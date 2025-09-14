Orosz drónok a lengyel légtérben: percről percre rekonstruálták a rejtélyes műveletet

Ötven perccel később, este 9.06-kor a drónok tovább repültek Lengyelország felé, öt közülük egy rzeszówi NATO logisztikai központ felé tartott.

A NATO erők sárga riasztást adtak ki.

Este 9.26-kor az első drónok beléptek a NATO területére, a NATO harci egységei pedig riadóban voltak.

Négy perccel később a lehetséges légitámadásra vonatkozó riasztási szint pirosra ugrik.

Este 10.04-kor a NATO elfogó vadászgépei, a német Patriot rakétavédelmi rendszerek és más egységek készen állnak a beavatkozásra. Lengyelország F–16-os vadászgépeket és több helikoptert, köztük egy Black Hawkot vezényel a területre.

Szerdán hajnali 1.13-kor egy holland F–35-ös vadászgép lőtte le az első drónt.

Hajnali 4.44-re az utolsó fenyegetést jelentő drónt is megsemmisítették. Több drón lezuhant anélkül, hogy lelőtték volna őket, az egyik drón pedig egy házba csapódott.

Egy magas rangú NATO-tisztviselő a Weltnek elmondta, hogy

nem hiszik, hogy a drónok véletlenül léptek be a NATO légterébe, hanem szándékosan küldték oda őket.

Lengyelország a NATO-szerződés 4. cikkére hivatkozott, amely kimondja, hogy a NATO-partnerek konzultálnak egymással, ha egy tagállam véleménye szerint a szövetség területi integritása veszélybe kerül.