Rendkívüli elnökválasztást tartanak a boszniai Szerb Köztársaságban

A mintegy 1,2 millió választópolgár 19 óráig adhatja le szavazatát a hat jelölt egyikére, az előzetes eredmények éjfél körül várhatók. Milorad Dodikot a boszniai szövetségi választási bizottság fosztotta meg megbízatásától, miután a politikust augusztus 1-jén a másodfokon eljáró fellebbviteli bíróság egy év – pénzzel megváltható – letöltendő börtönre ítélte, és hat évre eltiltotta a hivatalviseléstől, amiért nem hajtotta végre a nemzetközi közösség főképviselőjének döntéseit. Dodik fellebbezését augusztus 18-án elutasította a bíróság, így hivatalossá vált megfosztása az elnöki tisztségtől.

A boszniai Szerb Köztársaság parlamentje október 19-én Ana Trisic Babicot nevezte ki ideiglenes elnöknek addig, amíg nem választanak új vezetőt az országrész élére. Milorad Dodik nem mondott le a Független Szociáldemokraták Pártjának a vezetéséről. A párt Sinisa Karant indította az elnökválasztáson.

A rendkívüli választást megnyerő politikus viszont csak egy évig lesz a boszniai Szerb Köztársaság elnöke, jövőre ugyanis parlamenti választást és elnökválasztást is tartanak.

Bosznia-Hercegovina politikai és alkotmányos berendezkedését a boszniai háborút lezáró, 1995-ös daytoni békemegállapodás határozza meg. Ennek értelmében az ország két, nagy önállósággal rendelkező részből áll, a Szerb Köztársaságból és a Bosznia-hercegovinai Föderációból. Az egyezmény értelmében a három államalkotó nép – a bosnyák, a szerb és a horvát – egyetértésére van szükség minden döntésben, így a törvények elfogadásában is, vagyis a boszniai szerb országrész vezetése jelentősen tudja befolyásolni az ország bel- és külpolitikájának irányát.

