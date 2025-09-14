Orosz drónok a lengyel légtérben: percről percre rekonstruálták a rejtélyes műveletet

Az orosz drónok ügyéről az amerikai külügyminiszter is beszélt
Marco Rubio amerikai külügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte az orosz drónok Lengyelország feletti repülését, ugyanakkor óvatosan fogalmazott.
Úgy gondoljuk, hogy ez egy elfogadhatatlan, szerencsétlen és veszélyes fejlemény
– mondta Rubio újságíróknak a The Guardian tudósítása szerint, és hozzátette:
Nincs kétség afelől: a drónokat szándékosan indították útnak. A kérdés az, hogy a drónok célpontja kifejezetten Lengyelország volt-e.
Rubio azt mondta, hogy ha a drónok Lengyelországot vették célba, „ha a bizonyítékok oda vezetnek minket, akkor az nyilvánvalóan egy rendkívül eszkaláló lépés lesz”.
„Számos más lehetőség is felmerül, de azt hiszem, szeretnénk minden tényt megismerni és konzultálni szövetségeseinkkel, mielőtt konkrét döntéseket hoznánk” – tette hozzá.
Újabb riasztás
Szombat este katonai légi tevékenységek miatt lezárták Lengyelországban a lublini repülőteret és az azt körülvevő ellenőrzött zónát. Karol Nawrocki lengyel elnök és Donald Tusk miniszterelnök is megszólalt az ügyben. Romániában szintén drónveszély miatt figyelmeztették a lakosságot, a román védelmi minisztérium F–16-os gépeket küldött a légtérbe.
A lengyel elnök hozzátette, hogy lengyel és szövetséges repülőgépek működnek légtérben, és a földi légvédelmi és radarfelderítő rendszerek magas készültségi állapotban voltak.
Drónveszélyre figyelmeztettek Romániában is. Szombat este a hatóságok két azonnali vészüzenetet adtak ki Tulcea megye északi részére, amelyben tájékoztatták a polgárokat, hogy lehetséges, hogy tárgyak hullnak le az égből, és sürgették őket, hogy tegyenek védelmi intézkedéseket.
Borítókép: Lengyel vadászgépek (Fotó: AFP)