzókat. A Strana beszámolója szerint több esetben fegyver is előkerült. Ivan Vihovszkij rendőrfőkapitány a Cenzor című lapnak arról beszélt, hogy a háború első esztendejében öt ilyen ügyet jegyeztek fel. Egy évvel később már 38-at, 2024-ben 118-at, 2025-ben pedig 341-et. 2026 februárjának elejéig újabb huszonnégy incidens került a nyilvántartásba – számolt be róla az Origo a lap információira hivatkozva.

Fegyverek, kenőpénz, utcai harc – egyre durvul a kényszersorozás
Fegyverek, kenőpénz, utcai harc – egyre durvul a kényszersorozás Fotó: AFP

Vihovszkij arról beszélt, hogy az egyre gyakoribb ellenállás mögött elsősorban a besorozástól való félelem és a toborzórendszert övező korrupció áll. Szerinte az emberek pontosan tudnak arról, hogy pénzért cserébe egyesek mentesülhetnek az eljárás alól. 

Emiatt a bizalom megrendült, és sokan már egy rutinszerű iratellenőrzést is fenyegetésként élnek meg, amire indulatosan reagálnak.

A Strana az utóbbi időszak eseteit sorra véve azt írta, hogy több helyen is erőszakba torkolltak az intézkedések. Dnyipróban egy férfi késsel rontott rá két toborzóközponti dolgozóra. Lvivben pedig egy nő tüzet nyitott arra a járműre, amely rendőröket és toborzókat szállított. Nem csoda, hisz szeretteiket hurcolták el.

Cserkasziban egy férfi odáig ment, hogy gránátot dobott ki az autójából, mielőtt elmenekült. Odesszában könnygázt vetettek be, de késelés is történt ugyanott. 

A hatalom is érzi, hogy baj van

A közhangulat változását a vezetés sem hagyhatja figyelmen kívül. Volodimir Zelenszkij nemrég maga is beszélt arról, hogy a rendszerben megjelent az „üzletesítés”, és az ügy kezelését az új védelmi miniszterre, Mihajlo Fedorovra bízta.

Fedorov a parlamenti képviselők előtt úgy fogalmazott, hogy a toborzóközpontok körüli gondokat nem lehet tovább elhallgatni, rendszerszintű megoldásra van szükség.

Ez komoly váltás a korábbi kommunikációhoz képest. Denisz Smihal tavaly nyáron még arról beszélt az RBC-nek, hogy az esetek többségében rendben zajlik a mozgósítás. Azóta viszont a korrupcióról és a visszaélésekről szóló történetek annyira elterjedtek, hogy a hallgatás politikailag is kockázatossá vált – írta a Strana.ua. A kényszersorozások közben folytatódnak, és egyre több videó kerül elő erőszakos jelenetekről. Korábban olyan felvétel is napvilágot látott, amelyen az látszik, hogy 

a menekülőket egy járművel szándékosan próbálták elütni a toborzóközpont munkatársai.

A szárazföldi erők Telegram-csatornáján megszólaló toborzótisztek arról beszéltek, hogy gyökeresen megváltozott a beléjük vetett bizalom. A háború elején még megköszönték a munkájukat, ma viszont sokan inkább elfordulnak, vagy ellenséget látnak bennük. A Strana.ua több alkalmazottal is beszélt. Egyikük azt mondta, szolgálat után már civilben mennek haza, mert tartanak a következményektől. 

Úgy fogalmazott, a parancsnokok napi kvótát szabnak, és ha ez nem teljesül, annak ára van.

Egy másik katona azt állította, hogy a rendszerben nyílt titok az, hogy bizonyos összegekért még az elfogás után is „le lehet szállni a buszról”, komolyabb tarifáért pedig a teljes procedúra megúszható. Az Origo arról is beszámolt, hogy az Állami Nyomozóiroda munkatársai őrizetbe vettek egy, a Dnyipropetrovszki területen szolgáló katonát, aki kenőpénz fejében azt ígérte egy régóta a harci övezetben tartózkodó katona családjának, hogy felveteti a hozzátartozót a rotációs listákra. Erről IDE KATTINTVA részletesen olvashat.

A katonák kimenekítését egyre több civil is segíti, lassan iparág épül erre. Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója lapunknak korábban arról beszélt, hogy az átlagemberek pénze az alapvető szükségletek mellett sokszor arra megy el, hogy lefizessék a toborzótiszteket, hogy ne hurcolják el őket. 

Ezzel éles ellentétben áll annak a politikai és gazdasági elitnek a helyzete, amely a háború árnyékában is zavartalanul dőzsöl. 

Két 41 éves férfit állítanak bíróság elé a Lviv megyei Zolocsivi járásból, mert a vád szerint pénzért vállalták egy hadköteles férfi Moldovába juttatását, az ellenőrzések megkerülésével. A gyanúsítottak részletes instrukciókat adtak az indulásról és az útvonalról. 

A terv az volt, hogy az érintettet Zolocsivból a Vinnicjai területre viszik, majd egy folyón, csónakkal lépik át a határt, kihagyva az ellenőrzőpontokat. 

A hatóságok akkor csaptak le rájuk, amikor átvették az összeg első, 3500 dolláros részletét, a fennmaradó pénzt később kapták volna meg. Az egyik férfinál házkutatáskor több tucat engedély nélkül tartott lőszert is találtak, ami miatt fegyverrel való visszaélés miatt is felelnie kell. Ezért akár több év börtönt is kaphat.

Egy másik esetben is súlyos visszaélésekre derült fény: lapunk korábban beszámolt róla, hogy egy szervezett hálózat akár negyvenezer dollárért csempészett ki katonákat a frontról, a fizetséget pedig kriptovalutában szedte be. Egy másik TCK-tiszt a Strananak arról beszélt, hogy hatalmas a létszámhiány, ráadásul az utcán összegyűjtöttek jelentős része alkalmatlan a katonai szolgálatra. A TCK tisztjei ráadásul néha úgy bánnak az emberekkel, mint az állatokkal. 

Az alábbi videón például szó szerint az hangzott el az egyikük szájából, hogy „menj háborúzni, te állat!”

Sokan már inkább beletörődnek a helyzetükbe. Ezt a hangulatot mutatja az alábbi videó is. A felvételen látható, ahogy a toborzók buszokkal érkeznek egy lakóövezetbe, majd az udvarokról viszik el a férfiakat. 

Az érintettek láthatóan megtörten, beletörődve követik a felszólításokat.

A kényszersorozásnak magyar áldozatai is vannak

Tavaly a kárpátaljai Sebestyén József szenvedett olyan súlyos sérüléseket a toborzás, majd a kiképzés során, hogy néhány nap után belehalt a brutális bánásmód következményeibe. Nemrégiben pedig a beregszászi járásól elhurcolt kárpátaljai magyar férfi lett az áldozata az ukrajnai kényszersorozásnak. Rebán Zsoltot az utcáról kényszerrel vitték el besorozásra, annak ellenére, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra. A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd meghalt. 

Orbán Viktor miniszterelnök a történtek kapcsán bejelentette, hogy a magyar kormány döntött: haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről azokat az ukrán személyeket, akik kényszersorozásban vesznek részt

Borítókép: Egy golyó átlyukasztotta az autó szélvédőjét, illusztráció (Fotó: AFP)

add-square Az igazi Zelenszkij

Elfajult a kényszersorozás: a futár szembeszállt a tisztekkel + videó

Az igazi Zelenszkij 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu