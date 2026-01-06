rétvári bencemagyar péterigazság órájabéremeléstanár

Olyan vezetője van az országnak, aki a világpolitikában is tényező + videó

A tanárok újabb tízszázalékos béremeléséről és a néma tiszás jelöltekről is szó lesz Németh Balázs műsorában.

Munkatársunktól
2026. 01. 06. 7:28
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az operatív törzs kezeli a hóhelyzetet, hosszabb időszakra készülünk, 121-szer riasztották a tűzoltókat, árokba csúszott autók, keresztbe fordult járművek miatt imtézkedtek, készenlétben vannak a rendőrök és a mentők is, de a TEK és a honvédség is – sorolta Rétvári Bence az Igazság órájában. Az államtitkár közölte, nincs olyan település, ahol ne lenne áram, a hajléktalanszállókon sincs telítettség, bőven van még szabad kapacitás, senkinek nem kell az utcán töltenie az éjszakát, ha pedig szükséges, akkor növelik a kapacitást, hogy mindenkinek jusson fűtött szálláshely. Közölte azt is, hogy mindenki hívja a diszpécsereket, ha olyan személlyel találkozik, akinek szüksége van segítségére, legyen szó hajléktalanokról vagy azokról, akik a saját otthonukban szorulnak segítségre.

Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója

Rétvári Bence a miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatóját úgy értékelte, beszédes, hogy távoli országokból érkeznek ide újságírók, hogy a világpolitika kérdéseiről megkérdezzék a magyar miniszterelnököt. – Több mint hatvan újságíró volt jelen, volt, aki nem okozott meglepetést, de az, hogy mekkora nemzetközi figyelem övezi a magyar miniszterelnököt, ilyen még nem volt a magyar politika történetében – fogalmazott, majd azzal folytatta:

Nem csak olyan vezetője van Magyarországnak, aki idehaza számít, hanem a világpolitikában is fontos szereplő. 

– Valódi vízióval rendelkező vezetője van Magyarországnak, aki átfogó képet tud adni mindenre, nem volt olyan kérdés, amit ne válaszolt volna meg – fűzte hozzá.

Tíz százalékos béremelést kapnak az óvónők és a tanárok

Rétvári Bence az óvónők és a pedagógusok béremelése kapcsán felidézte, a Fidesz kormányra kerülését követően alig 215 ezer volt az átlagbér, 2022 környékén 400 ezer körül, most pedig 900 ezer forint fölött van már a pedagógusok bére, ez azt jelenti, hogy 103 százalékkal emelkedett. –  Alacsonyan voltak a pedagógusok bére, ezért is kellett emelni. Akik hátrányos településeken dolgoztak, nekik mindig kritikus volt az év vége, rá voltak utalva az önkormányzatokra, sokan csak a jövő év elején kapták meg a bérüket, ma viszont azok a tanárok, akik hátrányos helyzetű térségben oktatnak, a fizetésén túl még 20 százalékos többletet kapnak. Ezt 100 százalékos hazai forrásból finanszírozzuk – emlékeztetett. 

Németh Balázs megjegyzésére, miszerint a tiszás jelöltek között vannak pedagógusok, akik rendszeresen panaszkodnak, Rétvári Bence úgy reagált, 

a nemzetközi rangosok szerint hazánk szép eredményeket ér el az oktatás területén, sikerült az egyik legjobb európai rendszert, a finnt megközelítenünk, míg a top10-es listáról az európai iskolák többsége kiszorult a migráció miatt.

 – A korábbi klasszikus iskolai szerepek hátrébb szorultak, a migránsok szocializálásán van a hangsúly, emiatt az oktatás minősége is romlott – mutatott rá.

Háború és béke

A műsorban szó volt arról is, hogy ma Párizsban kedden ismét tanácskoznak a háborúpárti nyugati vezetők és Volodimir Zelenszkij. – Rettenetesen ijesztő, ami történik, 800 milliárd dollárról beszélünk, amit az oroszok háborús jóvátételéből fizetnének vissza. Ehhez viszont le kellene győzni az oroszokat. Így adni kölcsönt, hogy úgy fizetem vissza ezt a pénzt, hogy előre szólok, csak akkor fizetem ki, ha az oroszoktól kapok? – mondta, majd felidézte, három éve még a németek arról beszéltek, nem küldenek fegyvert a háborúba, ma pedig már kiküldik a sorozásra a behívókat. 

– Csak Orbán Viktor az, aki a békét szorgalmazza, rengeteg pénzt tettek ebbe a háborúba, és amíg nem látják viszont, addig nem állnak majd le. Belevitték magukat az európai vezetők politikailag ebbe a zsákutcába, ahonnan nincs visszaút – vélekedett.

Magyar Péter is elindította az évet, idén is dől a hazugság belőle

Magyar Péter kapcsán Rétvári Bence megjegyezte amellett, hogy Magyar Péter a leglógósabb az Európai Parlamentben, ő az a politikus, aki a legtöbbször hagyta cserben a magyar választókat, hiszen nem képviselte a magyarok érdekeit. – Soha nem szavazott a háború ellen, hallottuk azt valaha, hogy a Néppárt álláspontjával szemben áll a Tisza Párt? Csak azt hallgatuk, hogy nincs is háború, Orbán Viktor találta ki ezt az egészet, meg háborús veszélyhelyzet sincs, ha pedig rajta múlna, már Magyarország is csatlakozott volna azokhoz az országokhoz, ahol a háború mellett kampányolnak – hívta fel a figyelmet, felidézve, hogy a Tisza elnöke már mindent letagadott, hogy politikai pályára lép, eltörli a mentelmi jogot, vagy EP-képviselő lesz, sőt még azt is letagadta, hogy lehallgatta volna a feleségét. 

– Ha megnézzük a Tisza Párt szavazásait az Európai Parlamentben, azt látjuk, nincs háborúellenes szavazatuk, ez a Tisza Párt – jelezte.

Arról, hogy Magyar Péter úgy fogalmazott, az uniós pénzeket majd hazahozzák, „cserébe vállalnak majd ezt azt”, az államtitkár közölte, ezek a megfogalmazások, elszólások is megerősítik azt a tényt, hogy ők a brüsszeli politika képviselői, a Néppárt visszhangjai idehaza. Amit kikotyogtak a szakértőik, pontosan passzol a brüsszeli tervekhez – mondta a politikus.

Németh Balázs megjegyezte, amíg korábban az MSZP-s Kéri László tagadta, hogy a Tisza Párt köreit erősíti, most kiderült, ő sem marad ki a tiszás tréningekből, hetente kétszer jár ugyanis kampányfelkészítőre.

 – Ezek a baloldali emberek eddig tetszhalott állapotban voltak tizenöt évig, amire azt hittük 2010-ben, végre magunk mögött hagytuk, most új erőre kapott a Tisza Párt által. Nincs két baloldal, nincsenek új szereplők, Kéri László mindig reformkommunista volt – jelezte Rétvári Bence.

 

 

Borítókép: Rétvári Bence államtitkár (Fotó: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekRobert Fico

Bombát dobtak az Ipolyba

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Mielőtt kinyilatkoztatnál, számolj el tízig.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu