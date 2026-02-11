Fegyveres ellenállás a kényszersorozás ellen: belső háború Ukrajnában + videók

A kényszersorozás egyre hevesebb reakciókat vált ki. Az utcákon nemcsak az érintettek, hanem járókelők, rokonok és szomszédok is megpróbálják feltartóztatni a toborzókat. A Strana beszámolója szerint több esetben fegyver is előkerült. Ivan Vihovszkij rendőrfőkapitány a Cenzor című lapnak arról beszélt, hogy a háború első esztendejében öt ilyen ügyet jegyeztek fel. Egy évvel később már 38-at, 2024-ben 118-at, 2025-ben pedig 341-et. 2026 februárjának elejéig újabb huszonnégy incidens került a nyilvántartásba – számolt be róla az Origo a lap információira hivatkozva.

Fegyverek, kenőpénz, utcai harc – egyre durvul a kényszersorozás Fotó: AFP

Vihovszkij arról beszélt, hogy az egyre gyakoribb ellenállás mögött elsősorban a besorozástól való félelem és a toborzórendszert övező korrupció áll. Szerinte az emberek pontosan tudnak arról, hogy pénzért cserébe egyesek mentesülhetnek az eljárás alól.

Emiatt a bizalom megrendült, és sokan már egy rutinszerű iratellenőrzést is fenyegetésként élnek meg, amire indulatosan reagálnak.

A Strana az utóbbi időszak eseteit sorra véve azt írta, hogy több helyen is erőszakba torkolltak az intézkedések. Dnyipróban egy férfi késsel rontott rá két toborzóközponti dolgozóra. Lvivben pedig egy nő tüzet nyitott arra a járműre, amely rendőröket és toborzókat szállított. Nem csoda, hisz szeretteiket hurcolták el.