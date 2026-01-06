Olyan vezetője van az országnak, aki a világpolitikában is tényező + videó

Az operatív törzs kezeli a hóhelyzetet, hosszabb időszakra készülünk, 121-szer riasztották a tűzoltókat, árokba csúszott autók, keresztbe fordult járművek miatt imtézkedtek, készenlétben vannak a rendőrök és a mentők is, de a TEK és a honvédség is – sorolta Rétvári Bence az Igazság órájában. Az államtitkár közölte, nincs olyan település, ahol ne lenne áram, a hajléktalanszállókon sincs telítettség, bőven van még szabad kapacitás, senkinek nem kell az utcán töltenie az éjszakát, ha pedig szükséges, akkor növelik a kapacitást, hogy mindenkinek jusson fűtött szálláshely. Közölte azt is, hogy mindenki hívja a diszpécsereket, ha olyan személlyel találkozik, akinek szüksége van segítségére, legyen szó hajléktalanokról vagy azokról, akik a saját otthonukban szorulnak segítségre.

Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója

Rétvári Bence a miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatóját úgy értékelte, beszédes, hogy távoli országokból érkeznek ide újságírók, hogy a világpolitika kérdéseiről megkérdezzék a magyar miniszterelnököt. – Több mint hatvan újságíró volt jelen, volt, aki nem okozott meglepetést, de az, hogy mekkora nemzetközi figyelem övezi a magyar miniszterelnököt, ilyen még nem volt a magyar politika történetében – fogalmazott, majd azzal folytatta:

Nem csak olyan vezetője van Magyarországnak, aki idehaza számít, hanem a világpolitikában is fontos szereplő.

– Valódi vízióval rendelkező vezetője van Magyarországnak, aki átfogó képet tud adni mindenre, nem volt olyan kérdés, amit ne válaszolt volna meg – fűzte hozzá.

Tíz százalékos béremelést kapnak az óvónők és a tanárok

Rétvári Bence az óvónők és a pedagógusok béremelése kapcsán felidézte, a Fidesz kormányra kerülését követően alig 215 ezer volt az átlagbér, 2022 környékén 400 ezer körül, most pedig 900 ezer forint fölött van már a pedagógusok bére, ez azt jelenti, hogy 103 százalékkal emelkedett. – Alacsonyan voltak a pedagógusok bére, ezért is kellett emelni. Akik hátrányos településeken dolgoztak, nekik mindig kritikus volt az év vége, rá voltak utalva az önkormányzatokra, sokan csak a jövő év elején kapták meg a bérüket, ma viszont azok a tanárok, akik hátrányos helyzetű térségben oktatnak, a fizetésén túl még 20 százalékos többletet kapnak. Ezt 100 százalékos hazai forrásból finanszírozzuk – emlékeztetett.