Késnek a vonatok, nem mindenhová jut el a busz az ítéletidőben

Az elmúlt órákban több közúti baleset is történt az ország különböző pontjain a kedvezőtlen téli időjárás miatt, ezért fokozott figyelemre inti a közlekedőket Lázár János építési és közlekedési miniszter.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 22:19
Lázár János Facebook-oldala
A mostani téli időjárási helyzet fokozott odafigyelést követel a közlekedés minden résztvevőjétől – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Lázár János.

A közlekedési és építési miniszter hangsúlyozta:

a közútkezelők minden rendelkezésre álló eszközt bevetnek a közlekedők védelmében.

Ismertetése szerint a Magyar Közút hálózatán 212, az MKIF kezelésében pedig további 50 munkagép dolgozik folyamatosan a hóeltakarításon és a síkosságmentesítésen.

A két vállalat raktáraiban csaknem 110 ezer tonna útszórósó, valamint több mint kétmillió liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.

 

Elesett az M1-es, 10 kilométeres a dugó

Az M0-s autóút keleti szektorában, Gyál térségében az M5-ös autópálya irányába, a 34-es kilométernél keresztbe fordult egy kamion. Mellette csak egy szűk sávon tudnak araszolni a járművek, ezért már közel két kilométeres torlódás alakult ki – közölte az Útinform.

Az M1-es autópályán Tatabánya térségében, a Hegyeshalom felé vezető oldalon két személyautó ütközött össze az 54-es kilométernél. Korlátozás már nincs, de

a torlódás továbbra is jelentős, közel 10 kilométeres.

A 4-es főúton Püspökladány határában, a 173-as kilométernél egy teherautó és egy személyautó ütközött össze. A főutat lezárták, a forgalmat a 42-es főút felé terelik.

A 10-es főúton Piliscsaba határában, a 24-es kilométernél egy elakadt kamion miatt csak a fél útpálya járható.

Az ország szinte teljes területén intenzíven havazik.

A gyorsforgalmi utak mindegyikén hasonló a helyzet. Az M0-s autóúton, az M1-es, az M5-ös, az M6-os, az M7-es autópályákon a szórás hatására a burkolat vizes vagy sónedves.

A fő- és a mellékutak burkolata Vas és Zala vármegyékben, valamint Esztergom térségében többnyire havas. A Dél-Dunántúlon, a Dél-Alföldön, valamint Győr és Kisbér térségében latyakos, hókásás a burkolat.

A havazással érintett területeken a látási viszonyok is korlátozottak, ami a forgalom jelentős lassulását vonja maga után.

 

Késnek a vonatok, nem mindenhová jut el a busz

Baleset történt a 84-es főúton Rábapatynál, az M1-es autópályán Hegyeshalom irányába, valamint az M5-ös autópályán Budapest felé. Személyi sérülésről nem tudni.

A vasúti közlekedéssel kapcsolatban Lázár János közölte: nincs jelentős fennakadás. A váltók tisztítása folyamatos, a váltófűtések vidéken rendben működnek, Budapest térségében ugyanakkor több helyen javításra volt szükség.

A váltóállítási nehézségek jellemzően 15–20 perces késéseket okoznak, de minden vonalon biztosított a közlekedés.

Az autóbuszos közlekedésben Baranya, Tolna, Csongrád-Csanád és Békés vármegyékben jelentősen megnövekedett menetidővel közlekednek a járatok,

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében pedig egyes települések autóbusszal jelenleg nem megközelíthetők.

Az ország többi részén kisebb késésekkel fenntartható a közlekedés.

A HÉV-járatok közlekedése zavartalan.

A miniszter megköszönte a MÁV-csoport és a közútkezelők munkatársainak munkáját, akik folyamatosan azon dolgoznak, hogy a téli időjárás ellenére is biztonságos maradjon az utazás a magyar utakon és a vasúti hálózaton.

Mint arról már beszámoltunk , az ítéletidő miatt operatív törzset állított fel Orbán Viktor miniszterelnök. A feladatuk a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálása.

A rendkívüli téli időjárás kezelésére készen áll a Magyar Honvédség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és a rendvédelmi szervek. A Magyar Közút is felkészült, nyolcszáz munkagéppel, váltott műszakban.

Részletek a várható időről a Magyar Nemzet időjárás oldalán.

Borítókép: Fennakadásokat okoz a havazás (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

