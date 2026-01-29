Egy háborúban Európa nem tudná ellátni saját lakosságát

Megfogalmazása szerint ezzel az uniós politika éppen azokat az alapvető képességeket gyengíti, amelyek egy háborús helyzetben létfontosságúak lennének. Horváth József szerint ugyanide sorolható az energetikai és a nyersanyag-utánpótlás kérdése is. Úgy fogalmazott, hogy Európa nyersanyagszegény és önálló energetikai ellátásra képtelen, vagy csak nagyon drágán, messziről tudja beszerezni a szükséges forrásokat. Megjegyezte: ez mind-mind sérülékennyé teszi Európát.

Hangsúlyozta, hogy a nyugat-európai politikusok fejében rendet kellene tenni abból a szempontból is, mit jelent valójában egy háborúra való felkészülés.

Megfogalmazása szerint egy feltételezett háborúra való felkészülés nemcsak abból áll, hogy egy hadsereget meg kell erősíteni, hanem abból is, hogy élelmiszer-tartalékokat és élelmiszeripart kell biztosítani, továbbá nyersanyagot és energiát is garantálni kell. Látjuk ezt Ukrajna tragikus helyzetét illetően is – jegyezte meg.

Donald Trump elkötelezett a békét illetően Fotó: AFP

Arra a kérdésre, hogy van-e még reális esély a feszültség csökkentésére, vagy Európa már egy nehezen visszafordítható spirálba került, úgy fogalmazott, hogy a feszültség csökkentésére továbbra is van reális esély. Indoklásában arra hivatkozott, hogy létezik egy valódi erőt jelentő szereplő, az Amerikai Egyesült Államok, amely mögött gazdasági, politikai és katonai erő is áll.

Donald Trump elkötelezett a békét illetően.

Horváth József szerint az ukránok most szembesülnek azzal, hogy Nyugat-Európa pénzt még talán tud adni, és az amerikai támogatást anyagilag megpróbálhatja pótolni, ugyanakkor fegyverben, műholdas és egyéb hírszerzési támogatásban ezt már nem tudja megtenni. Hozzátette: lőszerben sem tudják pótolni az amerikaiak kiesését.

Ha folytatódik is az orosz–ukrán háború, az ukrán hadsereg és az ukrán hátország egyre nehezebb és egyre kilátástalanabb helyzetbe kerül

– zárta gondolatait.

Borítókép: Ukrajnai harctér (Fotó: AFP)