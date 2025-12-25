Borulhat a boszniai szerb voksolás eredménye

A két jelölt között kevesebb mint tízezer szavazat a különbség, az alacsony választói részvétellel (35 százalék) tartott szavazáson leadott mintegy 450 ezer szavazat közül. Az ellenzék már a választás napján „csalásokkal” vádolta a kormánykoalíciót.

A választási bizottság (CIK) december elején rendelte el a szavazatok újraszámlálását több mint száz szavazóhelyiségben

az összesen mintegy 2160 közül, és szerdán jelentette be az eredmény megsemmisítését 136 szavazóhelyiségben 17 városban, közöttük az északi Dobojban, a keleti Zvornikban, az északnyugati Laktasiban, Dodik szavazókörzetében. Miso Krstovic, a választási bizottság képviselője szerint „számos szabálytalanságot tapasztaltak az előrehozott választáson”.

Az ezekben a szavazóhelyiségekben leadott voksokat elemezve megállapítottuk, hogy a szabálytalanságok alkalmasak voltak a választás eredményének befolyásolására

– magyarázta Jovan Kalaba, a CIK elnöke.