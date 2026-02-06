Az ukrán társadalom jelentős része a túlélésért küzd: az átlagemberek pénze az alapvető szükségletek mellett sokszor arra megy el, hogy lefizessék a toborzótiszteket, hogy ne hurcolják el őket. Ezzel éles ellentétben áll annak a politikai és gazdasági elitnek a helyzete, amely a háború árnyékában is zavartalanul dőzsöl. A Nyugat közben újabb és újabb ígéreteket tesz, amelyek az egyszerű emberek számára egyre kevesebbet jelentenek. Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója a Magyar Nemzetnek arról beszélt, milyen állapotban van ma az ukrán társadalom a háború és a megélhetési válság szorításában. Az interjúban kitért arra is, hogy mennyire általános jelenség Ukrajnában, hogy az emberek kenőpénzzel próbálják elkerülni a sorozást.

A háború mindent felemészt: Ukrajnában már a túlélésért fizetnek az emberek Fotó: AFP

Siklósi Péter rámutatott, hogy Ukrajna helyzete eléggé kilátástalan, és ennek megfelelően az ukrán emberek helyzete is az. Az oroszok a frontvonalon lassan, de haladnak előre, vagyis minden nappal romlik a helyzet. Arra is felhívta a figyelmet, hogy eközben nap mint nap halnak meg az ukrán katonák, és az oroszok a hátországot is támadják. Emlékeztetett, hogy a városokban áramszünetek és fűtési gondok vannak, ezért az élet egyre rosszabb.

Hozzátette: mindezt az ukránok a saját bőrükön érzik, a megfelelő korú férfiak pedig folyamatosan ki vannak téve a sorozásnak, a frontra való elvitel veszélyének.

A szakértő szerint mindezt tovább súlyosbítja az ukrán korrupció.