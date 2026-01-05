Késnek a vonatok, nem mindenhová jut el a busz az ítéletidőben

A mostani téli időjárási helyzet fokozott odafigyelést követel a közlekedés minden résztvevőjétől – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Lázár János.

A közlekedési és építési miniszter hangsúlyozta:

a közútkezelők minden rendelkezésre álló eszközt bevetnek a közlekedők védelmében.

Ismertetése szerint a Magyar Közút hálózatán 212, az MKIF kezelésében pedig további 50 munkagép dolgozik folyamatosan a hóeltakarításon és a síkosságmentesítésen.

A két vállalat raktáraiban csaknem 110 ezer tonna útszórósó, valamint több mint kétmillió liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.

Elesett az M1-es, 10 kilométeres a dugó

Az M0-s autóút keleti szektorában, Gyál térségében az M5-ös autópálya irányába, a 34-es kilométernél keresztbe fordult egy kamion. Mellette csak egy szűk sávon tudnak araszolni a járművek, ezért már közel két kilométeres torlódás alakult ki – közölte az Útinform.

Az M1-es autópályán Tatabánya térségében, a Hegyeshalom felé vezető oldalon két személyautó ütközött össze az 54-es kilométernél. Korlátozás már nincs, de

a torlódás továbbra is jelentős, közel 10 kilométeres.

A 4-es főúton Püspökladány határában, a 173-as kilométernél egy teherautó és egy személyautó ütközött össze. A főutat lezárták, a forgalmat a 42-es főút felé terelik.

A 10-es főúton Piliscsaba határában, a 24-es kilométernél egy elakadt kamion miatt csak a fél útpálya járható.

Az ország szinte teljes területén intenzíven havazik.

A gyorsforgalmi utak mindegyikén hasonló a helyzet. Az M0-s autóúton, az M1-es, az M5-ös, az M6-os, az M7-es autópályákon a szórás hatására a burkolat vizes vagy sónedves.

A fő- és a mellékutak burkolata Vas és Zala vármegyékben, valamint Esztergom térségében többnyire havas. A Dél-Dunántúlon, a Dél-Alföldön, valamint Győr és Kisbér térségében latyakos, hókásás a burkolat.

A havazással érintett területeken a látási viszonyok is korlátozottak, ami a forgalom jelentős lassulását vonja maga után.

Késnek a vonatok, nem mindenhová jut el a busz

Baleset történt a 84-es főúton Rábapatynál, az M1-es autópályán Hegyeshalom irányába, valamint az M5-ös autópályán Budapest felé. Személyi sérülésről nem tudni.