boszniai Szerb Köztársaság választás elnökválasztás Milorad Dodik

Borulhat a boszniai szerb voksolás eredménye

A boszniai választási bizottság szabálytalanságokra hivatkozva szerdán részlegesen megsemmisítette a Boszniai Szerb Köztársaságban tartott elnökválasztás eredményét.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 25. 16:20
Szabálytalanságok miatt borulhat a boszniai szerb voksolás eredménye Forrás: AFP
A döntés megváltoztathatja a boszniai szerb entitás megbuktatott elnöke, Milorad Dodik utódja megválasztására tartott voksolás kimenetelét.

A választási bizottság szabálytalanságokra hivatkozva részlegesen megsemmisítette a Boszniai Szerb Köztársaságban tartott elnökválasztás eredményét (Fotó: AFP)

A november 23-án tartott előrehozott választást elenyésző többséggel a Milorad Dodik által támogatott Sinisa Karan és a Bosznia Szerb Köztársaságban kormányzó koalíció nyerte. 

  • Karan a szavazatok 50,39 százalékát, ellenfele, 
  • Branko Banusa ellenzéki jelölt pedig 48,22 százalékát kapta a hivatalos eredmények szerint.

A két jelölt között kevesebb mint tízezer szavazat a különbség, az alacsony választói részvétellel (35 százalék) tartott szavazáson leadott mintegy 450 ezer szavazat közül. Az ellenzék már a választás napján „csalásokkal” vádolta a kormánykoalíciót.

A választási bizottság (CIK) december elején rendelte el a szavazatok újraszámlálását több mint száz szavazóhelyiségben 

az összesen mintegy 2160 közül, és szerdán jelentette be az eredmény megsemmisítését 136 szavazóhelyiségben 17 városban, közöttük az északi Dobojban, a keleti Zvornikban, az északnyugati Laktasiban, Dodik szavazókörzetében. Miso Krstovic, a választási bizottság képviselője szerint „számos szabálytalanságot tapasztaltak az előrehozott választáson”.

Az ezekben a szavazóhelyiségekben leadott voksokat elemezve megállapítottuk, hogy a szabálytalanságok alkalmasak voltak a választás eredményének befolyásolására

– magyarázta Jovan Kalaba, a CIK elnöke.

A választási bizottság döntése nem végleges, a bíróságon fellebbezni lehet ellene. Ha jóváhagyják, a CIK újabb szavazást rendez az érintett szavazóhelyiségekben.

Borítókép: Sinisa Karan és Milorad Dodik (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Faggyas Sándor
idezojelekbolyai farkas

A magyar Örömóda

Faggyas Sándor avatarja

A költemény kapcsán Schiller és Beethoven mellett hajtsunk fejet Bolyai Farkas előtt is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

