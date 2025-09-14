LengyelországNATOdrón

Orosz drónok a lengyel légtérben: percről percre rekonstruálták a rejtélyes műveletet

Percre pontosan rekonstruálták a lengyelországi eseményeket. Az orosz drónok kedden hatoltak be a lengyel légtérbe. Szombaton újabb riasztást adtak ki Lengyelország mellett Romániában is. Az ügyben Marco Rubio amerikai külügyminiszter is megszólalt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 8:11
Lengyel vadászgépek Fotó: JAAP ARRIENS Forrás: NurPhoto
A NATO múlt kedden, helyi idő szerint este fél tíz körül a legmagasabb készültségi fokot rendelte el, miután orosz drónok léptek be a szövetség területére, ami évtizedek óta a legsúlyosabb biztonsági incidens a blokkban – írja a Welt német lap, amely perce pontosan rekonstruálta az aznap esti eseményeket.

Az orosz drónok kedden hatoltak be a légtérbe. A lengyel légvédelem lelőtte a gépeket
Az orosz drónok kedden hatoltak be a légtérbe. A lengyel légvédelem lelőtte a gépeket
(Fotó: AFP)

Az éjszaka végére több mint két tucat drón hatolt be 250 kilométert a NATO Lengyelország feletti légterébe, némelyikük Ukrajna számára kulcsfontosságú NATO logisztikai központ felé tartott.

A Welt pontos részleteket közölt az incidensről. 

Kedd este 8.17-kor adtak ki riasztást a NATO légtér-megfigyelő állomásán Uedemben, egy kis német városban, a holland határ közelében. 

A katonák támadó drónok raját észlelték Ukrajna felett.

Néhány drón ezek közül orosz gyártmányú volt, nagy hatótávolságú harci modell, 2,5 méteres szárnyfesztávolsággal, körülbelül 160 km/h sebességgel és 600 kilométeres hatótávolsággal – ahogy az a lengyel nyomozás során később kiderült. 

Ötven perccel később, este 9.06-kor a drónok tovább repültek Lengyelország felé, öt közülük egy rzeszówi NATO logisztikai központ felé tartott.

A NATO erők sárga riasztást adtak ki.

Este 9.26-kor az első drónok beléptek a NATO területére, a NATO harci egységei pedig riadóban voltak. 

Négy perccel később a lehetséges légitámadásra vonatkozó riasztási szint pirosra ugrik.

Este 10.04-kor a NATO elfogó vadászgépei, a német Patriot rakétavédelmi rendszerek és más egységek készen állnak a beavatkozásra. Lengyelország F–16-os vadászgépeket és több helikoptert, köztük egy Black Hawkot vezényel a területre.

Szerdán hajnali 1.13-kor egy holland F–35-ös vadászgép lőtte le az első drónt.

Hajnali 4.44-re az utolsó fenyegetést jelentő drónt is megsemmisítették. Több drón lezuhant anélkül, hogy lelőtték volna őket, az egyik drón pedig egy házba csapódott.

Police and army inspect damage to a house destroyed by debris from a shot down Russian drone in the village of Wyryki-Wola, eastern Poland, on September 10, 2025. NATO air defences helped counter drones that entered Polish airspace overnight and alliance chief Mark Rutte is in contact with Warsaw, a NATO spokeswoman said. Polish Prime Minister Donald Tusk said that a violation of Polish airspace by several Russian drones overnight was a major provocation aimed at the EU and NATO member. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP)
Több drón lezuhant anélkül, hogy lelőtték volna őket, az egyik drón pedig egy házba csapódott
(Fotó: AFP)

Egy magas rangú NATO-tisztviselő a Weltnek elmondta, hogy 

nem hiszik, hogy a drónok véletlenül léptek be a NATO légterébe, hanem szándékosan küldték oda őket.

Lengyelország a NATO-szerződés 4. cikkére hivatkozott, amely kimondja, hogy a NATO-partnerek konzultálnak egymással, ha egy tagállam véleménye szerint a szövetség területi integritása veszélybe kerül.

Az orosz drónok ügyéről az amerikai külügyminiszter is beszélt

Marco Rubio amerikai külügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte az orosz drónok Lengyelország feletti repülését, ugyanakkor óvatosan fogalmazott. 

Úgy gondoljuk, hogy ez egy elfogadhatatlan, szerencsétlen és veszélyes fejlemény 

– mondta Rubio újságíróknak a The Guardian tudósítása szerint, és hozzátette:

Nincs kétség afelől: a drónokat szándékosan indították útnak. A kérdés az, hogy a drónok célpontja kifejezetten Lengyelország volt-e.

Rubio azt mondta, hogy ha a drónok Lengyelországot vették célba, „ha a bizonyítékok oda vezetnek minket, akkor az nyilvánvalóan egy rendkívül eszkaláló lépés lesz”.

„Számos más lehetőség is felmerül, de azt hiszem, szeretnénk minden tényt megismerni és konzultálni szövetségeseinkkel, mielőtt konkrét döntéseket hoznánk” – tette hozzá. 

Újabb riasztás

Szombat este katonai légi tevékenységek miatt lezárták Lengyelországban a lublini repülőteret és az azt körülvevő ellenőrzött zónát. Karol Nawrocki lengyel elnök és Donald Tusk miniszterelnök is megszólalt az ügyben. Romániában szintén drónveszély miatt figyelmeztették a lakosságot, a román védelmi minisztérium F–16-os gépeket küldött a légtérbe.

A lengyel elnök hozzátette, hogy lengyel és szövetséges repülőgépek működnek légtérben, és a földi légvédelmi és radarfelderítő rendszerek magas készültségi állapotban voltak.

Drónveszélyre figyelmeztettek Romániában is. Szombat este a hatóságok két azonnali vészüzenetet adtak ki Tulcea megye északi részére, amelyben tájékoztatták a polgárokat, hogy lehetséges, hogy tárgyak hullnak le az égből, és sürgették őket, hogy tegyenek védelmi intézkedéseket.

Borítókép: Lengyel vadászgépek (Fotó: AFP)

