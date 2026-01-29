Egy háborúban Európa nem tudná ellátni saját lakosságát

Horváth József biztonságpolitikai szakértő elmondta, hogy Nyugat-Európa mennyire van felkészülve egy esetleges konfliktusra. A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője élesen bírálta az Európai Unió következetlenségét: említette a Mercosur-megállapodást, valamint az ukrán mezőgazdasági termékek beengedését, amelyek szerinte együtt oda vezetnek, hogy „egy háború esetén se a hadsereget, se a lakosságot, se a hátországot nem tudnák saját forrásból élelmiszerrel ellátni”.
Az elmúlt hónapokban több alkalommal volt arra példa, hogy eltévedt orosz drónok léptek be Lengyelország vagy Románia területére.
Horváth Józsefet először arról kérdeztük, hogy ez katonai reakcióként értelmezhető Oroszország részéről, vagy inkább politikai üzenet. Egyrészt beszélt az orosz–ukrán háborúhoz kapcsolódó, úgynevezett eltévedt drónokról, amelyek Lengyelországban, a balti államokban és Romániában, közvetlenül a határ környékén jelentek meg. Felidézte, hogy légtérsértések, berepülések történtek, sőt volt olyan eset is, amikor drónok zuhantak le. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy Nyugat-Európa számos repülőterén és nagyvárosainak környékén is észleltek drónrepüléseket. Ezeket már egyértelműen politikai üzenetnek tartja, mivel a hírek szerint ezek is orosz eszközök voltak.
